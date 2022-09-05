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Закачка газа в хранилища ЕС с сентября выросла - РИА Новости, 05.09.2022
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Закачка газа в хранилища ЕС с сентября выросла
Закачка газа в хранилища ЕС с сентября выросла - РИА Новости, 05.09.2022
Закачка газа в хранилища ЕС с сентября выросла
Темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза с начала сентября ускорились, несмотря на полную остановку "Северного потока" на неопределенный срок,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:03
2022-09-05T09:03
экономика
европа
украина
россия
оператор гтс украины
siemens
газпром
северный поток
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза с начала сентября ускорились, несмотря на полную остановку "Северного потока" на неопределенный срок, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).Если 31 августа, когда российская магистраль была остановлена в связи с плановым техобслуживанием агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая", закачка просела до 0,19 процентного пункта (п.п.) в сутки с примерно 0,3-0,4 процентного пункта ранее, то уже 1-3 сентября темпы заполнения ПХГ составляют 0,35-0,39 процентного пункта.Поддержку динамике могло оказать снижение цен на газ на спотовом рынке Европы, где с 30 августа самый популярный контракт "на день вперед" и "выходные вперед" просел с почти 3240 долларов за тысячу кубов до 1800 долларов на 3-4 сентября. В целом, на газовые сутки 3 сентября (завершились в 7.00 мск 4 сентября) европейские "подземки" заполнены на 81,55%, в них около 88,15 миллиарда кубометров."Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая". Немецкая Siemens на это заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.При этом поставки газа из РФ транзитом через Украину остаются на прежних уровнях. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на 5 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".Между тем, ветрогенерация в Европе с приходом осени подросла, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. В выходные она составила 13-15% от общего объема выработки электроэнергии в Европе, тогда как еще 1 сентября находилось на уровне 9,2%.
https://ria.ru/20220904/gaz-1814348405.html
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экономика, европа, украина, россия, оператор гтс украины, siemens, газпром, северный поток
Экономика, Европа, Украина, Россия, Оператор ГТС Украины, Siemens, Газпром, Северный поток
09:03 05.09.2022
 
Закачка газа в хранилища ЕС с сентября выросла

Закачка газа в хранилища ЕС с сентября выросла, несмотря на остановку "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкНа территории компрессорной станции
На территории компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза с начала сентября ускорились, несмотря на полную остановку "Северного потока" на неопределенный срок, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Если 31 августа, когда российская магистраль была остановлена в связи с плановым техобслуживанием агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая", закачка просела до 0,19 процентного пункта (п.п.) в сутки с примерно 0,3-0,4 процентного пункта ранее, то уже 1-3 сентября темпы заполнения ПХГ составляют 0,35-0,39 процентного пункта.
Поддержку динамике могло оказать снижение цен на газ на спотовом рынке Европы, где с 30 августа самый популярный контракт "на день вперед" и "выходные вперед" просел с почти 3240 долларов за тысячу кубов до 1800 долларов на 3-4 сентября. В целом, на газовые сутки 3 сентября (завершились в 7.00 мск 4 сентября) европейские "подземки" заполнены на 81,55%, в них около 88,15 миллиарда кубометров.
"Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая". Немецкая Siemens на это заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
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При этом поставки газа из РФ транзитом через Украину остаются на прежних уровнях. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на 5 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
Между тем, ветрогенерация в Европе с приходом осени подросла, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. В выходные она составила 13-15% от общего объема выработки электроэнергии в Европе, тогда как еще 1 сентября находилось на уровне 9,2%.
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ЭкономикаЕвропаУкраинаРоссияОператор ГТС УкраиныSiemensГазпромСеверный поток
 
 
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