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Инструктор: футбольные фанаты съезжаются для защиты Донбасса со всей России - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/fanaty-1814425855.html
Инструктор: футбольные фанаты съезжаются для защиты Донбасса со всей России
Инструктор: футбольные фанаты съезжаются для защиты Донбасса со всей России - РИА Новости, 05.09.2022
Инструктор: футбольные фанаты съезжаются для защиты Донбасса со всей России
Футбольные болельщики, желающие вступить в первое фанатское подразделение для защиты Донбасса, съезжаются практически со всей России, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:06
2022-09-05T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
украина
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МАРИУПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Футбольные болельщики, желающие вступить в первое фанатское подразделение для защиты Донбасса, съезжаются практически со всей России, рассказал РИА Новости инструктор центра, где проходит подготовка добровольцев.Часть новобранцев уже прошли курс молодого бойца в бригаде "Восток", сейчас повышением их навыков занимаются инструктора штурмовых групп в Мариуполе."Внутри фанатских сообществ это движение вызвало огромную поддержку. Люди всячески поддерживают: и морально поддерживают, и стараются материально как-то поддержать. Со всей России практически съезжаются: это ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Амкар", "Ростсельмаш", Екатеринбург", — сказал инструктор с позывным Ярый.По его словам, фанаты составляют костяк групп, которые сейчас проходят подготовку."Занимаемся подготовкой малых пехотных разведывательно-штурмовых групп, также саперно-инженерную подготовку проводим, боевое слаживание малых пехотных групп", — сообщил собеседник агентства.Он добавил, что ранее в фанатской среде доминировали различные политические взгляды, в том числе ультраправые, что сильно сказалось на движении в 2014 году, когда вспыхнул конфликт в Донбассе и произошел раскол. Уже тогда добровольцы из этой среды стали вливаться в части ДНР, но первое целиком фанатское подразделение Española появилось лишь во время спецоперации."Представители футбольных клубов, которые не имели боевого опыта, откликнулись, проявили свое желание участия в спецоперации", — сказал инструктор.
https://ria.ru/20220904/spetsoperatsiya-1814344069.html
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в мире, донбасс, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Украина
06:06 05.09.2022 (обновлено: 15:08 05.09.2022)
 
Инструктор: футбольные фанаты съезжаются для защиты Донбасса со всей России

Инструктор Ярый: футбольные фанаты съезжаются для защиты Донбасса со всей России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МАРИУПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Футбольные болельщики, желающие вступить в первое фанатское подразделение для защиты Донбасса, съезжаются практически со всей России, рассказал РИА Новости инструктор центра, где проходит подготовка добровольцев.
Часть новобранцев уже прошли курс молодого бойца в бригаде "Восток", сейчас повышением их навыков занимаются инструктора штурмовых групп в Мариуполе.
"Внутри фанатских сообществ это движение вызвало огромную поддержку. Люди всячески поддерживают: и морально поддерживают, и стараются материально как-то поддержать. Со всей России практически съезжаются: это ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Амкар", "Ростсельмаш", Екатеринбург", — сказал инструктор с позывным Ярый.
По его словам, фанаты составляют костяк групп, которые сейчас проходят подготовку.
"Занимаемся подготовкой малых пехотных разведывательно-штурмовых групп, также саперно-инженерную подготовку проводим, боевое слаживание малых пехотных групп", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что ранее в фанатской среде доминировали различные политические взгляды, в том числе ультраправые, что сильно сказалось на движении в 2014 году, когда вспыхнул конфликт в Донбассе и произошел раскол. Уже тогда добровольцы из этой среды стали вливаться в части ДНР, но первое целиком фанатское подразделение Española появилось лишь во время спецоперации.
"Представители футбольных клубов, которые не имели боевого опыта, откликнулись, проявили свое желание участия в спецоперации", — сказал инструктор.
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