https://ria.ru/20220905/gaz-1814659960.html

В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа

В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа - РИА Новости, 05.09.2022

В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа

От частных домохозяйств в Германии могут потребовать сократить потребление газа в условиях его нехватки, отмечается в документе Федерального сетевого агентства... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:34

2022-09-05T19:34

2022-09-05T19:34

германия

в мире

природный газ

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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. От частных домохозяйств в Германии могут потребовать сократить потребление газа в условиях его нехватки, отмечается в документе Федерального сетевого агентства ФРГ.В документе, опубликованном на официальном портале регулятора, говорится о том, какие категории граждан и отраслей являются "защищенными" и "незащищенными потребителями" в ситуации при нехватке газа в стране.Согласно публикации, в категорию защищенных потребителей входят не только частные домохозяйства, но и операторы районных тепловых станций, которые снабжают защищенных потребителей. Также в эту категорию входят детсады, школы, университеты, больницы, медучреждения, полиция, бундесвер, пожарная охрана, тюрьмы и другие.При этом, как отмечает регулятор, "защищённых" потребителей также при необходимости могут обязать сократить потребление газа. "Защищенные потребители не пользуются абсолютной защитой. Федеральное сетевое агентство не исключает того, что в ситуации нехватки газа оно не выпустит указания для защищенных потребителей о сокращении закупки газа", - говорится в документе.При этом уточняется, что это не означает, что таким потребителям придется полностью прекратить закупки газа.Отопительный сезон официально начинается 1 октября.Ранее регулятор неоднократно призывал к экономному потреблению газа. Федеральное сетевое агентство также предупреждало немецкие компании и потребителей о значительном росте цен на газ.

https://ria.ru/20220905/gaz-1814651263.html

https://ria.ru/20220905/gaz-1814625817.html

https://ria.ru/20220905/gaz-1814612241.html

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, в мире, природный газ