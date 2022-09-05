https://ria.ru/20220905/gazprom-1814515575.html

Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома"

Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома" - РИА Новости, 05.09.2022

Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома"

Безусловный приоритет "Газпрома" - обеспечение ресурсами российской экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:47

2022-09-05T12:47

2022-09-05T12:47

россия

газпром

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Безусловный приоритет "Газпрома" - обеспечение ресурсами российской экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обеспечение для "Газпрома" российской экономики ресурсами всегда было безусловным приоритетом, и вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечивается потребности российской экономики, российских потребителей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидаются ли негативные последствия для российской экономики после того, как "Газпрому" придется снизить добычу ресурсовВ первую очередь обеспечиваются потребности социальных объектов, граждан, а также промышленности, отметил он.

https://ria.ru/20220905/gaz-1814418098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, газпром, экономика, дмитрий песков