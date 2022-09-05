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Биржевые цены на газ в Европе подскочили более чем на 30 процентов - РИА Новости, 05.09.2022
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Биржевые цены на газ в Европе подскочили более чем на 30 процентов
Биржевые цены на газ в Европе подскочили более чем на 30 процентов - РИА Новости, 05.09.2022
Биржевые цены на газ в Европе подскочили более чем на 30 процентов
Биржевые цены на газ в Европе на самом открытии торгов понедельника поднялись выше 2900 за тысячу кубометров и росли более чем на 30%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:17
2022-09-05T17:33
в мире
экономика
европа
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на самом открытии торгов понедельника поднялись выше 2900 за тысячу кубометров и росли более чем на 30%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2810,5 доллара за тысячу кубометров (+26,6%). Цены достигали максимально 2917,4 доллара за тысячу "кубов" (31,4%). По состоянию на 9:18 мск фьючерсы торгуются за 2733,2 доллара за тысячу кубометров (+23%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2219,6 доллара.Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам как минимум на восемь-девять миллиардов кубометров в месяц."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно международными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний значительный рост был во второй половине августа. На новостях о трехдневной приостановке "Северного потока" на техобслуживание котировки достигали 3500 долларов за тысячу кубометров.
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в мире, экономика, европа
В мире, Экономика, Европа
09:17 05.09.2022 (обновлено: 17:33 05.09.2022)
 
Биржевые цены на газ в Европе подскочили более чем на 30 процентов

Биржевые цены газа в Европе выросли на 30 процентов на фоне ситуации с "Северным потоком"

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Литве
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на самом открытии торгов понедельника поднялись выше 2900 за тысячу кубометров и росли более чем на 30%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2810,5 доллара за тысячу кубометров (+26,6%). Цены достигали максимально 2917,4 доллара за тысячу "кубов" (31,4%). По состоянию на 9:18 мск фьючерсы торгуются за 2733,2 доллара за тысячу кубометров (+23%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2219,6 доллара.
Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам как минимум на восемь-девять миллиардов кубометров в месяц.
Закрытая автозаправочная станция BP в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
08:00
Кризис уничтожает рынок энергетики
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно международными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний значительный рост был во второй половине августа. На новостях о трехдневной приостановке "Северного потока" на техобслуживание котировки достигали 3500 долларов за тысячу кубометров.
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