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Одну из улиц Тамбова назовут в честь героя, погибшего в ходе СВУ - РИА Новости, 05.09.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220905/geroy-1814508849.html
Одну из улиц Тамбова назовут в честь героя, погибшего в ходе СВУ
Одну из улиц Тамбова назовут в честь героя, погибшего в ходе СВУ - РИА Новости, 05.09.2022
Одну из улиц Тамбова назовут в честь героя, погибшего в ходе СВУ
Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров поддержал инициативу общественных организаций области увековечить память героев, которые погибли во время... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:29
2022-09-05T12:29
тамбовская область
тамбов
тамбовская область
максим егоров
уварово
юнармия
общество
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ТАМБОВ, 5 сен – РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров поддержал инициативу общественных организаций области увековечить память героев, которые погибли во время спецоперации на Украине.Предложение назвать одну из улиц Тамбова или Уварово именем гвардии капитана Юрия Мелехина, отдавшего свою жизнь при выполнении боевой задачи, озвучил в рамках "Часа памяти", который прошел в День солидарности борьбы с терроризмом, начальник штаба "Юнармии" Тамбовской области Сергей Новиков."Считаю, что это очень хорошая и своевременная идея. Так как подобные вопросы решаются на муниципальном уровне, обсудим это с главами Тамбова и Уварово", - отметил Егоров.В пресс-службе областной администрации рассказали, что уроженец Уварово Юрий Мелехин был ранен в одном из боев в ходе спецоперации, но продолжил командовать своим подразделением. Несмотря на смертельное ранение, он смог передать координаты противника командованию, и российская артиллерия уничтожила пулеметный расчет и группу разведчиков ВСУ. Юрий Мелехин посмертно награжден Орденом мужества.
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тамбов, тамбовская область, максим егоров, уварово, юнармия, общество
Тамбовская область, Тамбов, Тамбовская область, Максим Егоров, Уварово, Юнармия, Общество
12:29 05.09.2022
 

Одну из улиц Тамбова назовут в честь героя, погибшего в ходе СВУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПрохожие на улице в Тамбове
Прохожие на улице в Тамбове - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТАМБОВ, 5 сен – РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров поддержал инициативу общественных организаций области увековечить память героев, которые погибли во время спецоперации на Украине.
Предложение назвать одну из улиц Тамбова или Уварово именем гвардии капитана Юрия Мелехина, отдавшего свою жизнь при выполнении боевой задачи, озвучил в рамках "Часа памяти", который прошел в День солидарности борьбы с терроризмом, начальник штаба "Юнармии" Тамбовской области Сергей Новиков.
"Считаю, что это очень хорошая и своевременная идея. Так как подобные вопросы решаются на муниципальном уровне, обсудим это с главами Тамбова и Уварово", - отметил Егоров.
В пресс-службе областной администрации рассказали, что уроженец Уварово Юрий Мелехин был ранен в одном из боев в ходе спецоперации, но продолжил командовать своим подразделением. Несмотря на смертельное ранение, он смог передать координаты противника командованию, и российская артиллерия уничтожила пулеметный расчет и группу разведчиков ВСУ. Юрий Мелехин посмертно награжден Орденом мужества.
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Тамбовская областьТамбовТамбовская областьМаксим ЕгоровУваровоЮнармияОбщество
 
 
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