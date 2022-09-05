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Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным - РИА Новости, 05.09.2022
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Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным
Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным - РИА Новости, 05.09.2022
Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным
Весь мир предполагает, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:24
2022-09-05T04:24
общество
здоровье - общество
россия
русский (остров)
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Весь мир предполагает, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что вакцина наработана в полном объеме и доставлена в субъекты РФ.Она добавила, что в этом году надо привить не менее 60% населения страны и 75% от групп риска.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров)
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общество, здоровье - общество, россия, русский (остров), владивосток, восточный экономический форум (вэф), дальневосточный федеральный университет
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04:24 05.09.2022
 
Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным

Глава Роспотребнадзора Попова: Россия заранее готовится к эпидсезону по гриппу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Весь мир предполагает, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что вакцина наработана в полном объеме и доставлена в субъекты РФ.
"Весь мир предполагает, и ученые, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, и мы готовимся заранее", — сказала Попова журналистам на полях ВЭФ.
Она добавила, что в этом году надо привить не менее 60% населения страны и 75% от групп риска.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 04:09
Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияРусский (остров)ВладивостокВосточный экономический форум (ВЭФ)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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