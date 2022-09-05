https://ria.ru/20220905/gazprom-1814668635.html

"Газпром" предупредил об угрозе взрыва на "Портовой" без ремонта агрегата

"Газпром" предупредил об угрозе взрыва на "Портовой" без ремонта агрегата - РИА Новости, 05.09.2022

"Газпром" предупредил об угрозе взрыва на "Портовой" без ремонта агрегата

Использование агрегата Trent 60 на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" без ремонта рискует обернуться катастрофой, сообщил... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:18

2022-09-05T20:18

2022-09-05T21:33

газпром

происшествия

россия

экономика

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805374563_0:226:2969:1896_1920x0_80_0_0_3ee69b75fbd95011913a10faa3dd4f4e.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Использование агрегата Trent 60 на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" без ремонта рискует обернуться катастрофой, сообщил Telegram-канал "Газпрома".Компания пояснила, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут разогреваться до температуры свыше 300 градусов Цельсия. При этом масло воспламеняется при 288 градусах. Эксплуатация агрегата в неисправном состоянии противоречит российскому законодательству о промышленной безопасности опасных производственных объектов, к которым относится станция "Портовая", подчеркнули в "Газпроме".В компании уточнили, что ранее подобную проблему уже выявляли. Наличие утечки масла на нескольких агрегатах свидетельствует о системности дефекта.В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение российского концерна технической причиной для остановки газопровода.

https://ria.ru/20220904/potok-1814349204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

газпром, происшествия, россия, экономика, северный поток