https://ria.ru/20220905/gaz-1814625817.html

В Италии дали пугающий прогноз по запасам газа

В Италии дали пугающий прогноз по запасам газа - РИА Новости, 05.09.2022

В Италии дали пугающий прогноз по запасам газа

Запасов газа в Италии не хватит для обеспечения теплом всех жителей, сообщила Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti, ее заявление... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:21

2022-09-05T17:21

2022-09-05T18:35

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Запасов газа в Италии не хватит для обеспечения теплом всех жителей, сообщила Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti, ее заявление опубликовала газета La Stampa.Организация опубликовала данные о возможностях системы газоснабжения страны, критикуя план по экономии энергетических ресурсов министра Италии по экологическому переходу Роберто Чинголани.Местные месторождения покрывают около 20 процентов годовых потребностей Италии, а хранилища заполнены только на 82,56 процента необходимого количества газа, уточнили в ассоциации. В распоряжении семей и предприятий оказывается около 15 миллиардов кубометров, а в зимний сезон потребление газа достигает 400 миллионов кубометров в день.Президент ассоциации Фурио Труцци предложил начать отопительный сезон на 15 дней позже и завершить его на такой же срок раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказа от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220904/raskhody-1814323065.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, украина, италия, москва