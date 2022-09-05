https://ria.ru/20220905/forum-1814414009.html

Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра

Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра - РИА Новости, 05.09.2022

Во Владивостоке стартует Международный форум по сохранению популяции тигра

Второй Международный форум по сохранению популяции тигра открывается в понедельник в "стартовый" день Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T00:50

2022-09-05T00:50

2022-09-05T00:50

россия

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2022

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Второй Международный форум по сохранению популяции тигра открывается в понедельник в "стартовый" день Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.Первый такой форум прошел в 2010 году в Санкт-Петербурге. Как ожидается, 5 сентября во Владивостоке эксперты подведут итоги проделанной за последние 12 лет работы в сфере сохранения тигра.На форуме планируется обозначить цели и конкретные действия для сохранения устойчивой популяции этой кошки в мире. Среди задач "тигриного" форума - закрепить механизмы регулярного обмена информацией, эффективной международной координации действий, расширить сотрудничество.Форум откроется пленарной сессией "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы". На ней участники из стран ареала тигра представят национальные доклады по итогам работы за этот период.На последующих сессиях планируется обсудить темы экологического просвещения, работы с населением, мобилизации финансовых ресурсов. Также на форуме затронут научные аспекты сохранения популяции хищника, практики борьбы с браконьерством в разных странах, вопросы мониторинга тигра и разрешения конфликтных ситуаций.Кроме того, на "тигрином" форуме пройдет сессия, посвященная сохранению другой редкой крупной кошки - дальневосточного леопарда. Участники обсудят вопросы состояния популяции в России, программы реинтродукции и результаты генетических исследований.Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев ранее сообщал РИА Новости, что в мероприятиях форума примут участие представители почти всех страны ареала обитания тигра, в том числе Индии, Китая, Малайзии, Индонезии, Таиланда. Они подпишут декларацию о защите этого вида. Ее текст был согласован 10 августа экспертами всех стран ареала в Индии. В согласовании принимала участие делегация Минприроды РФ.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов РФ: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220830/aramilev-1812864578.html

https://ria.ru/20220904/kontserty-1814301028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, общество