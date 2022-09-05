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"Газпром" предупредил об угрозе взрыва на "Портовой" без ремонта агрегата - РИА Новости, 05.09.2022
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"Газпром" предупредил об угрозе взрыва на "Портовой" без ремонта агрегата
"Газпром" предупредил об угрозе взрыва на "Портовой" без ремонта агрегата - РИА Новости, 05.09.2022
"Газпром" предупредил об угрозе взрыва на "Портовой" без ремонта агрегата
Использование агрегата Trent 60 на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" без ремонта рискует обернуться катастрофой, сообщил... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T20:18
2022-09-05T21:33
газпром
происшествия
россия
экономика
северный поток
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Использование агрегата Trent 60 на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" без ремонта рискует обернуться катастрофой, сообщил Telegram-канал "Газпрома".Компания пояснила, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут разогреваться до температуры свыше 300 градусов Цельсия. При этом масло воспламеняется при 288 градусах. Эксплуатация агрегата в неисправном состоянии противоречит российскому законодательству о промышленной безопасности опасных производственных объектов, к которым относится станция "Портовая", подчеркнули в "Газпроме".В компании уточнили, что ранее подобную проблему уже выявляли. Наличие утечки масла на нескольких агрегатах свидетельствует о системности дефекта.В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение российского концерна технической причиной для остановки газопровода.
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газпром, происшествия, россия, экономика, северный поток
Газпром, Происшествия, Россия, Экономика, Северный поток
20:18 05.09.2022 (обновлено: 21:33 05.09.2022)
 
"Газпром" предупредил об угрозе взрыва на "Портовой" без ремонта агрегата

"Газпром": эксплуатация агрегата Trent 60 на "Портовой" без ремонта создает риск взрыва

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкНа территории компрессорной станции "Портовая"
На территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Использование агрегата Trent 60 на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" без ремонта рискует обернуться катастрофой, сообщил Telegram-канал "Газпрома".

"Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции", — говорится в публикации.

Компания пояснила, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут разогреваться до температуры свыше 300 градусов Цельсия. При этом масло воспламеняется при 288 градусах. Эксплуатация агрегата в неисправном состоянии противоречит российскому законодательству о промышленной безопасности опасных производственных объектов, к которым относится станция "Портовая", подчеркнули в "Газпроме".
В компании уточнили, что ранее подобную проблему уже выявляли. Наличие утечки масла на нескольких агрегатах свидетельствует о системности дефекта.
В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение российского концерна технической причиной для остановки газопровода.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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Ремонт "Северного потока" должен соответствовать контракту, заявил Новак
 
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