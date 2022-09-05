https://ria.ru/20220905/gaz-1814612241.html

Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа, заявили в Uniper

Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа, заявили в Uniper - РИА Новости, 05.09.2022

Германия может прибегнуть к нормированию потребления газа, заявили в Uniper

Немецкий импортер газа Uniper не исключает, что Германия в конечном итоге рассмотрит вопрос о нормировании потребления газа после решения России на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:40

2022-09-05T16:40

2022-09-05T16:40

uniper

газпром

северный поток

германия

россия

экономика

европа

природный газ

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Немецкий импортер газа Uniper не исключает, что Германия в конечном итоге рассмотрит вопрос о нормировании потребления газа после решения России на неопределенный срок прекратить поставки газа по газопроводу "Северный поток", сообщил агентству Рейтер главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach)."Мы не исключаем, что Германия может рассмотреть нормирование потребления газа как вариант, который может быть принят во внимание", - сказал он.В минувшую пятницу "Газпром" сообщил, что поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток", ранее остановленному на три дня из-за планового техобслуживания, не могут быть возобновлены из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.

https://ria.ru/20220905/potok-1814505804.html

https://ria.ru/20220905/ugol-1814542218.html

германия

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

uniper, газпром, северный поток, германия, россия, экономика, европа, природный газ, в мире