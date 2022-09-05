02:45 05.09.2022 (обновлено: 12:37 05.09.2022)
"Не виню Путина": британцев шокировало заявление "Газпрома"
Читатели Daily Mail признали правоту России после остановки поставок по "Северному потоку"
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как "Газпром" сообщил о приостановке поставок по газопроводу "Северному потоку" из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
"Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже", - написала Freja.8.
"Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад – Прим. ред.) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене", - уверен CantBargainWithMaths.
"Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни", - призвал Pink Pain.
"Все из-за наших совершенно бесполезных политиков", - констатировал La Reyne Le Veult.
"Я не виню (президента России Владимира – ред.) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад – Прим. ред.) попытались шантажировать его санкциями?", - резюмировал Bugsareformugs.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина. В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
В августе стоимость газовых фьючерсов в Европе с поставкой в сентябре стартовала с отметки в 2100 долларов за тысячу кубометров. Уже в середине месяца котировки превысили 2400 долларов. После сообщения "Газпрома" о приостановке "Северного потока" на техобслуживание цены перешагнули 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара. Затем они вновь снизились. Пока котировки примерно в десять раз превышают показатели прошлого года.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.