https://ria.ru/20220905/evrosoyuz-1814588154.html
В Госдуме считают, что ЕС готовится к созданию своей армии в обход НАТО
В Госдуме считают, что ЕС готовится к созданию своей армии в обход НАТО - РИА Новости, 05.09.2022
В Госдуме считают, что ЕС готовится к созданию своей армии в обход НАТО
Анонсированные изменения в оборонную концепцию ЕС могут свидетельствовать о пересмотре отношений с Вашингтоном по вопросу обеспечения глобальной безопасности в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:47
2022-09-05T15:47
2022-09-05T15:47
в мире
евросоюз
нато
россия
госдума рф
адальби шхагошев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Анонсированные изменения в оборонную концепцию ЕС могут свидетельствовать о пересмотре отношений с Вашингтоном по вопросу обеспечения глобальной безопасности в регионе, ЕС становится ближе к созданию собственной армии, но вне поддержки НАТО, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Евросоюз намерен внести изменения в свою многолетнюю стратегическую оборонную концепцию "Стратегический компас" из-за событий на Украине, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Европейский союз намерен пересматривать свои отношения с Вашингтоном в вопросе обеспечения глобальной безопасности. Сила давления Вашингтона на европейцев оказывается конечной. У меня складывается ощущение, что Европейский союз сегодня становится все ближе и ближе к созданию собственной европейской армии", - подчеркнул политик, комментируя заявление.Депутат отметил, что европейцы понимают, что "Вашингтон далеко" и они вынуждены обеспечивать безопасность в регионе самостоятельно, в то время как события на Украине могут "пошатнуть альянс (НАТО)"."Это, конечно, может в дальнейшем привести к расколу ЕС и НАТО", - резюмировал парламентарий.
https://ria.ru/20220513/evrosoyuz-1788265664.html
https://ria.ru/20220901/pvo-1813492954.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, нато, россия, госдума рф, адальби шхагошев
В мире, Евросоюз, НАТО, Россия, Госдума РФ, Адальби Шхагошев
В Госдуме считают, что ЕС готовится к созданию своей армии в обход НАТО
Депутат Шхагошев: ЕС становится ближе к созданию собственной армии вне поддержки НАТО
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Анонсированные изменения в оборонную концепцию ЕС могут свидетельствовать о пересмотре отношений с Вашингтоном по вопросу обеспечения глобальной безопасности в регионе, ЕС становится ближе к созданию собственной армии, но вне поддержки НАТО, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Евросоюз намерен внести изменения в свою многолетнюю стратегическую оборонную концепцию "Стратегический компас" из-за событий на Украине
, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
.
"Европейский союз намерен пересматривать свои отношения с Вашингтоном в вопросе обеспечения глобальной безопасности. Сила давления Вашингтона на европейцев оказывается конечной. У меня складывается ощущение, что Европейский союз сегодня становится все ближе и ближе к созданию собственной европейской армии", - подчеркнул политик, комментируя заявление.
Депутат отметил, что европейцы понимают, что "Вашингтон далеко" и они вынуждены обеспечивать безопасность в регионе самостоятельно, в то время как события на Украине могут "пошатнуть альянс (НАТО)".
"Это, конечно, может в дальнейшем привести к расколу ЕС и НАТО", - резюмировал парламентарий.