https://ria.ru/20220905/gaz-1814665650.html

В Германии выступили за добычу сланцевого газа в Балтийском море

В Германии выступили за добычу сланцевого газа в Балтийском море - РИА Новости, 05.09.2022

В Германии выступили за добычу сланцевого газа в Балтийском море

Либеральная партия СвДП выступает за отмену запрета на добычу сланцевого газа на прибрежных территориях Германии в Балтийском море, сообщил в понедельник... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:01

2022-09-05T20:01

2022-09-05T20:01

германия

газпром

siemens

северный поток

северный поток — 2

балтийское море

в мире

группа газ

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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Либеральная партия СвДП выступает за отмену запрета на добычу сланцевого газа на прибрежных территориях Германии в Балтийском море, сообщил в понедельник представитель политической силы на пресс-конференции после съезда партии."Поскольку мы выступаем за использование сжиженного газа, то нам необходимо вести дебаты и о том, в какой мере стоит рассматривать и эксплуатировать отечественные ресурсы. Это касается в первую очередь ресурсов в исключительной экономической зоне и прибрежных водах Балтийского моря", - заявил председатель партии в нижнесаксонском парламенте Штефан Биркнер.Действующие до сих пор в рамках коалиционного договора запреты на эксплуатацию шельфа не соответствуют "духу времени", в то время как Германия в качестве альтернативы российскому газу импортирует сжиженный газ из других стран и возводит для него терминалы, добавил он.Ранее немецкое информагентство dpa сообщило, что парламентская группа СвДП потребовала демонтажа "Северного потока — 2", об этом говорилось в документе, принятом на выездном совещании в Бремене."Газпром" на этой неделе сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.

https://ria.ru/20220905/gaz-1814659960.html

https://ria.ru/20220905/potok-1814505804.html

https://ria.ru/20220905/tseny-1814650191.html

германия

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, газпром, siemens, северный поток, северный поток — 2, балтийское море, в мире, группа газ, природный газ, свободная демократическая партия германии