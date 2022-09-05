В Германии выступили за добычу сланцевого газа в Балтийском море
Немецкая СвДП выступила за отмену запрета на добычу сланцевого газа в Балтийском море
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Либеральная партия СвДП выступает за отмену запрета на добычу сланцевого газа на прибрежных территориях Германии в Балтийском море, сообщил в понедельник представитель политической силы на пресс-конференции после съезда партии.
"Поскольку мы выступаем за использование сжиженного газа, то нам необходимо вести дебаты и о том, в какой мере стоит рассматривать и эксплуатировать отечественные ресурсы. Это касается в первую очередь ресурсов в исключительной экономической зоне и прибрежных водах Балтийского моря", - заявил председатель партии в нижнесаксонском парламенте Штефан Биркнер.
Действующие до сих пор в рамках коалиционного договора запреты на эксплуатацию шельфа не соответствуют "духу времени", в то время как Германия в качестве альтернативы российскому газу импортирует сжиженный газ из других стран и возводит для него терминалы, добавил он.
Ранее немецкое информагентство dpa сообщило, что парламентская группа СвДП потребовала демонтажа "Северного потока — 2", об этом говорилось в документе, принятом на выездном совещании в Бремене.
"Газпром" на этой неделе сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.