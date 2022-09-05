17:21 05.09.2022 (обновлено: 18:35 05.09.2022)
В Италии дали пугающий прогноз по запасам газа
La Stampa: запасов газа в Италии хватит на 45 дней зимы в условиях жесткого нормирования
Газовая конфорка
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Запасов газа в Италии не хватит для обеспечения теплом всех жителей, сообщила Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti, ее заявление опубликовала газета La Stampa.
"При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса", — заявили в Assoutenti.
Организация опубликовала данные о возможностях системы газоснабжения страны, критикуя план по экономии энергетических ресурсов министра Италии по экологическому переходу Роберто Чинголани.
Местные месторождения покрывают около 20 процентов годовых потребностей Италии, а хранилища заполнены только на 82,56 процента необходимого количества газа, уточнили в ассоциации. В распоряжении семей и предприятий оказывается около 15 миллиардов кубометров, а в зимний сезон потребление газа достигает 400 миллионов кубометров в день.
Президент ассоциации Фурио Труцци предложил начать отопительный сезон на 15 дней позже и завершить его на такой же срок раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы.
"Правительство должно сказать правду и провести настоящую операцию гласности, обнародовав, сколько газа и по какой цене закупили компании, и четко заявив, какова реальная ситуация с газом в Италии и какие меры оно намерено принять для решения чрезвычайной ситуации", — заявил он изданию.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказа от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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