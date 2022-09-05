https://ria.ru/20220905/gospodderzhka-1814505915.html
Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний
Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний
Президент России Владимир Путин поручил ЦБ РФ и кабмину к 1 февраля разработать дополнительные меры господдержки быстрорастущих технологических компаний и... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:23
2022-09-05T12:23
2022-09-05T12:32
экономика
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ РФ и кабмину к 1 февраля разработать дополнительные меры господдержки быстрорастущих технологических компаний и определить источники средств для этого, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... с учетом результатов анализа... обеспечить распространение мер государственной поддержки на быстрорастущие технологические компании и при необходимости разработать дополнительные меры государственной поддержки таких компаний, определив источники финансирования", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 февраля 2023 года.Также Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 декабря внести изменения по установлению критериев определения быстрорастущих технологических компаний.
https://ria.ru/20220905/podderzhka-1814502975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), правительство рф
Экономика, Владимир Путин, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Правительство РФ
12:23 05.09.2022 (обновлено: 12:32 05.09.2022)
Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний
Путин поручил ЦБ разработать допмеры господдержки быстрорастущих технологических компаний