https://ria.ru/20220905/forum-1814414009.html
Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра
Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра - РИА Новости, 05.09.2022
Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра
Второй Международный форум по сохранению популяции тигра открывается в понедельник в "стартовый" день Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T00:50
2022-09-05T00:50
2022-09-05T00:50
россия
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Второй Международный форум по сохранению популяции тигра открывается в понедельник в "стартовый" день Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.Первый такой форум прошел в 2010 году в Санкт-Петербурге. Как ожидается, 5 сентября во Владивостоке эксперты подведут итоги проделанной за последние 12 лет работы в сфере сохранения тигра.На форуме планируется обозначить цели и конкретные действия для сохранения устойчивой популяции этой кошки в мире. Среди задач "тигриного" форума - закрепить механизмы регулярного обмена информацией, эффективной международной координации действий, расширить сотрудничество.Форум откроется пленарной сессией "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы". На ней участники из стран ареала тигра представят национальные доклады по итогам работы за этот период.На последующих сессиях планируется обсудить темы экологического просвещения, работы с населением, мобилизации финансовых ресурсов. Также на форуме затронут научные аспекты сохранения популяции хищника, практики борьбы с браконьерством в разных странах, вопросы мониторинга тигра и разрешения конфликтных ситуаций.Кроме того, на "тигрином" форуме пройдет сессия, посвященная сохранению другой редкой крупной кошки - дальневосточного леопарда. Участники обсудят вопросы состояния популяции в России, программы реинтродукции и результаты генетических исследований.Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев ранее сообщал РИА Новости, что в мероприятиях форума примут участие представители почти всех страны ареала обитания тигра, в том числе Индии, Китая, Малайзии, Индонезии, Таиланда. Они подпишут декларацию о защите этого вида. Ее текст был согласован 10 августа экспертами всех стран ареала в Индии. В согласовании принимала участие делегация Минприроды РФ.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов РФ: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220830/aramilev-1812864578.html
https://ria.ru/20220904/kontserty-1814301028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, общество
Россия, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Общество
Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра
Международный форум по сохранению тигра открывается в "стартовый" день ВЭФ во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Второй Международный форум по сохранению популяции тигра открывается в понедельник в "стартовый" день Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Первый такой форум прошел в 2010 году в Санкт-Петербурге. Как ожидается, 5 сентября во Владивостоке эксперты подведут итоги проделанной за последние 12 лет работы в сфере сохранения тигра.
На форуме планируется обозначить цели и конкретные действия для сохранения устойчивой популяции этой кошки в мире. Среди задач "тигриного" форума - закрепить механизмы регулярного обмена информацией, эффективной международной координации действий, расширить сотрудничество.
Форум откроется пленарной сессией "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы". На ней участники из стран ареала тигра представят национальные доклады по итогам работы за этот период.
На последующих сессиях планируется обсудить темы экологического просвещения, работы с населением, мобилизации финансовых ресурсов. Также на форуме затронут научные аспекты сохранения популяции хищника, практики борьбы с браконьерством в разных странах, вопросы мониторинга тигра и разрешения конфликтных ситуаций.
Кроме того, на "тигрином" форуме пройдет сессия, посвященная сохранению другой редкой крупной кошки - дальневосточного леопарда. Участники обсудят вопросы состояния популяции в России, программы реинтродукции и результаты генетических исследований.
Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев
ранее сообщал РИА Новости, что в мероприятиях форума примут участие представители почти всех страны ареала обитания тигра, в том числе Индии
, Китая
, Малайзии
, Индонезии
, Таиланда
. Они подпишут декларацию о защите этого вида. Ее текст был согласован 10 августа экспертами всех стран ареала в Индии. В согласовании принимала участие делегация Минприроды РФ
.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов РФ: Приморского края
, Хабаровского края
, Амурской области
, Еврейской автономной области
.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.