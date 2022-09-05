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В Германии выступили за добычу сланцевого газа в Балтийском море - РИА Новости, 05.09.2022
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В Германии выступили за добычу сланцевого газа в Балтийском море
В Германии выступили за добычу сланцевого газа в Балтийском море - РИА Новости, 05.09.2022
В Германии выступили за добычу сланцевого газа в Балтийском море
Либеральная партия СвДП выступает за отмену запрета на добычу сланцевого газа на прибрежных территориях Германии в Балтийском море, сообщил в понедельник... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T20:01
2022-09-05T20:01
германия
газпром
siemens
северный поток
северный поток — 2
балтийское море
в мире
группа газ
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Либеральная партия СвДП выступает за отмену запрета на добычу сланцевого газа на прибрежных территориях Германии в Балтийском море, сообщил в понедельник представитель политической силы на пресс-конференции после съезда партии."Поскольку мы выступаем за использование сжиженного газа, то нам необходимо вести дебаты и о том, в какой мере стоит рассматривать и эксплуатировать отечественные ресурсы. Это касается в первую очередь ресурсов в исключительной экономической зоне и прибрежных водах Балтийского моря", - заявил председатель партии в нижнесаксонском парламенте Штефан Биркнер.Действующие до сих пор в рамках коалиционного договора запреты на эксплуатацию шельфа не соответствуют "духу времени", в то время как Германия в качестве альтернативы российскому газу импортирует сжиженный газ из других стран и возводит для него терминалы, добавил он.Ранее немецкое информагентство dpa сообщило, что парламентская группа СвДП потребовала демонтажа "Северного потока — 2", об этом говорилось в документе, принятом на выездном совещании в Бремене."Газпром" на этой неделе сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
https://ria.ru/20220905/gaz-1814659960.html
https://ria.ru/20220905/potok-1814505804.html
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германия, газпром, siemens, северный поток, северный поток — 2, балтийское море, в мире, группа газ, природный газ, свободная демократическая партия германии
Германия, Газпром, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, Балтийское море, В мире, Группа ГАЗ, Природный газ, Свободная демократическая партия Германии
20:01 05.09.2022
 
В Германии выступили за добычу сланцевого газа в Балтийском море

Немецкая СвДП выступила за отмену запрета на добычу сланцевого газа в Балтийском море

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Либеральная партия СвДП выступает за отмену запрета на добычу сланцевого газа на прибрежных территориях Германии в Балтийском море, сообщил в понедельник представитель политической силы на пресс-конференции после съезда партии.
"Поскольку мы выступаем за использование сжиженного газа, то нам необходимо вести дебаты и о том, в какой мере стоит рассматривать и эксплуатировать отечественные ресурсы. Это касается в первую очередь ресурсов в исключительной экономической зоне и прибрежных водах Балтийского моря", - заявил председатель партии в нижнесаксонском парламенте Штефан Биркнер.
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Действующие до сих пор в рамках коалиционного договора запреты на эксплуатацию шельфа не соответствуют "духу времени", в то время как Германия в качестве альтернативы российскому газу импортирует сжиженный газ из других стран и возводит для него терминалы, добавил он.
Ранее немецкое информагентство dpa сообщило, что парламентская группа СвДП потребовала демонтажа "Северного потока — 2", об этом говорилось в документе, принятом на выездном совещании в Бремене.
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"Газпром" на этой неделе сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
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ГерманияГазпромSiemensСеверный потокСеверный поток — 2Балтийское мореВ миреГруппа ГАЗПриродный газСвободная демократическая партия Германии
 
 
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