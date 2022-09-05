https://ria.ru/20220905/gorlovka-1814424758.html

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска в час ночи выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров в направлении Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T05:35

2022-09-05T05:35

2022-09-05T05:35

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в час ночи выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров в направлении Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220904/donetsk-1814364669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина