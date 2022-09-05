https://ria.ru/20220905/gospodderzhka-1814505915.html

Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний

Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний - РИА Новости, 05.09.2022

Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний

Президент России Владимир Путин поручил ЦБ РФ и кабмину к 1 февраля разработать дополнительные меры господдержки быстрорастущих технологических компаний и... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:23

2022-09-05T12:23

2022-09-05T12:32

экономика

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

правительство рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ РФ и кабмину к 1 февраля разработать дополнительные меры господдержки быстрорастущих технологических компаний и определить источники средств для этого, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... с учетом результатов анализа... обеспечить распространение мер государственной поддержки на быстрорастущие технологические компании и при необходимости разработать дополнительные меры государственной поддержки таких компаний, определив источники финансирования", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 февраля 2023 года.Также Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 декабря внести изменения по установлению критериев определения быстрорастущих технологических компаний.

https://ria.ru/20220905/podderzhka-1814502975.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), правительство рф