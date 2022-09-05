https://ria.ru/20220905/gaz-1814637422.html

Воробьев: мероприятия по газовой безопасности нужно провести до конца года

Воробьев: мероприятия по газовой безопасности нужно провести до конца года - РИА Новости, 05.09.2022

Воробьев: мероприятия по газовой безопасности нужно провести до конца года

Мероприятия по установке газового оборудования и инспекции газифицированных квартир в Московской области должны быть выполнены до конца года, заявил глава... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:55

2022-09-05T17:55

2022-09-05T17:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мероприятия по установке газового оборудования и инспекции газифицированных квартир в Московской области должны быть выполнены до конца года, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев."Два миллиона квартир используют у нас газовое оборудование. Обращаю внимание, что ряд территорий должны очень внимательно включиться в эту работу, пока мы видим слабую активность в Павловском Посаде, Электрогорске, Кашире, Мытищах и Подольске - там остаётся много непроверенных квартир. Я очень надеюсь, что до конца года все необходимые мероприятия проведем и не допустим каких-либо эксцессов. В квартиры нужно попадать, потому что те квартиры, которые не открываются, – потенциально самые опасные", - сказал Воробьев на заседании с региональными министрами.По словам губернатора, задача правительства Подмосковья – максимально внимательно подойти к установке газового оборудования и его регулярному обслуживанию."Это обеспечение возможности попасть инспектору в ту или иную квартиру, для того, чтобы убедиться, что все стандарты и необходимые меры безопасности соблюдаются", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20220513/gaz-1788405968.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество