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Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа - РИА Новости, 05.09.2022
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Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа
Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа - РИА Новости, 05.09.2022
Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа в России. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:09
2022-09-05T05:52
общество
здоровье - общество
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
русский (остров)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа в России.Она отметила, что вакцина уже наработана в полном объеме и доставлена в регионы страны, готовность к прививоягой кампании во всех субъектах России достаточно высокая.Все участники и организаторы форума смогут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, размещенном на стенде Роспотребнадзора и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами.Ранее Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа - региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией против гриппа не менее 60% населения.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток
русский (остров)
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общество, здоровье - общество, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), русский (остров), вэф-2022
Общество, Здоровье - Общество, Владивосток, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Русский (остров), ВЭФ-2022
04:09 05.09.2022 (обновлено: 05:52 05.09.2022)
 
Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа

Глава Роспотребнадзора Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа в России.
"Мы в очередной раз объявляем старт по вакцинации против гриппа", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что вакцина уже наработана в полном объеме и доставлена в регионы страны, готовность к прививоягой кампании во всех субъектах России достаточно высокая.
Все участники и организаторы форума смогут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, размещенном на стенде Роспотребнадзора и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами.
Ранее Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа - региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией против гриппа не менее 60% населения.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВладивостокФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)Русский (остров)ВЭФ-2022
 
 
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