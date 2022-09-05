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Британцев возмутила травля автора граффити о России и Украине - РИА Новости, 05.09.2022
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Британцев возмутила травля автора граффити о России и Украине
Британцев возмутила травля автора граффити о России и Украине - РИА Новости, 05.09.2022
Британцев возмутила травля автора граффити о России и Украине
Читатели британской газеты Daily Mail выступили в поддержку художника Питера Ситона из Австралии, который изобразил на одном из зданий Мельбурна объятия... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:41
2022-09-05T17:47
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail выступили в поддержку художника Питера Ситона из Австралии, который изобразил на одном из зданий Мельбурна объятия российского и украинского солдат, однако подвергся шквалу критики со стороны посольства и общины Украины в Австралии.Многие комментаторы заметили, что негативное отношение к художественному высказыванию Ситона выставило украинскую сторону с неприглядной стороны."Он создал послание мира между двумя конфликтующими нациями. Те, кто против этого, очевидно, не хотят мира", — написал Jack287."Это оскорбительно только для тех, кто спровоцировал все это — НАТО!" — заметил Mike."Как показывает искусство, если мы не двинемся к миру, нам всем крышка", — считает Martus Martus."Это искусство. Парень говорит то, что мы все хотим сказать. Отличная работа", — оценил Be Better."Это ужасно много говорит о тех, кто находит это оскорбительным, у нас теперь не дай бог кому-либо даже подумать о мире", — посетовал angel57."Совсем не оскорбительно, оскорбились только те, кто поддался пропаганде, в том числе и нашей", — считает Sunshine26.Питер Ситон был вынужден "извиниться перед украинским народом" в соцсетях и закрасить мурал. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал работу Ситона "крайне оскорбительной".
https://ria.ru/20220406/tsenzura-1782141177.html
https://ria.ru/20220825/lepestok-1812031388.html
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в мире, украина, австралия, россия, нато
В мире, Украина, Австралия, Россия, НАТО
13:41 05.09.2022 (обновлено: 17:47 05.09.2022)
 
Британцев возмутила травля автора граффити о России и Украине

Читатели Daily Mail вступились за автора граффити с объятиями солдат из России и с Украины

© CTOartМурал художника Питера Ситона в Мельбурне
Мурал художника Питера Ситона в Мельбурне
© CTOart
Мурал художника Питера Ситона в Мельбурне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail выступили в поддержку художника Питера Ситона из Австралии, который изобразил на одном из зданий Мельбурна объятия российского и украинского солдат, однако подвергся шквалу критики со стороны посольства и общины Украины в Австралии.
Многие комментаторы заметили, что негативное отношение к художественному высказыванию Ситона выставило украинскую сторону с неприглядной стороны.
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"Он создал послание мира между двумя конфликтующими нациями. Те, кто против этого, очевидно, не хотят мира", — написал Jack287.
"Это оскорбительно только для тех, кто спровоцировал все это — НАТО!" — заметил Mike.
"Как показывает искусство, если мы не двинемся к миру, нам всем крышка", — считает Martus Martus.
"Искусство не обязано отражать реальность. Это может быть изображение надежды или даже невозможной фантазии. Это решение художника, и никто не должен навязывать художнику правила", — уверен igloobob.
"Это искусство. Парень говорит то, что мы все хотим сказать. Отличная работа", — оценил Be Better.
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"Совсем не оскорбительно, оскорбились только те, кто поддался пропаганде, в том числе и нашей", — считает Sunshine26.
Питер Ситон был вынужден "извиниться перед украинским народом" в соцсетях и закрасить мурал. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал работу Ситона "крайне оскорбительной".
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