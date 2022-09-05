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В Запорожской области гривна постепенно уходит из оборота - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/grivna-1814545975.html
В Запорожской области гривна постепенно уходит из оборота
В Запорожской области гривна постепенно уходит из оборота - РИА Новости, 05.09.2022
В Запорожской области гривна постепенно уходит из оборота
Гривна в Запорожской области обесценивается и постепенно уходит из оборота, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:18
2022-09-05T14:18
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
владимир рогов
евгений балицкий
экономика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Гривна в Запорожской области обесценивается и постепенно уходит из оборота, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что с 5 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну.По его словам, в регионе пока остается бивалютная зона. Изначально курс составлял 2,5 рубля за 1 украинскую гривну.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область, херсонская область , владимир рогов, евгений балицкий, экономика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Экономика, В мире, Украина
14:18 05.09.2022
 
В Запорожской области гривна постепенно уходит из оборота

Власти Запорожской области: гривна обесценивается и постепенно уходит из оборота в регионе

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкГривны
Гривны - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Гривны. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Гривна в Запорожской области обесценивается и постепенно уходит из оборота, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что с 5 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну.
"Гривна обесценивается и постепенно уходит из оборота. Ее присутствие в расчетах с каждым днем сокращается. Мы уверенно идем к курс один к одному, а скорее всего, гривна будет дешевле рубля. А затем гривна будет представлять ценность только для бонистов и нумизматов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в регионе пока остается бивалютная зона. Изначально курс составлял 2,5 рубля за 1 украинскую гривну.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 20:31
В Харьковской области при расчете можно использовать и гривну, и рубль
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВладимир РоговЕвгений БалицкийЭкономикаВ миреУкраина
 
 
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