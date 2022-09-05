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Американцы хотят открыть второй украинский фронт

Американцы хотят открыть второй украинский фронт - РИА Новости, 05.09.2022

Американцы хотят открыть второй украинский фронт

Анекдот про подводную лодку в степях Украины заиграл на днях новыми красками. На фоне очевидно провалившегося контрнаступа, бессмысленной гибели десанта,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:00

2022-09-05T08:00

2022-09-05T09:45

авторы

россия

военно-морские силы сша

государственный департамент сша

китай

сша

нато

нэнси пелоси

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Анекдот про подводную лодку в степях Украины заиграл на днях новыми красками. На фоне очевидно провалившегося контрнаступа, бессмысленной гибели десанта, попытавшегося атаковать Запорожскую АЭС, огромных украинских потерь в живой силе и технике Вашингтону потребовалось срочно что-то придумать."А не зайти ли с другого конца?" — подумали американские стратеги, глянув на карту России. Россия, она, как известно, большая. Конец оказался далеко — аж на Тихом океане. Семь с половиной тысяч километров разделяют Донецк и Курилы. Девять часовых поясов. Но когда такие мелочи мешали нашим американским партнерам? Военные аналитики США на полном серьезе принялись обсуждать, а не открыть ли им второй украинский фронт на нашем Дальнем Востоке."Запад недооценивает российскую военно-морскую мощь", — печалится бывший помощник замминистра ВМС США, отставной флотский офицер Сет Кропси. А ведь Россия постоянно модернизирует свой флот, укрепляет базы, в том числе в Охотском море. Она, волнуется Кропси, "может оказать давление на коалицию США в Индо-Тихоокеанском регионе."Обширная статья военного аналитика размещена на зарегистрированном в Гонконге интернет-ресурсе Asia Times. Кропси сетует на то, что в ходе украинского конфликта российский ВМФ "понес меньше боевых потерь, чем любой другой инструмент жесткой силы", и предлагает исправить ситуацию, переключившись на противостояние с Россией в Тихом океане.Организация угроз российскому флоту на Дальнем Востоке должна усугубить сложности с проведением спецоперации на Украине. Логика такая: раз уж заканчиваются украинцы, давайте надавим на Россию в Тихоокеанском регионе, авось, что-нибудь из этого да выйдет.Нет, понятно, что Украина тут, конечно, вообще не при делах. Настоящая проблема в том, что спецоперация России поломала Вашингтону планы на масштабную провокацию против Китая.Еще год назад американский истеблишмент совершенно открыто обсуждал свои планы по "сдерживанию" России и Китая. "Потянет ли Америка войну на два фронта?" задавалось тогда вопросом экспертное сообщество — и само себе отвечало: не-а, не потянет.Тогда была придумана многоходовочка. Ну как многоходовочка — всего два шага по спасению американской гегемонии. Сначала американцы развязывают конфликт с Россией руками своих прокси-украинцев. Россия быстренько проигрывает, платит и кается. Вторым ходом американцы натравливают на Китай своих прокси-тайваньцев. Пекин тоже проигрывает, платит и кается. Вашингтон пирует, его вассалы, замерев от ужаса, смотрят ему в рот, побежденные державы несут к ногам победителя деньги, славу, нефть, газ, полупроводники, ну и свое ядерное оружие до кучи, чтоб уже никто и никогда не смел посягать на сияющий град на холме.Внезапно все пошло не по плану. Уже к лету американцы поняли, что многоходовочка не сработала. Россию победить не удается, хоть ты все оружие из стран НАТО на Украину завези. Начинать в этой ситуации военное противостояние с Китаем? Выглядит безумно, конечно, но что же делать?"Скептики неправы: США могут противостоять Китаю и России одновременно", — тут же переобулась в полете The Washington Post. Заветная многоходовочка скукожилась до одной-единственной позиции. "Несмотря на глубокий скепсис американцев относительно зарубежных интервенций", отмечает газета, США будут противостоять обеим крупнейшим ядерным державам современности одновременно.Стратегия, конечно, в стиле "слабоумие и отвага". Ладно бы между этими державами были какие-то противоречия. Тогда, наверное, на них можно было бы поиграть. Но Россия и Китай находятся в наилучших отношениях за всю свою историю. И это не только торговые и политические взаимодействия, это еще и регулярные совместные учения — в том числе в таких потенциально горячих точках, как Японское море.Про совокупный военный потенциал КНР и России и говорить не приходится. Особенно учитывая то, что наши ресурсы и технологии плюс китайское промпроизводство позволяют пополнять его практически бесконечно, чего не скажешь о блоке НАТО."Массированная модернизация обеих армий (России и КНР) постепенно сводит на нет преимущество США", — сетуют американские военные аналитики, добавляя, что "хотя формальный союз между ними маловероятен, Пекин и Москву объединяют общие интересы в сфере безопасности, связи в энергетике и экономике, а также давнее отвращение к международному порядку, основанному на правилах, во главе с США". Все правильно, ребята, особенно насчет отвращения."Россия и Китай уже выиграли ядерную гонку вооружений у США", — констатирует другой американский эксперт, дотошно подсчитывая количество и качество боеголовок у той и другой стороны.С военной точки зрения глобальная авантюра Вашингтона просто не укладывается в голове. Как это вообще возможно — растянуть американскую армию и флот буквально на весь мир, от Филадельфии до Босфора, от Черного моря до Тайваня? Не будут ли американские вооруженные силы напоминать в такой позиции корову в самолете из бессмертного фильма Рогожкина "Особенности национальной охоты"?Но рупор американского истеблишмента The Washington Post в такие тонкости не вдается. У них там своя реальность. Знаете, как они аргументируют свою идею насчет войны на два фронта? Ну ведь США уже продемонстрировали свою силу Китаю и России. Назло России они приняли в НАТО Финляндию и Швецию. Назло Китаю заслали на Тайвань мумию Нэнси Пелоси. Это же чистая победа, разве неясно?Шутки шутками, но американские "ястребы" вполне способны из этой информационной артподготовки состряпать очередную провокацию на нашем Дальнем Востоке. Вспоминаем историю. Во время Крымской войны британские и французские военные корабли тоже ведь активно лезли в Петропавловск. Есть прекрасное стихотворение Константина Симонова об этом забытом эпизоде военных действий, называется "Поручик". Тогда же был захвачен англичанами один из Курильских островов, они удерживали его несколько месяцев. Идея повоевать против России сразу на нескольких фронтах прямо в подкорке сидит у наших партнеров.Что ждет нас сегодня на Дальнем Востоке? Во-первых, война информационная. Англосаксонские СМИ будут из каждого утюга вещать о том, что Россия куда-то вторгается в Тихоокеанском регионе, чему-то там угрожает и вообще плохо себя ведет. Этот заливистый хор будет сопровождать все военные учения нашего и китайского флотов. Информационное обеспечение американских диверсий и провокаций будет идти в их привычном ключе: "Это Россия во всем виновата".Во-вторых, американцы будут лезть в Тайваньский пролив, провоцировать китайских товарищей и активировать своих тайваньских прокси. Буквально только что Госдеп одобрил поставки американского оружия на Тайвань. Сумма сделки больше миллиарда долларов. Плюс еще там американские РЛС. Плюс партизаны. Все готово для поджигания новой горячей точки.Ну и наконец, американцы могут устроить масштабные учения в непосредственной близости от наших границ. Тот же Сет Кропси уже расписал целый план. Для начала хорошо бы устроить в Охотском море, недалеко от баз наших подводных лодок, оснащенных ядерным оружием, крупные противолодочные учения с участием американских и японских военных кораблей.Мало этого, "Вашингтон мог бы даже задействовать в этих учениях одну из своих экспедиционных ударных групп, имитируя десантные атаки на российские позиции на Сахалине и Курильских островах", продолжает Кропси: "Так США продемонстрируют способность оказывать давление на российские средства "второго ядерного удара". Это заставит Россию перебросить военные силы на Дальний Восток и уменьшит ее боевую мощь на Украине".В общем, американским военным срочно треба открыть второй украинский фронт — желательно поближе к Тайваню, чтоб два раза не вставать, как говорится. Нет сомнения, что там они проиграют так же бездарно, как и на первом.

https://ria.ru/20220106/flot-1766726254.html

https://ria.ru/20220610/bazy-1794375770.html

https://ria.ru/20220901/ssha-1813667680.html

https://ria.ru/20220901/tayvan-1813667501.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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авторы, россия, военно-морские силы сша, государственный департамент сша, китай, сша, нато, нэнси пелоси, тайвань, украина, в мире