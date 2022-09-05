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Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра - РИА Новости, 05.09.2022
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Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра
Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра - РИА Новости, 05.09.2022
Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра
Второй Международный форум по сохранению популяции тигра открывается в понедельник в "стартовый" день Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T00:50
2022-09-05T00:50
россия
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Второй Международный форум по сохранению популяции тигра открывается в понедельник в "стартовый" день Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.Первый такой форум прошел в 2010 году в Санкт-Петербурге. Как ожидается, 5 сентября во Владивостоке эксперты подведут итоги проделанной за последние 12 лет работы в сфере сохранения тигра.На форуме планируется обозначить цели и конкретные действия для сохранения устойчивой популяции этой кошки в мире. Среди задач "тигриного" форума - закрепить механизмы регулярного обмена информацией, эффективной международной координации действий, расширить сотрудничество.Форум откроется пленарной сессией "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы". На ней участники из стран ареала тигра представят национальные доклады по итогам работы за этот период.На последующих сессиях планируется обсудить темы экологического просвещения, работы с населением, мобилизации финансовых ресурсов. Также на форуме затронут научные аспекты сохранения популяции хищника, практики борьбы с браконьерством в разных странах, вопросы мониторинга тигра и разрешения конфликтных ситуаций.Кроме того, на "тигрином" форуме пройдет сессия, посвященная сохранению другой редкой крупной кошки - дальневосточного леопарда. Участники обсудят вопросы состояния популяции в России, программы реинтродукции и результаты генетических исследований.Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев ранее сообщал РИА Новости, что в мероприятиях форума примут участие представители почти всех страны ареала обитания тигра, в том числе Индии, Китая, Малайзии, Индонезии, Таиланда. Они подпишут декларацию о защите этого вида. Ее текст был согласован 10 августа экспертами всех стран ареала в Индии. В согласовании принимала участие делегация Минприроды РФ.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов РФ: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220830/aramilev-1812864578.html
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россия, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, общество
Россия, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Общество
00:50 05.09.2022
 
Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра

Международный форум по сохранению тигра открывается в "стартовый" день ВЭФ во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума (ВЭФ)
Символика Восточного экономического форума (ВЭФ) - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума (ВЭФ). Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Второй Международный форум по сохранению популяции тигра открывается в понедельник в "стартовый" день Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Первый такой форум прошел в 2010 году в Санкт-Петербурге. Как ожидается, 5 сентября во Владивостоке эксперты подведут итоги проделанной за последние 12 лет работы в сфере сохранения тигра.
На форуме планируется обозначить цели и конкретные действия для сохранения устойчивой популяции этой кошки в мире. Среди задач "тигриного" форума - закрепить механизмы регулярного обмена информацией, эффективной международной координации действий, расширить сотрудничество.
Форум откроется пленарной сессией "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы". На ней участники из стран ареала тигра представят национальные доклады по итогам работы за этот период.
На последующих сессиях планируется обсудить темы экологического просвещения, работы с населением, мобилизации финансовых ресурсов. Также на форуме затронут научные аспекты сохранения популяции хищника, практики борьбы с браконьерством в разных странах, вопросы мониторинга тигра и разрешения конфликтных ситуаций.
Генеральный директор АНО Центр Амурский тигр Сергей Арамилев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 10:00
Сергей Арамилев: тигр в России живет везде, где физически может
Кроме того, на "тигрином" форуме пройдет сессия, посвященная сохранению другой редкой крупной кошки - дальневосточного леопарда. Участники обсудят вопросы состояния популяции в России, программы реинтродукции и результаты генетических исследований.
Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев ранее сообщал РИА Новости, что в мероприятиях форума примут участие представители почти всех страны ареала обитания тигра, в том числе Индии, Китая, Малайзии, Индонезии, Таиланда. Они подпишут декларацию о защите этого вида. Ее текст был согласован 10 августа экспертами всех стран ареала в Индии. В согласовании принимала участие делегация Минприроды РФ.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов РФ: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 07:18
Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки
 
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