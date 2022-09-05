https://ria.ru/20220905/gripp-1814421048.html

Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным

Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным - РИА Новости, 05.09.2022

Попова: весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряженным

Весь мир предполагает, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:24

2022-09-05T04:24

2022-09-05T04:24

общество

здоровье - общество

россия

русский (остров)

владивосток

восточный экономический форум (вэф)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Весь мир предполагает, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что вакцина наработана в полном объеме и доставлена в субъекты РФ.Она добавила, что в этом году надо привить не менее 60% населения страны и 75% от групп риска.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/gripp-1814420344.html

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русский (остров)

владивосток

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Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, русский (остров), владивосток, восточный экономический форум (вэф), дальневосточный федеральный университет