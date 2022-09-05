https://ria.ru/20220905/gazprom-1814515575.html
Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома"
Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома" - РИА Новости, 05.09.2022
Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома"
Безусловный приоритет "Газпрома" - обеспечение ресурсами российской экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:47
2022-09-05T12:47
2022-09-05T12:47
россия
газпром
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Безусловный приоритет "Газпрома" - обеспечение ресурсами российской экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обеспечение для "Газпрома" российской экономики ресурсами всегда было безусловным приоритетом, и вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечивается потребности российской экономики, российских потребителей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидаются ли негативные последствия для российской экономики после того, как "Газпрому" придется снизить добычу ресурсовВ первую очередь обеспечиваются потребности социальных объектов, граждан, а также промышленности, отметил он.
https://ria.ru/20220905/gaz-1814418098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпром, экономика, дмитрий песков
Россия, Газпром, Экономика, Дмитрий Песков
Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома"
Песков назвал обеспечение ресурсами экономики России безусловным приоритетом "Газпрома"