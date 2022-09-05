https://ria.ru/20220905/gaz-1814651263.html
Макрон заявил, что доля российского газа в Европе упала до девяти процентов
Макрон заявил, что доля российского газа в Европе упала до девяти процентов - РИА Новости, 05.09.2022
Макрон заявил, что доля российского газа в Европе упала до девяти процентов
Доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:46
2022-09-05T18:46
2022-09-05T18:56
франция
эммануэль макрон
европа
россия
в мире
природный газ
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Как отметил французский лидер в Париже на пресс-конференции, в начале года "25% всей европейской энергии приходилось на газ, из которых 50% - это был газ из России". "Теперь его доля снизилась до 9%", - указал Макрон.Он сообщил, что Европа подготовилась к сценарию, при котором зима окажется холодной, а поставки российского газа будут остановлены."Для этого мы должны будем снизить потребление электроэнергии на 10%", - добавил французский президент.Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.
https://ria.ru/20220905/potolok-1814647444.html
https://ria.ru/20220905/gaz-1814625817.html
https://ria.ru/20220905/ukraina-1814619168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, эммануэль макрон, европа, россия, в мире, природный газ
Франция, Эммануэль Макрон, Европа, Россия, В мире, Природный газ
18:46 05.09.2022 (обновлено: 18:56 05.09.2022)
Макрон заявил, что доля российского газа в Европе упала до девяти процентов
Макрон заявил, что доля газа из России на европейском рынке снизилась с 50% до 9%
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Как отметил французский лидер в Париже
на пресс-конференции, в начале года "25% всей европейской энергии приходилось на газ, из которых 50% - это был газ из России". "Теперь его доля снизилась до 9%", - указал Макрон.
Он сообщил, что Европа подготовилась к сценарию, при котором зима окажется холодной, а поставки российского газа будут остановлены.
"Для этого мы должны будем снизить потребление электроэнергии на 10%", - добавил французский президент.
Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.
После начала спецоперации РФ
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Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США
.
В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.