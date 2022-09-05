https://ria.ru/20220905/himars-1814537740.html

Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки

Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки - РИА Новости, 05.09.2022

Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки

Беспилотные летательные аппараты стали гораздо эффективнее работать в рамках борьбы против украинских ракетных систем HIMARS, заявил в понедельник мэр Горловки... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:47

2022-09-05T13:47

2022-09-05T13:47

иван приходько

россия

украина

горловка

дмитрий медведев

нато

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_0:408:2290:1696_1920x0_80_0_0_70b7d24b7b98f05deaf0d74b93a0a2fe.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты стали гораздо эффективнее работать в рамках борьбы против украинских ракетных систем HIMARS, заявил в понедельник мэр Горловки в ДНР Иван Приходько."Сейчас стали в разы лучше работать беспилотные аппараты, поэтому в отчетах министерства обороны обратили внимание, что уже достаточно много информации о том, что накрываются эти объекты и системы HIMARS именно потому, что стала гораздо эффективнее работать беспилотная авиация", - сказал Приходько в эфире Первого канала.США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении пусковых установок и складов с ракетами к HIMARS. Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявлял зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20220905/rszo-1814517008.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван приходько, россия, украина, горловка, дмитрий медведев, нато