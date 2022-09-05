https://ria.ru/20220905/graffiti-1814480727.html

В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины

В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины - РИА Новости, 05.09.2022

В Австралии уничтожили граффити с объятиями солдат из России и с Украины

Молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:36

2022-09-05T11:36

2022-09-05T11:36

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по настоянию посольства и общины Украины в Австралии, сообщил телеканал 9News.По его данным, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал работу Ситона "крайне оскорбительной". Со своей стороны посольство России в Австралии прокомментировало ситуацию в Telegram. "Новая норма свободы художественного творчества: спросите у посольства Украины прежде, чем начать рисовать", - говорится в комментарии посольства РФ.Ситон был вынужден "извиниться перед украинским народом" в соцсетях и уничтожить свое творение. Вместе с тем он заявил в эфире 9News, что изначально хотел направить усилия на "переговоры о мире"."Я думал, что это был лучший способ изобразить призыв к миру, за который я фундаментально выступаю", - сказал художник.По его словам, он долго думал над этим и учел мнения "всех политических сторон"."Я действительно хотел сделать как лучше", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220828/dugina-1812719935.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австралия, украина, россия