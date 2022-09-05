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Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/himars-1814537740.html
Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки
Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки - РИА Новости, 05.09.2022
Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки
Беспилотные летательные аппараты стали гораздо эффективнее работать в рамках борьбы против украинских ракетных систем HIMARS, заявил в понедельник мэр Горловки... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:47
2022-09-05T13:47
иван приходько
россия
украина
горловка
дмитрий медведев
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты стали гораздо эффективнее работать в рамках борьбы против украинских ракетных систем HIMARS, заявил в понедельник мэр Горловки в ДНР Иван Приходько."Сейчас стали в разы лучше работать беспилотные аппараты, поэтому в отчетах министерства обороны обратили внимание, что уже достаточно много информации о том, что накрываются эти объекты и системы HIMARS именно потому, что стала гораздо эффективнее работать беспилотная авиация", - сказал Приходько в эфире Первого канала.США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении пусковых установок и складов с ракетами к HIMARS. Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявлял зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20220905/rszo-1814517008.html
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иван приходько, россия, украина, горловка, дмитрий медведев, нато
Иван Приходько, Россия, Украина, Горловка, Дмитрий Медведев, НАТО, Специальная военная операция на Украине
13:47 05.09.2022
 
Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки

Мэр Горловки Приходько: беспилотники стали эффективным средством борьбы против HIMARS ВСУ

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты стали гораздо эффективнее работать в рамках борьбы против украинских ракетных систем HIMARS, заявил в понедельник мэр Горловки в ДНР Иван Приходько.
"Сейчас стали в разы лучше работать беспилотные аппараты, поэтому в отчетах министерства обороны обратили внимание, что уже достаточно много информации о том, что накрываются эти объекты и системы HIMARS именно потому, что стала гораздо эффективнее работать беспилотная авиация", - сказал Приходько в эфире Первого канала.
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США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении пусковых установок и складов с ракетами к HIMARS. Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявлял зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоРоссияУкраинаГорловкаДмитрий МедведевНАТО
 
 
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