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Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний
Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний
Президент России Владимир Путин поручил ЦБ РФ и кабмину к 1 февраля разработать дополнительные меры господдержки быстрорастущих технологических компаний и... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:23
2022-09-05T12:32
экономика
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ РФ и кабмину к 1 февраля разработать дополнительные меры господдержки быстрорастущих технологических компаний и определить источники средств для этого, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... с учетом результатов анализа... обеспечить распространение мер государственной поддержки на быстрорастущие технологические компании и при необходимости разработать дополнительные меры государственной поддержки таких компаний, определив источники финансирования", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 февраля 2023 года.Также Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 декабря внести изменения по установлению критериев определения быстрорастущих технологических компаний.
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экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), правительство рф
Экономика, Владимир Путин, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Правительство РФ
12:23 05.09.2022 (обновлено: 12:32 05.09.2022)
 
Путин поручил разработать допмеры господдержки технологических компаний

Путин поручил ЦБ разработать допмеры господдержки быстрорастущих технологических компаний

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ РФ и кабмину к 1 февраля разработать дополнительные меры господдержки быстрорастущих технологических компаний и определить источники средств для этого, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... с учетом результатов анализа... обеспечить распространение мер государственной поддержки на быстрорастущие технологические компании и при необходимости разработать дополнительные меры государственной поддержки таких компаний, определив источники финансирования", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 февраля 2023 года.
Также Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 декабря внести изменения по установлению критериев определения быстрорастущих технологических компаний.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
12:18
Путин поручил принять меры по поддержке технологических компаний
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФ
 
 
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