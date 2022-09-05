https://ria.ru/20220905/gazeta-1814478683.html
Басманный суд лишил лицензии "Новую газету"
Басманный суд лишил лицензии "Новую газету" - РИА Новости, 05.09.2022
Басманный суд лишил лицензии "Новую газету"
Басманный суд Москвы по требованию Роскомнадзора лишил "Новую газету" свидетельства о регистрации печатной версии СМИ, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:31
2022-09-05T11:31
2022-09-05T12:48
новая газета
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
медиа - общество
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы по требованию Роскомнадзора лишил "Новую газету" свидетельства о регистрации печатной версии СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать недействительной регистрацию "Новой газеты", — огласила решение судья Ольга Липкина.Инстанция удовлетворила иск РКН, в котором ведомство утверждало, что в 2006 году издание сменило учредителя, но не предоставило ему устав редакции в установленные законом о СМИ сроки.Юрист ответчика возражал, что изменение учредительных документов не может быть по закону причиной отзыва лицензии. Но "даже если нарушения имелись", ответственность за это появилась только в 2018 году, то есть, с точки зрения защиты, не может быть применена к событиям 12-летней давности.Как заявила РИА Новости пресс-секретарь главного редактора "Новой газеты" Надежда Прусенкова, издание обжалует решение."Не лицензии, а временно недействительным свидетельство о регистрации печатного издания "Новая газета". Будем обжаловать", — уточнила она."Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства. Ведомство мотивировало вынесение предупреждения распространением материала, содержащего упоминание организации-иноагента без соответствующей маркировки.С тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором, лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым.
https://ria.ru/20220706/gazeta-1800783204.html
https://ria.ru/20220728/gazeta-1805654966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая газета , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество
Новая газета , Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Медиа - Общество
11:31 05.09.2022 (обновлено: 12:48 05.09.2022)
Басманный суд лишил лицензии "Новую газету"
Басманный суд Москвы лишил "Новую газету" лицензии по требованию Роскомнадзора
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы по требованию Роскомнадзора лишил "Новую газету" свидетельства о регистрации печатной версии СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать недействительной регистрацию "Новой газеты", — огласила решение судья Ольга Липкина.
Инстанция удовлетворила иск РКН, в котором ведомство утверждало, что в 2006 году издание сменило учредителя, но не предоставило ему устав редакции в установленные законом о СМИ сроки.
Юрист ответчика возражал, что изменение учредительных документов не может быть по закону причиной отзыва лицензии. Но "даже если нарушения имелись", ответственность за это появилась только в 2018 году, то есть, с точки зрения защиты, не может быть применена к событиям 12-летней давности.
Как заявила РИА Новости пресс-секретарь главного редактора "Новой газеты" Надежда Прусенкова, издание обжалует решение.
"Не лицензии, а временно недействительным свидетельство о регистрации печатного издания "Новая газета". Будем обжаловать", — уточнила она.
"Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства. Ведомство мотивировало вынесение предупреждения распространением материала, содержащего упоминание организации-иноагента без соответствующей маркировки.
С тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором, лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым
.