https://ria.ru/20220905/gripp-1814421048.html
Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным
Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным - РИА Новости, 05.09.2022
Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным
Весь мир предполагает, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:24
2022-09-05T04:24
2022-09-05T04:24
общество
здоровье - общество
россия
русский (остров)
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Весь мир предполагает, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что вакцина наработана в полном объеме и доставлена в субъекты РФ.Она добавила, что в этом году надо привить не менее 60% населения страны и 75% от групп риска.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, русский (остров), владивосток, восточный экономический форум (вэф), дальневосточный федеральный университет
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Русский (остров), Владивосток, Восточный экономический форум (ВЭФ), Дальневосточный федеральный университет
Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным
Глава Роспотребнадзора Попова: Россия заранее готовится к эпидсезону по гриппу