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Воробьев: мероприятия по газовой безопасности нужно провести до конца года - РИА Новости, 05.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220905/gaz-1814637422.html
Воробьев: мероприятия по газовой безопасности нужно провести до конца года
Воробьев: мероприятия по газовой безопасности нужно провести до конца года - РИА Новости, 05.09.2022
Воробьев: мероприятия по газовой безопасности нужно провести до конца года
Мероприятия по установке газового оборудования и инспекции газифицированных квартир в Московской области должны быть выполнены до конца года, заявил глава... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:55
2022-09-05T17:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мероприятия по установке газового оборудования и инспекции газифицированных квартир в Московской области должны быть выполнены до конца года, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев."Два миллиона квартир используют у нас газовое оборудование. Обращаю внимание, что ряд территорий должны очень внимательно включиться в эту работу, пока мы видим слабую активность в Павловском Посаде, Электрогорске, Кашире, Мытищах и Подольске - там остаётся много непроверенных квартир. Я очень надеюсь, что до конца года все необходимые мероприятия проведем и не допустим каких-либо эксцессов. В квартиры нужно попадать, потому что те квартиры, которые не открываются, – потенциально самые опасные", - сказал Воробьев на заседании с региональными министрами.По словам губернатора, задача правительства Подмосковья – максимально внимательно подойти к установке газового оборудования и его регулярному обслуживанию."Это обеспечение возможности попасть инспектору в ту или иную квартиру, для того, чтобы убедиться, что все стандарты и необходимые меры безопасности соблюдаются", - добавил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество
17:55 05.09.2022
 

Воробьев: мероприятия по газовой безопасности нужно провести до конца года

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мероприятия по установке газового оборудования и инспекции газифицированных квартир в Московской области должны быть выполнены до конца года, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
"Два миллиона квартир используют у нас газовое оборудование. Обращаю внимание, что ряд территорий должны очень внимательно включиться в эту работу, пока мы видим слабую активность в Павловском Посаде, Электрогорске, Кашире, Мытищах и Подольске - там остаётся много непроверенных квартир. Я очень надеюсь, что до конца года все необходимые мероприятия проведем и не допустим каких-либо эксцессов. В квартиры нужно попадать, потому что те квартиры, которые не открываются, – потенциально самые опасные", - сказал Воробьев на заседании с региональными министрами.
По словам губернатора, задача правительства Подмосковья – максимально внимательно подойти к установке газового оборудования и его регулярному обслуживанию.
"Это обеспечение возможности попасть инспектору в ту или иную квартиру, для того, чтобы убедиться, что все стандарты и необходимые меры безопасности соблюдаются", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбщество
 
 
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