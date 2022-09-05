20:18 05.09.2022 (обновлено: 21:33 05.09.2022)
"Газпром" предупредил об угрозе взрыва на "Портовой" без ремонта агрегата
"Газпром": эксплуатация агрегата Trent 60 на "Портовой" без ремонта создает риск взрыва
На территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Использование агрегата Trent 60 на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" без ремонта рискует обернуться катастрофой, сообщил Telegram-канал "Газпрома".
"Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции", — говорится в публикации.
Компания пояснила, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут разогреваться до температуры свыше 300 градусов Цельсия. При этом масло воспламеняется при 288 градусах. Эксплуатация агрегата в неисправном состоянии противоречит российскому законодательству о промышленной безопасности опасных производственных объектов, к которым относится станция "Портовая", подчеркнули в "Газпроме".
В компании уточнили, что ранее подобную проблему уже выявляли. Наличие утечки масла на нескольких агрегатах свидетельствует о системности дефекта.
В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение российского концерна технической причиной для остановки газопровода.