https://ria.ru/20220905/gazeta-1814478683.html

Басманный суд лишил лицензии "Новую газету"

Басманный суд лишил лицензии "Новую газету" - РИА Новости, 05.09.2022

Басманный суд лишил лицензии "Новую газету"

Басманный суд Москвы по требованию Роскомнадзора лишил "Новую газету" свидетельства о регистрации печатной версии СМИ, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:31

2022-09-05T11:31

2022-09-05T12:48

новая газета

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

медиа - общество

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы по требованию Роскомнадзора лишил "Новую газету" свидетельства о регистрации печатной версии СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать недействительной регистрацию "Новой газеты", — огласила решение судья Ольга Липкина.Инстанция удовлетворила иск РКН, в котором ведомство утверждало, что в 2006 году издание сменило учредителя, но не предоставило ему устав редакции в установленные законом о СМИ сроки.Юрист ответчика возражал, что изменение учредительных документов не может быть по закону причиной отзыва лицензии. Но "даже если нарушения имелись", ответственность за это появилась только в 2018 году, то есть, с точки зрения защиты, не может быть применена к событиям 12-летней давности.Как заявила РИА Новости пресс-секретарь главного редактора "Новой газеты" Надежда Прусенкова, издание обжалует решение."Не лицензии, а временно недействительным свидетельство о регистрации печатного издания "Новая газета". Будем обжаловать", — уточнила она."Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства. Ведомство мотивировало вынесение предупреждения распространением материала, содержащего упоминание организации-иноагента без соответствующей маркировки.С тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором, лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым.

https://ria.ru/20220706/gazeta-1800783204.html

https://ria.ru/20220728/gazeta-1805654966.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая газета , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество