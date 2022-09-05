https://ria.ru/20220905/gripp-1814420344.html

Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа

Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа - РИА Новости, 05.09.2022

Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа в России. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:09

2022-09-05T04:09

2022-09-05T05:52

общество

здоровье - общество

владивосток

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

русский (остров)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа в России.Она отметила, что вакцина уже наработана в полном объеме и доставлена в регионы страны, готовность к прививоягой кампании во всех субъектах России достаточно высокая.Все участники и организаторы форума смогут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, размещенном на стенде Роспотребнадзора и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами.Ранее Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа - региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией против гриппа не менее 60% населения.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220902/vaktsina-1814049137.html

владивосток

русский (остров)

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Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), русский (остров), вэф-2022