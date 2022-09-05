Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль выразил надежду на начало переговоров о членстве в ЕС до конца года - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/evrosoyuz-1814637175.html
Шмыгаль выразил надежду на начало переговоров о членстве в ЕС до конца года
Шмыгаль выразил надежду на начало переговоров о членстве в ЕС до конца года - РИА Новости, 05.09.2022
Шмыгаль выразил надежду на начало переговоров о членстве в ЕС до конца года
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает перейти к переговорам о членстве страны в Евросоюзе в конце 2022 – начале 2023 года. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:54
2022-09-05T17:54
в мире
украина
евросоюз
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131035_0:0:1522:856_1920x0_80_0_0_4c99a4c860554ac7e122190ec8e6d6f8.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает перейти к переговорам о членстве страны в Евросоюзе в конце 2022 – начале 2023 года.По его словам, на данный момент Украина выполнила почти 65% условий соглашения об ассоциации с ЕС. Параллельно выполняются условия, поставленные при предоставлении стране статуса кандидата – члена ЕС."При выполнении этих семи условий, при параллельном выполнении соглашения об ассоциации мы имеем амбицию до конца этого года - в начале следующего войти в следующий этап наших отношений, именно на переговорные процедуры, которые предшествуют предоставлению статуса члена ЕС", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в Брюсселе.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1813920509.html
https://ria.ru/20220901/vengriya-1813607649.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131035_250:1:1381:850_1920x0_80_0_0_de432e4735b2c6f8decd21612df9bef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, денис шмыгаль
В мире, Украина, Евросоюз, Денис Шмыгаль
17:54 05.09.2022
 
Шмыгаль выразил надежду на начало переговоров о членстве в ЕС до конца года

Шмыгаль: Киев рассчитывает перейти к переговорам о членстве в Евросоюзе в конце 2022 года

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает перейти к переговорам о членстве страны в Евросоюзе в конце 2022 – начале 2023 года.
По его словам, на данный момент Украина выполнила почти 65% условий соглашения об ассоциации с ЕС. Параллельно выполняются условия, поставленные при предоставлении стране статуса кандидата – члена ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:10
Премьер Украины потребовал устроить "холодный душ" россиянам
"При выполнении этих семи условий, при параллельном выполнении соглашения об ассоциации мы имеем амбицию до конца этого года - в начале следующего войти в следующий этап наших отношений, именно на переговорные процедуры, которые предшествуют предоставлению статуса члена ЕС", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в Брюсселе.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 06:46
В Венгрии рассказали, кому из лидеров ЕС "плевать" на Украину
 
В миреУкраинаЕвросоюзДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала