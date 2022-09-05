Рейтинг@Mail.ru
В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/graffiti-1814480727.html
В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины
В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины - РИА Новости, 05.09.2022
В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины
Молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:36
2022-09-05T11:36
в мире
австралия
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814479481_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_a01ee2aed431b9bd9a6ef07dae01c548.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по настоянию посольства и общины Украины в Австралии, сообщил телеканал 9News.По его данным, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал работу Ситона "крайне оскорбительной". Со своей стороны посольство России в Австралии прокомментировало ситуацию в Telegram. "Новая норма свободы художественного творчества: спросите у посольства Украины прежде, чем начать рисовать", - говорится в комментарии посольства РФ.Ситон был вынужден "извиниться перед украинским народом" в соцсетях и уничтожить свое творение. Вместе с тем он заявил в эфире 9News, что изначально хотел направить усилия на "переговоры о мире"."Я думал, что это был лучший способ изобразить призыв к миру, за который я фундаментально выступаю", - сказал художник.По его словам, он долго думал над этим и учел мнения "всех политических сторон"."Я действительно хотел сделать как лучше", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220828/dugina-1812719935.html
австралия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814479481_0:0:1349:1011_1920x0_80_0_0_dd10fb435545311063a3522eb15bbf37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, украина, россия
В мире, Австралия, Украина, Россия
11:36 05.09.2022
 
В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины

В Австралии художнику пришлось закрасить граффити с объятиями солдат из России и с Украины

© CTOartМурал художника Питера Ситона в Мельбурне
Мурал художника Питера Ситона в Мельбурне
© CTOart
Мурал художника Питера Ситона в Мельбурне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по настоянию посольства и общины Украины в Австралии, сообщил телеканал 9News.
По его данным, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал работу Ситона "крайне оскорбительной". Со своей стороны посольство России в Австралии прокомментировало ситуацию в Telegram. "Новая норма свободы художественного творчества: спросите у посольства Украины прежде, чем начать рисовать", - говорится в комментарии посольства РФ.
Ситон был вынужден "извиниться перед украинским народом" в соцсетях и уничтожить свое творение. Вместе с тем он заявил в эфире 9News, что изначально хотел направить усилия на "переговоры о мире".
"Я думал, что это был лучший способ изобразить призыв к миру, за который я фундаментально выступаю", - сказал художник.
Граффити с портретом Дугиной в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 16:25
Граффити с портретом Дугиной появилось в центре Белграда
По его словам, он долго думал над этим и учел мнения "всех политических сторон".
"Я действительно хотел сделать как лучше", - подчеркнул он.
 
В миреАвстралияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала