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Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки
Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки - РИА Новости, 05.09.2022
Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки
Беспилотные летательные аппараты стали гораздо эффективнее работать в рамках борьбы против украинских ракетных систем HIMARS, заявил в понедельник мэр Горловки... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:47
2022-09-05T13:47
2022-09-05T13:47
иван приходько
россия
украина
горловка
дмитрий медведев
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты стали гораздо эффективнее работать в рамках борьбы против украинских ракетных систем HIMARS, заявил в понедельник мэр Горловки в ДНР Иван Приходько."Сейчас стали в разы лучше работать беспилотные аппараты, поэтому в отчетах министерства обороны обратили внимание, что уже достаточно много информации о том, что накрываются эти объекты и системы HIMARS именно потому, что стала гораздо эффективнее работать беспилотная авиация", - сказал Приходько в эфире Первого канала.США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении пусковых установок и складов с ракетами к HIMARS. Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявлял зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20220905/rszo-1814517008.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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иван приходько, россия, украина, горловка, дмитрий медведев, нато
Иван Приходько, Россия, Украина, Горловка, Дмитрий Медведев, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Беспилотники стали эффективным средством против HIMARS, заявил мэр Горловки
Мэр Горловки Приходько: беспилотники стали эффективным средством борьбы против HIMARS ВСУ