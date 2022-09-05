https://ria.ru/20220905/gaz-1814659960.html
В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа
В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа - РИА Новости, 05.09.2022
В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа
От частных домохозяйств в Германии могут потребовать сократить потребление газа в условиях его нехватки, отмечается в документе Федерального сетевого агентства... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:34
2022-09-05T19:34
2022-09-05T19:34
германия
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. От частных домохозяйств в Германии могут потребовать сократить потребление газа в условиях его нехватки, отмечается в документе Федерального сетевого агентства ФРГ.В документе, опубликованном на официальном портале регулятора, говорится о том, какие категории граждан и отраслей являются "защищенными" и "незащищенными потребителями" в ситуации при нехватке газа в стране.Согласно публикации, в категорию защищенных потребителей входят не только частные домохозяйства, но и операторы районных тепловых станций, которые снабжают защищенных потребителей. Также в эту категорию входят детсады, школы, университеты, больницы, медучреждения, полиция, бундесвер, пожарная охрана, тюрьмы и другие.При этом, как отмечает регулятор, "защищённых" потребителей также при необходимости могут обязать сократить потребление газа. "Защищенные потребители не пользуются абсолютной защитой. Федеральное сетевое агентство не исключает того, что в ситуации нехватки газа оно не выпустит указания для защищенных потребителей о сокращении закупки газа", - говорится в документе.При этом уточняется, что это не означает, что таким потребителям придется полностью прекратить закупки газа.Отопительный сезон официально начинается 1 октября.Ранее регулятор неоднократно призывал к экономному потреблению газа. Федеральное сетевое агентство также предупреждало немецкие компании и потребителей о значительном росте цен на газ.
https://ria.ru/20220905/gaz-1814651263.html
https://ria.ru/20220905/gaz-1814625817.html
https://ria.ru/20220905/gaz-1814612241.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, природный газ
Германия, В мире, Природный газ
В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа
В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа при его нехватке
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. От частных домохозяйств в Германии могут потребовать сократить потребление газа в условиях его нехватки, отмечается в документе Федерального сетевого агентства ФРГ.
В документе, опубликованном на официальном портале регулятора, говорится о том, какие категории граждан и отраслей являются "защищенными" и "незащищенными потребителями" в ситуации при нехватке газа в стране.
Согласно публикации, в категорию защищенных потребителей входят не только частные домохозяйства, но и операторы районных тепловых станций, которые снабжают защищенных потребителей. Также в эту категорию входят детсады, школы, университеты, больницы, медучреждения, полиция, бундесвер, пожарная охрана, тюрьмы и другие.
При этом, как отмечает регулятор, "защищённых" потребителей также при необходимости могут обязать сократить потребление газа. "Защищенные потребители не пользуются абсолютной защитой. Федеральное сетевое агентство не исключает того, что в ситуации нехватки газа оно не выпустит указания для защищенных потребителей о сокращении закупки газа", - говорится в документе.
При этом уточняется, что это не означает, что таким потребителям придется полностью прекратить закупки газа.
Отопительный сезон официально начинается 1 октября.
Ранее регулятор неоднократно призывал к экономному потреблению газа. Федеральное сетевое агентство также предупреждало немецкие компании и потребителей о значительном росте цен на газ.