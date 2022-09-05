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В Швейцарии оштрафовали трех участниц Pussy Riot - РИА Новости, 05.09.2022
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В Швейцарии оштрафовали трех участниц Pussy Riot
В Швейцарии оштрафовали трех участниц Pussy Riot - РИА Новости, 05.09.2022
В Швейцарии оштрафовали трех участниц Pussy Riot
Швейцарский суд приговорил трех участниц Pussy Riot к уплате штрафа в размере 100 франков (101 доллар) и 300 франков (305 долларов) в качестве судебных издержек РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:54
2022-09-05T13:54
в мире
швейцария
мария алехина
людмила штейн (депутат)
pussy riot
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ЖЕНЕВА, 5 сен – РИА Новости. Швейцарский суд приговорил трех участниц Pussy Riot к уплате штрафа в размере 100 франков (101 доллар) и 300 франков (305 долларов) в качестве судебных издержек после нанесения граффити на общественное здание в кантоне Берн, заявил в понедельник РИА Новости прокурор Берна Янник Монтавон."Мы можем подтвердить, что три женщины, которые были арестованы Бернской полицией в ночь с понедельника 29.08 на вторник 30.08 в Ваберне за нанесение граффити, были приговорены постановлением суда к штрафу в размере 100 франков и к 300 франкам процессуальных издержек", - сказал он.Ранее швейцарская полиция заявила РИА Новости, что подана жалоба и начато расследование в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных полицией после граффити на стене.Как писали СМИ, были задержаны Мария Алехина, Люся Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок.
https://ria.ru/20220905/graffiti-1814535432.html
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в мире, швейцария, мария алехина, людмила штейн (депутат), pussy riot
В мире, Швейцария, Мария Алехина, Людмила Штейн (депутат), Pussy Riot
13:54 05.09.2022
 
В Швейцарии оштрафовали трех участниц Pussy Riot

В Швейцарии трех участниц Pussy Riot оштрафовали на сто и триста франков за граффити

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЖЕНЕВА, 5 сен – РИА Новости. Швейцарский суд приговорил трех участниц Pussy Riot к уплате штрафа в размере 100 франков (101 доллар) и 300 франков (305 долларов) в качестве судебных издержек после нанесения граффити на общественное здание в кантоне Берн, заявил в понедельник РИА Новости прокурор Берна Янник Монтавон.
"Мы можем подтвердить, что три женщины, которые были арестованы Бернской полицией в ночь с понедельника 29.08 на вторник 30.08 в Ваберне за нанесение граффити, были приговорены постановлением суда к штрафу в размере 100 франков и к 300 франкам процессуальных издержек", - сказал он.
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Ранее швейцарская полиция заявила РИА Новости, что подана жалоба и начато расследование в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных полицией после граффити на стене.
Как писали СМИ, были задержаны Мария Алехина, Люся Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок.
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