https://ria.ru/20220905/evrosoyuz-1814588154.html

В Госдуме считают, что ЕС готовится к созданию своей армии в обход НАТО

В Госдуме считают, что ЕС готовится к созданию своей армии в обход НАТО - РИА Новости, 05.09.2022

В Госдуме считают, что ЕС готовится к созданию своей армии в обход НАТО

Анонсированные изменения в оборонную концепцию ЕС могут свидетельствовать о пересмотре отношений с Вашингтоном по вопросу обеспечения глобальной безопасности в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:47

2022-09-05T15:47

2022-09-05T15:47

в мире

евросоюз

нато

россия

госдума рф

адальби шхагошев

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Анонсированные изменения в оборонную концепцию ЕС могут свидетельствовать о пересмотре отношений с Вашингтоном по вопросу обеспечения глобальной безопасности в регионе, ЕС становится ближе к созданию собственной армии, но вне поддержки НАТО, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Евросоюз намерен внести изменения в свою многолетнюю стратегическую оборонную концепцию "Стратегический компас" из-за событий на Украине, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Европейский союз намерен пересматривать свои отношения с Вашингтоном в вопросе обеспечения глобальной безопасности. Сила давления Вашингтона на европейцев оказывается конечной. У меня складывается ощущение, что Европейский союз сегодня становится все ближе и ближе к созданию собственной европейской армии", - подчеркнул политик, комментируя заявление.Депутат отметил, что европейцы понимают, что "Вашингтон далеко" и они вынуждены обеспечивать безопасность в регионе самостоятельно, в то время как события на Украине могут "пошатнуть альянс (НАТО)"."Это, конечно, может в дальнейшем привести к расколу ЕС и НАТО", - резюмировал парламентарий.

https://ria.ru/20220513/evrosoyuz-1788265664.html

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Кирилл Волков

в мире, евросоюз, нато, россия, госдума рф, адальби шхагошев