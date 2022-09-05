https://ria.ru/20220905/graffiti-1814480727.html
В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины
В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины - РИА Новости, 05.09.2022
В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины
Молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:36
2022-09-05T11:36
2022-09-05T11:36
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по настоянию посольства и общины Украины в Австралии, сообщил телеканал 9News.По его данным, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал работу Ситона "крайне оскорбительной". Со своей стороны посольство России в Австралии прокомментировало ситуацию в Telegram. "Новая норма свободы художественного творчества: спросите у посольства Украины прежде, чем начать рисовать", - говорится в комментарии посольства РФ.Ситон был вынужден "извиниться перед украинским народом" в соцсетях и уничтожить свое творение. Вместе с тем он заявил в эфире 9News, что изначально хотел направить усилия на "переговоры о мире"."Я думал, что это был лучший способ изобразить призыв к миру, за который я фундаментально выступаю", - сказал художник.По его словам, он долго думал над этим и учел мнения "всех политических сторон"."Я действительно хотел сделать как лучше", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220828/dugina-1812719935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, украина, россия
В мире, Австралия, Украина, Россия
В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины
В Австралии художнику пришлось закрасить граффити с объятиями солдат из России и с Украины
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по настоянию посольства и общины Украины в Австралии, сообщил телеканал 9News
.
По его данным, посол Украины
в Австралии
Василий Мирошниченко назвал работу Ситона "крайне оскорбительной". Со своей стороны посольство России
в Австралии прокомментировало ситуацию в Telegram. "Новая норма свободы художественного творчества: спросите у посольства Украины прежде, чем начать рисовать", - говорится в комментарии посольства РФ.
Ситон был вынужден "извиниться перед украинским народом" в соцсетях и уничтожить свое творение. Вместе с тем он заявил в эфире 9News, что изначально хотел направить усилия на "переговоры о мире".
"Я думал, что это был лучший способ изобразить призыв к миру, за который я фундаментально выступаю", - сказал художник.
По его словам, он долго думал над этим и учел мнения "всех политических сторон".
"Я действительно хотел сделать как лучше", - подчеркнул он.