Рейтинг@Mail.ru
В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/gaz-1814659960.html
В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа
В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа - РИА Новости, 05.09.2022
В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа
От частных домохозяйств в Германии могут потребовать сократить потребление газа в условиях его нехватки, отмечается в документе Федерального сетевого агентства... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:34
2022-09-05T19:34
германия
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. От частных домохозяйств в Германии могут потребовать сократить потребление газа в условиях его нехватки, отмечается в документе Федерального сетевого агентства ФРГ.В документе, опубликованном на официальном портале регулятора, говорится о том, какие категории граждан и отраслей являются "защищенными" и "незащищенными потребителями" в ситуации при нехватке газа в стране.Согласно публикации, в категорию защищенных потребителей входят не только частные домохозяйства, но и операторы районных тепловых станций, которые снабжают защищенных потребителей. Также в эту категорию входят детсады, школы, университеты, больницы, медучреждения, полиция, бундесвер, пожарная охрана, тюрьмы и другие.При этом, как отмечает регулятор, "защищённых" потребителей также при необходимости могут обязать сократить потребление газа. "Защищенные потребители не пользуются абсолютной защитой. Федеральное сетевое агентство не исключает того, что в ситуации нехватки газа оно не выпустит указания для защищенных потребителей о сокращении закупки газа", - говорится в документе.При этом уточняется, что это не означает, что таким потребителям придется полностью прекратить закупки газа.Отопительный сезон официально начинается 1 октября.Ранее регулятор неоднократно призывал к экономному потреблению газа. Федеральное сетевое агентство также предупреждало немецкие компании и потребителей о значительном росте цен на газ.
https://ria.ru/20220905/gaz-1814651263.html
https://ria.ru/20220905/gaz-1814625817.html
https://ria.ru/20220905/gaz-1814612241.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, природный газ
Германия, В мире, Природный газ
19:34 05.09.2022
 
В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа

В Германии от домохозяйств могут потребовать сократить потребление газа при его нехватке

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. От частных домохозяйств в Германии могут потребовать сократить потребление газа в условиях его нехватки, отмечается в документе Федерального сетевого агентства ФРГ.
В документе, опубликованном на официальном портале регулятора, говорится о том, какие категории граждан и отраслей являются "защищенными" и "незащищенными потребителями" в ситуации при нехватке газа в стране.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
18:46
Макрон заявил, что доля российского газа в Европе упала до девяти процентов
Согласно публикации, в категорию защищенных потребителей входят не только частные домохозяйства, но и операторы районных тепловых станций, которые снабжают защищенных потребителей. Также в эту категорию входят детсады, школы, университеты, больницы, медучреждения, полиция, бундесвер, пожарная охрана, тюрьмы и другие.
При этом, как отмечает регулятор, "защищённых" потребителей также при необходимости могут обязать сократить потребление газа. "Защищенные потребители не пользуются абсолютной защитой. Федеральное сетевое агентство не исключает того, что в ситуации нехватки газа оно не выпустит указания для защищенных потребителей о сокращении закупки газа", - говорится в документе.
При этом уточняется, что это не означает, что таким потребителям придется полностью прекратить закупки газа.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
17:21
В Италии дали пугающий прогноз по запасам газа
Отопительный сезон официально начинается 1 октября.
Ранее регулятор неоднократно призывал к экономному потреблению газа. Федеральное сетевое агентство также предупреждало немецкие компании и потребителей о значительном росте цен на газ.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
16:40
Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа, заявили в Uniper
 
ГерманияВ миреПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала