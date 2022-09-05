https://ria.ru/20220905/gaz-1814418098.html

"Не виню Путина": британцев шокировало заявление "Газпрома"

"Не виню Путина": британцев шокировало заявление "Газпрома" - РИА Новости, 05.09.2022

"Не виню Путина": британцев шокировало заявление "Газпрома"

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как "Газпром" сообщил о приостановке поставок по... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T02:45

2022-09-05T02:45

2022-09-05T12:37

россия

газпром

северный поток

европа

великобритания

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как "Газпром" сообщил о приостановке поставок по газопроводу "Северному потоку" из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье."Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже", - написала Freja.8."Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад – Прим. ред.) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене", - уверен CantBargainWithMaths."Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни", - призвал Pink Pain."Все из-за наших совершенно бесполезных политиков", - констатировал La Reyne Le Veult."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина. В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.В августе стоимость газовых фьючерсов в Европе с поставкой в сентябре стартовала с отметки в 2100 долларов за тысячу кубометров. Уже в середине месяца котировки превысили 2400 долларов. После сообщения "Газпрома" о приостановке "Северного потока" на техобслуживание цены перешагнули 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара. Затем они вновь снизились. Пока котировки примерно в десять раз превышают показатели прошлого года.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220904/panika-1814296670.html

россия

европа

великобритания

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россия, газпром, северный поток, европа, великобритания, в мире