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Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома" - РИА Новости, 05.09.2022
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Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома"
Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома" - РИА Новости, 05.09.2022
Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома"
Безусловный приоритет "Газпрома" - обеспечение ресурсами российской экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:47
2022-09-05T12:47
россия
газпром
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Безусловный приоритет "Газпрома" - обеспечение ресурсами российской экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обеспечение для "Газпрома" российской экономики ресурсами всегда было безусловным приоритетом, и вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечивается потребности российской экономики, российских потребителей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидаются ли негативные последствия для российской экономики после того, как "Газпрому" придется снизить добычу ресурсовВ первую очередь обеспечиваются потребности социальных объектов, граждан, а также промышленности, отметил он.
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россия, газпром, экономика, дмитрий песков
Россия, Газпром, Экономика, Дмитрий Песков
12:47 05.09.2022
 
Песков назвал безусловный приоритет "Газпрома"

Песков назвал обеспечение ресурсами экономики России безусловным приоритетом "Газпрома"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Безусловный приоритет "Газпрома" - обеспечение ресурсами российской экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обеспечение для "Газпрома" российской экономики ресурсами всегда было безусловным приоритетом, и вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечивается потребности российской экономики, российских потребителей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидаются ли негативные последствия для российской экономики после того, как "Газпрому" придется снизить добычу ресурсов
В первую очередь обеспечиваются потребности социальных объектов, граждан, а также промышленности, отметил он.
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
02:45
"Не виню Путина": британцев шокировало заявление "Газпрома"
 
РоссияГазпромЭкономикаДмитрий Песков
 
 
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