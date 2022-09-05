https://ria.ru/20220905/graffiti-1814535432.html

Британцев возмутила травля автора граффити о России и Украине

Британцев возмутила травля автора граффити о России и Украине - РИА Новости, 05.09.2022

Британцев возмутила травля автора граффити о России и Украине

Читатели британской газеты Daily Mail выступили в поддержку художника Питера Ситона из Австралии, который изобразил на одном из зданий Мельбурна объятия... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:41

2022-09-05T13:41

2022-09-05T17:47

в мире

украина

австралия

россия

нато

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail выступили в поддержку художника Питера Ситона из Австралии, который изобразил на одном из зданий Мельбурна объятия российского и украинского солдат, однако подвергся шквалу критики со стороны посольства и общины Украины в Австралии.Многие комментаторы заметили, что негативное отношение к художественному высказыванию Ситона выставило украинскую сторону с неприглядной стороны."Он создал послание мира между двумя конфликтующими нациями. Те, кто против этого, очевидно, не хотят мира", — написал Jack287."Это оскорбительно только для тех, кто спровоцировал все это — НАТО!" — заметил Mike."Как показывает искусство, если мы не двинемся к миру, нам всем крышка", — считает Martus Martus."Это искусство. Парень говорит то, что мы все хотим сказать. Отличная работа", — оценил Be Better."Это ужасно много говорит о тех, кто находит это оскорбительным, у нас теперь не дай бог кому-либо даже подумать о мире", — посетовал angel57."Совсем не оскорбительно, оскорбились только те, кто поддался пропаганде, в том числе и нашей", — считает Sunshine26.Питер Ситон был вынужден "извиниться перед украинским народом" в соцсетях и закрасить мурал. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал работу Ситона "крайне оскорбительной".

https://ria.ru/20220406/tsenzura-1782141177.html

https://ria.ru/20220825/lepestok-1812031388.html

https://ria.ru/20220817/khudozhnik-1810192528.html

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россия

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, австралия, россия, нато