https://ria.ru/20220905/gaz-1814651263.html

Макрон заявил, что доля российского газа в Европе упала до девяти процентов

Макрон заявил, что доля российского газа в Европе упала до девяти процентов - РИА Новости, 05.09.2022

Макрон заявил, что доля российского газа в Европе упала до девяти процентов

Доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:46

2022-09-05T18:46

2022-09-05T18:56

франция

эммануэль макрон

европа

россия

в мире

природный газ

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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Как отметил французский лидер в Париже на пресс-конференции, в начале года "25% всей европейской энергии приходилось на газ, из которых 50% - это был газ из России". "Теперь его доля снизилась до 9%", - указал Макрон.Он сообщил, что Европа подготовилась к сценарию, при котором зима окажется холодной, а поставки российского газа будут остановлены."Для этого мы должны будем снизить потребление электроэнергии на 10%", - добавил французский президент.Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.

https://ria.ru/20220905/potolok-1814647444.html

https://ria.ru/20220905/gaz-1814625817.html

https://ria.ru/20220905/ukraina-1814619168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

франция, эммануэль макрон, европа, россия, в мире, природный газ