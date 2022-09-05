https://ria.ru/20220905/gripp-1814420344.html
Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа
Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа - РИА Новости, 05.09.2022
Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа в России. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:09
2022-09-05T04:09
2022-09-05T05:52
общество
здоровье - общество
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
русский (остров)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа в России.Она отметила, что вакцина уже наработана в полном объеме и доставлена в регионы страны, готовность к прививоягой кампании во всех субъектах России достаточно высокая.Все участники и организаторы форума смогут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, размещенном на стенде Роспотребнадзора и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами.Ранее Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа - региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией против гриппа не менее 60% населения.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220902/vaktsina-1814049137.html
владивосток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), русский (остров), вэф-2022
Общество, Здоровье - Общество, Владивосток, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Русский (остров), ВЭФ-2022
04:09 05.09.2022 (обновлено: 05:52 05.09.2022)
Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа
Глава Роспотребнадзора Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа