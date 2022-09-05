https://ria.ru/20220905/fanaty-1814425855.html

Инструктор: футбольные фанаты съезжаются для защиты Донбасса со всей России

Инструктор: футбольные фанаты съезжаются для защиты Донбасса со всей России - РИА Новости, 05.09.2022

Инструктор: футбольные фанаты съезжаются для защиты Донбасса со всей России

Футбольные болельщики, желающие вступить в первое фанатское подразделение для защиты Донбасса, съезжаются практически со всей России, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:06

2022-09-05T06:06

2022-09-05T15:08

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МАРИУПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Футбольные болельщики, желающие вступить в первое фанатское подразделение для защиты Донбасса, съезжаются практически со всей России, рассказал РИА Новости инструктор центра, где проходит подготовка добровольцев.Часть новобранцев уже прошли курс молодого бойца в бригаде "Восток", сейчас повышением их навыков занимаются инструктора штурмовых групп в Мариуполе."Внутри фанатских сообществ это движение вызвало огромную поддержку. Люди всячески поддерживают: и морально поддерживают, и стараются материально как-то поддержать. Со всей России практически съезжаются: это ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Амкар", "Ростсельмаш", Екатеринбург", — сказал инструктор с позывным Ярый.По его словам, фанаты составляют костяк групп, которые сейчас проходят подготовку."Занимаемся подготовкой малых пехотных разведывательно-штурмовых групп, также саперно-инженерную подготовку проводим, боевое слаживание малых пехотных групп", — сообщил собеседник агентства.Он добавил, что ранее в фанатской среде доминировали различные политические взгляды, в том числе ультраправые, что сильно сказалось на движении в 2014 году, когда вспыхнул конфликт в Донбассе и произошел раскол. Уже тогда добровольцы из этой среды стали вливаться в части ДНР, но первое целиком фанатское подразделение Española появилось лишь во время спецоперации."Представители футбольных клубов, которые не имели боевого опыта, откликнулись, проявили свое желание участия в спецоперации", — сказал инструктор.

https://ria.ru/20220904/spetsoperatsiya-1814344069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, донбасс, россия, украина