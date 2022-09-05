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Названы лучшие малые города России для поездок в бархатный сезон

Названы лучшие малые города России для поездок в бархатный сезон - РИА Новости, 05.09.2022

Названы лучшие малые города России для поездок в бархатный сезон

Эксперты Высшей школы бизнеса ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, порекомендовали пятерку малых исторических городов России, которые обязательны... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:39

2022-09-05T06:39

2022-09-05T06:39

туризм

туризм

петр i

лев гумилев

михаил романов (великий князь)

гаврилов-ям

углич

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, порекомендовали пятерку малых исторических городов России, которые обязательны к посещению золотой осенью этого года, сообщает пресс-служба ВШБ.УгличСам себя Углич, встречая гостей рекламным щитом, называет рекой времени. Город оказался втянут в важные события русской истории. Здесь со смертью царевича Димитрия прервалась династия Рюриковичей. В Угличе чтут и память мальчика, изображенного на гербе, и помнят о набатном колоколе, созывавшем народ после смерти ребенка. Самый древний монастырь в городе – Алексеевский – построен в 1371 году, прекрасно сохранился и до сих пор действует.Кроме того, город-курорт знаменитый своим "углом" – крутой и живописной излучиной Волги. Для гостей работают полтора десятка самобытных музеев. В музее кожевенного ремесла, к примеру, расскажут о юфти – уникальной русской технологии, которую так и не сумела освоить Европа.ТутаевУ Тутаева много дат рождения. Город Романов был основан в 1283 году, но еще раньше на противоположном берегу Волги возникла Борисоглебская слобода. В 1822 году они слились в Романово-Борисоглебск, который в 1918-м был переименован в Тутаев.Несмотря на эти слияния и переименования, посетить Тутаев – это почти как приехать в два разных города со своим характером. Один, на левом берегу, чрезвычайно живописен и словно застыл на рубеже XIX-XX веков. Здешнюю набережную облюбовал художник Борис Кустодиев, и бульвар до сих пор носит его имя. Даже чугунная решетка осталась с тех времен. Сегодня здесь тоже любят бывать художники и творческие люди.На другом берегу находится уже современный город. Его главная достопримечательность – Воскресенский собор, который никогда не закрывался. Благодаря своей архитектуре и знаменитым фрескам храм попал в большинство путеводителей. В городе есть музеи старинного банковского дела, адмирала Ф. Ушакова, посвященные льняной мануфактуре, купцам и старообрядцам.Гаврилов-Ям и Село ВеликоеСело Великое, основанное в начале XIII века, может похвастаться зданиями, построенными по проекту русского модерниста Федора Шехтеля. В XV-XIX веках здесь был уже центр льноводства и ткачества царской России – его еще упоминал Владимир Ленин среди 100 крупнейших промышленных центров страны. От тех времен у села остался даже так называемый Великосельский кремль – ансамбль из двух церквей, колокольни и прилегающих Торговых рядов.В нескольких минутах езды от Села Великого – город, по преданию, носит имя ямщика Гаврилы, в честь которого здесь создан первый в России Музей ямщика. Гаврилов-Ям основан в XVI веке на очень оживленной дороге, соединявшей Ярославль и Владимир. Город стал крупным населенным пунктом с XIX века, когда местный крепостной крестьянин из соседнего села Великое, разбогатев и выкупившись на волю, основал тут самую современную на тот момент льняную мануфактуру. Гаврилов-Ям известен и одним из крупнейших в стране ручным производством керамики, которую можно приобрести в выставочном зале.Переславль-ЗалесскийГород двух знаменитых русский князей, Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера. Первый – Юрий Долгорукий – решил его основать пятью годами позже Москвы. А второй – Александр Невский – в нем родился. С тех времен в центре города стоит белокаменный красавец Спасо-Преображенский собор XII века, в котором великий полководец и князь был крещен.В 1688 году юный Петр I выбрал Плещеево озеро для постройки свой "потешной" флотилии, положив начало русскому флоту. Первый в России провинциальный музей "Ботик Петра I", которому уже более 200 лет, и сейчас открыт для посетителей. Здесь работают два десятка самых разнообразных музеев. Окрестности города – это территория национального парка "Плещеево озеро".БежецкИзвестный с XII века Бежецк сохранил свое очарование, потому что оказался в транспортном тупике с постройкой в 1940-х годах Рыбинского водохранилища. Последние три столетия основу его развития составляют производство льна и торговля им.В окрестностях города в усадьбе Слепнево летом часто и подолгу бывали Лев Гумилев и Анна Ахматова. В Бежецке прошло детство и отрочество их сына – Льва, известного историка и географа, автора теории этногенеза. Тут же в купеческой семье родился создатель первого оркестра русских народных инструментов Василий Андреев, который может по праву называться "отцом русской балалайки". Именно он познакомил весь мир с этим символом России.

https://ria.ru/20220714/bezhetsk-1801683523.html

https://ria.ru/20220630/kalyazin-1798677781.html

гаврилов-ям

углич

россия

переславль-залесский

тутаев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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