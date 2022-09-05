https://ria.ru/20220905/evrosoyuz-1814637175.html

Шмыгаль выразил надежду на начало переговоров о членстве в ЕС до конца года

Шмыгаль выразил надежду на начало переговоров о членстве в ЕС до конца года - РИА Новости, 05.09.2022

Шмыгаль выразил надежду на начало переговоров о членстве в ЕС до конца года

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает перейти к переговорам о членстве страны в Евросоюзе в конце 2022 – начале 2023 года. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:54

2022-09-05T17:54

2022-09-05T17:54

в мире

украина

евросоюз

денис шмыгаль

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает перейти к переговорам о членстве страны в Евросоюзе в конце 2022 – начале 2023 года.По его словам, на данный момент Украина выполнила почти 65% условий соглашения об ассоциации с ЕС. Параллельно выполняются условия, поставленные при предоставлении стране статуса кандидата – члена ЕС."При выполнении этих семи условий, при параллельном выполнении соглашения об ассоциации мы имеем амбицию до конца этого года - в начале следующего войти в следующий этап наших отношений, именно на переговорные процедуры, которые предшествуют предоставлению статуса члена ЕС", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в Брюсселе.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220902/ukraina-1813920509.html

https://ria.ru/20220901/vengriya-1813607649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, денис шмыгаль