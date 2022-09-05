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Названы лучшие малые города России для поездок в бархатный сезон - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Названы лучшие малые города России для поездок в бархатный сезон
Названы лучшие малые города России для поездок в бархатный сезон - РИА Новости, 05.09.2022
Названы лучшие малые города России для поездок в бархатный сезон
Эксперты Высшей школы бизнеса ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, порекомендовали пятерку малых исторических городов России, которые обязательны... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:39
2022-09-05T06:39
туризм
туризм
петр i
лев гумилев
михаил романов (великий князь)
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углич
россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, порекомендовали пятерку малых исторических городов России, которые обязательны к посещению золотой осенью этого года, сообщает пресс-служба ВШБ.УгличСам себя Углич, встречая гостей рекламным щитом, называет рекой времени. Город оказался втянут в важные события русской истории. Здесь со смертью царевича Димитрия прервалась династия Рюриковичей. В Угличе чтут и память мальчика, изображенного на гербе, и помнят о набатном колоколе, созывавшем народ после смерти ребенка. Самый древний монастырь в городе – Алексеевский – построен в 1371 году, прекрасно сохранился и до сих пор действует.Кроме того, город-курорт знаменитый своим "углом" – крутой и живописной излучиной Волги. Для гостей работают полтора десятка самобытных музеев. В музее кожевенного ремесла, к примеру, расскажут о юфти – уникальной русской технологии, которую так и не сумела освоить Европа.ТутаевУ Тутаева много дат рождения. Город Романов был основан в 1283 году, но еще раньше на противоположном берегу Волги возникла Борисоглебская слобода. В 1822 году они слились в Романово-Борисоглебск, который в 1918-м был переименован в Тутаев.Несмотря на эти слияния и переименования, посетить Тутаев – это почти как приехать в два разных города со своим характером. Один, на левом берегу, чрезвычайно живописен и словно застыл на рубеже XIX-XX веков. Здешнюю набережную облюбовал художник Борис Кустодиев, и бульвар до сих пор носит его имя. Даже чугунная решетка осталась с тех времен. Сегодня здесь тоже любят бывать художники и творческие люди.На другом берегу находится уже современный город. Его главная достопримечательность – Воскресенский собор, который никогда не закрывался. Благодаря своей архитектуре и знаменитым фрескам храм попал в большинство путеводителей. В городе есть музеи старинного банковского дела, адмирала Ф. Ушакова, посвященные льняной мануфактуре, купцам и старообрядцам.Гаврилов-Ям и Село ВеликоеСело Великое, основанное в начале XIII века, может похвастаться зданиями, построенными по проекту русского модерниста Федора Шехтеля. В XV-XIX веках здесь был уже центр льноводства и ткачества царской России – его еще упоминал Владимир Ленин среди 100 крупнейших промышленных центров страны. От тех времен у села остался даже так называемый Великосельский кремль – ансамбль из двух церквей, колокольни и прилегающих Торговых рядов.В нескольких минутах езды от Села Великого – город, по преданию, носит имя ямщика Гаврилы, в честь которого здесь создан первый в России Музей ямщика. Гаврилов-Ям основан в XVI веке на очень оживленной дороге, соединявшей Ярославль и Владимир. Город стал крупным населенным пунктом с XIX века, когда местный крепостной крестьянин из соседнего села Великое, разбогатев и выкупившись на волю, основал тут самую современную на тот момент льняную мануфактуру. Гаврилов-Ям известен и одним из крупнейших в стране ручным производством керамики, которую можно приобрести в выставочном зале.Переславль-ЗалесскийГород двух знаменитых русский князей, Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера. Первый – Юрий Долгорукий – решил его основать пятью годами позже Москвы. А второй – Александр Невский – в нем родился. С тех времен в центре города стоит белокаменный красавец Спасо-Преображенский собор XII века, в котором великий полководец и князь был крещен.В 1688 году юный Петр I выбрал Плещеево озеро для постройки свой "потешной" флотилии, положив начало русскому флоту. Первый в России провинциальный музей "Ботик Петра I", которому уже более 200 лет, и сейчас открыт для посетителей. Здесь работают два десятка самых разнообразных музеев. Окрестности города – это территория национального парка "Плещеево озеро".БежецкИзвестный с XII века Бежецк сохранил свое очарование, потому что оказался в транспортном тупике с постройкой в 1940-х годах Рыбинского водохранилища. Последние три столетия основу его развития составляют производство льна и торговля им.В окрестностях города в усадьбе Слепнево летом часто и подолгу бывали Лев Гумилев и Анна Ахматова. В Бежецке прошло детство и отрочество их сына – Льва, известного историка и географа, автора теории этногенеза. Тут же в купеческой семье родился создатель первого оркестра русских народных инструментов Василий Андреев, который может по праву называться "отцом русской балалайки". Именно он познакомил весь мир с этим символом России.
https://ria.ru/20220714/bezhetsk-1801683523.html
https://ria.ru/20220630/kalyazin-1798677781.html
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туризм, петр i, лев гумилев, михаил романов (великий князь), гаврилов-ям, углич, россия, куда поехать в выходные, переславль-залесский, тутаев, туристы, новости - туризм
Туризм, Туризм, Петр I, Лев Гумилев, Михаил Романов (Великий князь), Гаврилов-Ям, Углич, Россия, куда поехать в выходные, Переславль-Залесский, Тутаев, туристы, Новости - Туризм
06:39 05.09.2022
 
Названы лучшие малые города России для поездок в бархатный сезон

Эксперты назвали пять малых городов России, обязательных для посещения в бархатный сезон

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкВид на Углическую ГЭС, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге и Воскресенский монастырь в городе Углич
Вид на Углическую ГЭС, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге и Воскресенский монастырь в городе Углич - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, порекомендовали пятерку малых исторических городов России, которые обязательны к посещению золотой осенью этого года, сообщает пресс-служба ВШБ.

Углич

Сам себя Углич, встречая гостей рекламным щитом, называет рекой времени. Город оказался втянут в важные события русской истории. Здесь со смертью царевича Димитрия прервалась династия Рюриковичей. В Угличе чтут и память мальчика, изображенного на гербе, и помнят о набатном колоколе, созывавшем народ после смерти ребенка. Самый древний монастырь в городе – Алексеевский – построен в 1371 году, прекрасно сохранился и до сих пор действует.
© РИА Новости / Мария СеливановаУглич. Церковь царевича Димитрия на крови
Углич. Церковь царевича Димитрия на крови
1 из 4
Углич. Церковь царевича Димитрия на крови
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаУглич. Колокол в церкви царевича Димитрия на Крови
Углич. Колокол в церкви царевича Димитрия на Крови
2 из 4
Углич. Колокол в церкви царевича Димитрия на Крови
© РИА Новости / Мария Селиванова
CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) / Углич с высоты птичьего полета
Углич с высоты птичьего полета
3 из 4
Углич с высоты птичьего полета
CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) /
© РИА Новости / Мария СеливановаУглич. Экскурсия в Палатах угличских князей
Углич. Экскурсия в Палатах угличских князей
4 из 4
Углич. Экскурсия в Палатах угличских князей
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Углич. Церковь царевича Димитрия на крови
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Углич. Колокол в церкви царевича Димитрия на Крови
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
Углич с высоты птичьего полета
CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) /
4 из 4
Углич. Экскурсия в Палатах угличских князей
© РИА Новости / Мария Селиванова
Кроме того, город-курорт знаменитый своим "углом" – крутой и живописной излучиной Волги. Для гостей работают полтора десятка самобытных музеев. В музее кожевенного ремесла, к примеру, расскажут о юфти – уникальной русской технологии, которую так и не сумела освоить Европа.

Тутаев

У Тутаева много дат рождения. Город Романов был основан в 1283 году, но еще раньше на противоположном берегу Волги возникла Борисоглебская слобода. В 1822 году они слились в Романово-Борисоглебск, который в 1918-м был переименован в Тутаев.
© РИА Новости / Мария СеливановаРисунки на арт-заборе в Тутаеве
Рисунки на арт-заборе в Тутаеве
1 из 3
Рисунки на арт-заборе в Тутаеве
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЖилой дом на Борисоглебской стороне в Тутаеве
Жилой дом на Борисоглебской стороне в Тутаеве
2 из 3
Жилой дом на Борисоглебской стороне в Тутаеве
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Казанскую Преображенскую церковь на берегу Волги в Тутаеве
Вид на Казанскую Преображенскую церковь на берегу Волги в Тутаеве
3 из 3
Вид на Казанскую Преображенскую церковь на берегу Волги в Тутаеве
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Рисунки на арт-заборе в Тутаеве
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Жилой дом на Борисоглебской стороне в Тутаеве
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Вид на Казанскую Преображенскую церковь на берегу Волги в Тутаеве
© РИА Новости / Мария Селиванова
Несмотря на эти слияния и переименования, посетить Тутаев – это почти как приехать в два разных города со своим характером. Один, на левом берегу, чрезвычайно живописен и словно застыл на рубеже XIX-XX веков. Здешнюю набережную облюбовал художник Борис Кустодиев, и бульвар до сих пор носит его имя. Даже чугунная решетка осталась с тех времен. Сегодня здесь тоже любят бывать художники и творческие люди.
© РИА Новости / Мария СеливановаЛестница, ведущая от Волжской Набережной к Воскресенскому собору в Тутаеве
Лестница, ведущая от Волжской Набережной к Воскресенскому собору в Тутаеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Лестница, ведущая от Волжской Набережной к Воскресенскому собору в Тутаеве
На другом берегу находится уже современный город. Его главная достопримечательность – Воскресенский собор, который никогда не закрывался. Благодаря своей архитектуре и знаменитым фрескам храм попал в большинство путеводителей.
В городе есть музеи старинного банковского дела, адмирала Ф. Ушакова, посвященные льняной мануфактуре, купцам и старообрядцам.

Гаврилов-Ям и Село Великое

Село Великое, основанное в начале XIII века, может похвастаться зданиями, построенными по проекту русского модерниста Федора Шехтеля.
В XV-XIX веках здесь был уже центр льноводства и ткачества царской России – его еще упоминал Владимир Ленин среди 100 крупнейших промышленных центров страны. От тех времен у села остался даже так называемый Великосельский кремль – ансамбль из двух церквей, колокольни и прилегающих Торговых рядов.
© РИА Новости / Виталий КовальчукСело Великое, вид с колокольни
Село Великое, вид с колокольни - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Виталий Ковальчук
Село Великое, вид с колокольни
В нескольких минутах езды от Села Великого – город, по преданию, носит имя ямщика Гаврилы, в честь которого здесь создан первый в России Музей ямщика. Гаврилов-Ям основан в XVI веке на очень оживленной дороге, соединявшей Ярославль и Владимир.
Город стал крупным населенным пунктом с XIX века, когда местный крепостной крестьянин из соседнего села Великое, разбогатев и выкупившись на волю, основал тут самую современную на тот момент льняную мануфактуру. Гаврилов-Ям известен и одним из крупнейших в стране ручным производством керамики, которую можно приобрести в выставочном зале.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМузей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области
1 из 3
Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий КовальчукГаврилов-Ям получил статус города в 1938 году
Гаврилов-Ям получил статус города в 1938 году
2 из 3
Гаврилов-Ям получил статус города в 1938 году
© РИА Новости / Виталий Ковальчук
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМузей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
Музей ямщика в Ярославской области
3 из 3
Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3
Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 3
Гаврилов-Ям получил статус города в 1938 году
© РИА Новости / Виталий Ковальчук
3 из 3
Музей ямщика в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк

Переславль-Залесский

Город двух знаменитых русский князей, Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера. Первый – Юрий Долгорукий – решил его основать пятью годами позже Москвы. А второй – Александр Невский – в нем родился. С тех времен в центре города стоит белокаменный красавец Спасо-Преображенский собор XII века, в котором великий полководец и князь был крещен.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском
Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском
В 1688 году юный Петр I выбрал Плещеево озеро для постройки свой "потешной" флотилии, положив начало русскому флоту. Первый в России провинциальный музей "Ботик Петра I", которому уже более 200 лет, и сейчас открыт для посетителей.
Здесь работают два десятка самых разнообразных музеев. Окрестности города – это территория национального парка "Плещеево озеро".
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкНикитский мужской монастырь в городе Переславль-Залесский.
Никитский мужской монастырь в городе Переславль-Залесский
1 из 2
Никитский мужской монастырь в городе Переславль-Залесский.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© Depositphotos / id1974Отдыхающие катаются на кайтсерфинге на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
Отдыхающие катаются на кайтсерфинге на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
2 из 2
Отдыхающие катаются на кайтсерфинге на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
© Depositphotos / id1974
1 из 2
Никитский мужской монастырь в городе Переславль-Залесский.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 2
Отдыхающие катаются на кайтсерфинге на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
© Depositphotos / id1974

Бежецк

Известный с XII века Бежецк сохранил свое очарование, потому что оказался в транспортном тупике с постройкой в 1940-х годах Рыбинского водохранилища. Последние три столетия основу его развития составляют производство льна и торговля им.
Река Молога - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 08:00Туризм
Маршрут на выходные — уютный Бежецк
В окрестностях города в усадьбе Слепнево летом часто и подолгу бывали Лев Гумилев и Анна Ахматова. В Бежецке прошло детство и отрочество их сына – Льва, известного историка и географа, автора теории этногенеза.
Тут же в купеческой семье родился создатель первого оркестра русских народных инструментов Василий Андреев, который может по праву называться "отцом русской балалайки". Именно он познакомил весь мир с этим символом России.
Колокольня и пристань в Калязине - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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