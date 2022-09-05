https://ria.ru/20220905/evrosoyuz-1814517607.html

Боррель признал, что Евросоюз не может полностью изолироваться от россиян

Боррель признал, что Евросоюз не может полностью изолироваться от россиян - РИА Новости, 05.09.2022

Боррель признал, что Евросоюз не может полностью изолироваться от россиян

ЕС собирается регулировать поток приезжающих в страны Евросоюза граждан России, однако не может полностью изолироваться от россиян, заявил глава евродипломатии... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:51

2022-09-05T12:51

2022-09-05T12:51

россия

евросоюз

жозеп боррель

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. ЕС собирается регулировать поток приезжающих в страны Евросоюза граждан России, однако не может полностью изолироваться от россиян, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге."Я слышал в выступлениях, что посещающие нас россияне не станут от этого более демократичными и не надо выдавать им визы… Но мы не можем запретить российским гражданам приезжать к нам, в наши страны, - это не то, о чем договорились министры (иностранных дел ЕС в Праге 31 августа). Министры согласовали ряд элементов, которые помогут странам больше контролировать поток приезжающих. Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствуют ситуации... Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы", - уверен глава дипломатии Евросоюза.При этом он подчеркнул, что приграничные с РФ страны ЕС будут сами регулировать въезд граждан, могут отказать и обладателям шенгенских виз. "Факт наличия визы не означает автоматические права на попадание в страну. Конечно, это является предварительным условием, но даже, если я получил визу, это еще не означает, что меня пустят. К примеру, можно приехать к границам США с визой, но во въезде может быть отказано по той или иной причине", - пояснил свою мысль Боррель.Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. При этом общеевропейский бан на выдачу шенгенских виз гражданам РФ согласован не был.Постпреды стран ЕС могут утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией уже на очередном заседании 7 сентября.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

https://ria.ru/20220830/vizy-1813248918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, жозеп боррель, в мире, санкции в отношении россии