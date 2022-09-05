https://ria.ru/20220905/gorlovka-1814424758.html
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска в час ночи выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров в направлении Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:35
2022-09-05T05:35
2022-09-05T05:35
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в час ночи выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров в направлении Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда калибром 155 миллиметров