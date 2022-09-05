https://ria.ru/20220905/grivna-1814545975.html
В Запорожской области гривна постепенно уходит из оборота
В Запорожской области гривна постепенно уходит из оборота - РИА Новости, 05.09.2022
В Запорожской области гривна постепенно уходит из оборота
Гривна в Запорожской области обесценивается и постепенно уходит из оборота, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:18
2022-09-05T14:18
2022-09-05T14:18
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
владимир рогов
евгений балицкий
экономика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Гривна в Запорожской области обесценивается и постепенно уходит из оборота, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что с 5 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну.По его словам, в регионе пока остается бивалютная зона. Изначально курс составлял 2,5 рубля за 1 украинскую гривну.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220706/dengi-1800801592.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Экономика, В мире, Украина
В Запорожской области гривна постепенно уходит из оборота
Власти Запорожской области: гривна обесценивается и постепенно уходит из оборота в регионе