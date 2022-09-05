Названы лучшие малые города России для поездок в бархатный сезон
Эксперты назвали пять малых городов России, обязательных для посещения в бархатный сезон
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкВид на Углическую ГЭС, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге и Воскресенский монастырь в городе Углич
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, порекомендовали пятерку малых исторических городов России, которые обязательны к посещению золотой осенью этого года, сообщает пресс-служба ВШБ.
Углич
Сам себя Углич, встречая гостей рекламным щитом, называет рекой времени. Город оказался втянут в важные события русской истории. Здесь со смертью царевича Димитрия прервалась династия Рюриковичей. В Угличе чтут и память мальчика, изображенного на гербе, и помнят о набатном колоколе, созывавшем народ после смерти ребенка. Самый древний монастырь в городе – Алексеевский – построен в 1371 году, прекрасно сохранился и до сих пор действует.
Кроме того, город-курорт знаменитый своим "углом" – крутой и живописной излучиной Волги. Для гостей работают полтора десятка самобытных музеев. В музее кожевенного ремесла, к примеру, расскажут о юфти – уникальной русской технологии, которую так и не сумела освоить Европа.
Тутаев
У Тутаева много дат рождения. Город Романов был основан в 1283 году, но еще раньше на противоположном берегу Волги возникла Борисоглебская слобода. В 1822 году они слились в Романово-Борисоглебск, который в 1918-м был переименован в Тутаев.
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Вид на Казанскую Преображенскую церковь на берегу Волги в Тутаеве
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Вид на Казанскую Преображенскую церковь на берегу Волги в Тутаеве
Несмотря на эти слияния и переименования, посетить Тутаев – это почти как приехать в два разных города со своим характером. Один, на левом берегу, чрезвычайно живописен и словно застыл на рубеже XIX-XX веков. Здешнюю набережную облюбовал художник Борис Кустодиев, и бульвар до сих пор носит его имя. Даже чугунная решетка осталась с тех времен. Сегодня здесь тоже любят бывать художники и творческие люди.
© РИА Новости / Мария СеливановаЛестница, ведущая от Волжской Набережной к Воскресенскому собору в Тутаеве
Лестница, ведущая от Волжской Набережной к Воскресенскому собору в Тутаеве
На другом берегу находится уже современный город. Его главная достопримечательность – Воскресенский собор, который никогда не закрывался. Благодаря своей архитектуре и знаменитым фрескам храм попал в большинство путеводителей.
В городе есть музеи старинного банковского дела, адмирала Ф. Ушакова, посвященные льняной мануфактуре, купцам и старообрядцам.
Гаврилов-Ям и Село Великое
Село Великое, основанное в начале XIII века, может похвастаться зданиями, построенными по проекту русского модерниста Федора Шехтеля.
В XV-XIX веках здесь был уже центр льноводства и ткачества царской России – его еще упоминал Владимир Ленин среди 100 крупнейших промышленных центров страны. От тех времен у села остался даже так называемый Великосельский кремль – ансамбль из двух церквей, колокольни и прилегающих Торговых рядов.
Село Великое, вид с колокольни
В нескольких минутах езды от Села Великого – город, по преданию, носит имя ямщика Гаврилы, в честь которого здесь создан первый в России Музей ямщика. Гаврилов-Ям основан в XVI веке на очень оживленной дороге, соединявшей Ярославль и Владимир.
Город стал крупным населенным пунктом с XIX века, когда местный крепостной крестьянин из соседнего села Великое, разбогатев и выкупившись на волю, основал тут самую современную на тот момент льняную мануфактуру. Гаврилов-Ям известен и одним из крупнейших в стране ручным производством керамики, которую можно приобрести в выставочном зале.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМузей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
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Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМузей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
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Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
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Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
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Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
Переславль-Залесский
Город двух знаменитых русский князей, Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера. Первый – Юрий Долгорукий – решил его основать пятью годами позже Москвы. А второй – Александр Невский – в нем родился. С тех времен в центре города стоит белокаменный красавец Спасо-Преображенский собор XII века, в котором великий полководец и князь был крещен.
Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском
В 1688 году юный Петр I выбрал Плещеево озеро для постройки свой "потешной" флотилии, положив начало русскому флоту. Первый в России провинциальный музей "Ботик Петра I", которому уже более 200 лет, и сейчас открыт для посетителей.
Здесь работают два десятка самых разнообразных музеев. Окрестности города – это территория национального парка "Плещеево озеро".
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкНикитский мужской монастырь в городе Переславль-Залесский.
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Никитский мужской монастырь в городе Переславль-Залесский.
© Depositphotos / id1974Отдыхающие катаются на кайтсерфинге на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
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Отдыхающие катаются на кайтсерфинге на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
© Depositphotos / id1974
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Никитский мужской монастырь в городе Переславль-Залесский.
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Отдыхающие катаются на кайтсерфинге на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
© Depositphotos / id1974
Бежецк
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