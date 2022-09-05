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Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа, заявили в Uniper - РИА Новости, 05.09.2022
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Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа, заявили в Uniper
Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа, заявили в Uniper - РИА Новости, 05.09.2022
Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа, заявили в Uniper
Немецкий импортер газа Uniper не исключает, что Германия в конечном итоге рассмотрит вопрос о нормировании потребления газа после решения России на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:40
2022-09-05T16:40
uniper
газпром
северный поток
германия
россия
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Немецкий импортер газа Uniper не исключает, что Германия в конечном итоге рассмотрит вопрос о нормировании потребления газа после решения России на неопределенный срок прекратить поставки газа по газопроводу "Северный поток", сообщил агентству Рейтер главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach)."Мы не исключаем, что Германия может рассмотреть нормирование потребления газа как вариант, который может быть принят во внимание", - сказал он.В минувшую пятницу "Газпром" сообщил, что поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток", ранее остановленному на три дня из-за планового техобслуживания, не могут быть возобновлены из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
https://ria.ru/20220905/potok-1814505804.html
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uniper, газпром, северный поток, германия, россия, экономика, европа, природный газ, в мире
Uniper, Газпром, Северный поток, Германия, Россия, Экономика, Европа, Природный газ, В мире
16:40 05.09.2022
 
Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа, заявили в Uniper

Глава Uniper Маубах заявил, что Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Немецкий импортер газа Uniper не исключает, что Германия в конечном итоге рассмотрит вопрос о нормировании потребления газа после решения России на неопределенный срок прекратить поставки газа по газопроводу "Северный поток", сообщил агентству Рейтер главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach).
"Мы не исключаем, что Германия может рассмотреть нормирование потребления газа как вариант, который может быть принят во внимание", - сказал он.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Песков назвал причину приостановки поставок газа по "Северному потоку"
В минувшую пятницу "Газпром" сообщил, что поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток", ранее остановленному на три дня из-за планового техобслуживания, не могут быть возобновлены из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
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UniperГазпромСеверный потокГерманияРоссияЭкономикаЕвропаПриродный газВ мире
 
 
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