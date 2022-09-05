https://ria.ru/20220905/evrosoyuz-1814501525.html

Евросоюз планирует изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине

Евросоюз планирует изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине - РИА Новости, 05.09.2022

Евросоюз планирует изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине

Евросоюз намерен внести изменения в свою многолетнюю стратегическую оборонную концепцию "Стратегический компас" из-за событий на Украине, заявил глава... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:15

2022-09-05T12:15

2022-09-05T12:15

жозеп боррель

украина

россия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Евросоюз намерен внести изменения в свою многолетнюю стратегическую оборонную концепцию "Стратегический компас" из-за событий на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Стратегический компас" продолжает действовать, его положения должны быть реализованы, но мы уже начали думать о том, как адаптировать его к новой ситуации. Потому что эта новая ситуация определит наши будущие отношения с Россией, новые геополитические ориентации в мире… Мир сегодня гораздо более опасный, нежели еще в конце прошлого года", - сказал Боррель, выступая на межпарламентской конференции в Праге.По его словам, "Стратегический компас" разрабатывался, обсуждался и согласовывался до начала масштабной конфронтации на Украине. Он признал, что в этом документе рассматриваются различные варианты развития событий, различные угрозы, "но события масштаба нынешних там (в документе) предусмотрены не были".Лидеры ЕС в конце марта утвердили многолетнюю программу "Стратегический компас", которая призвана способствовать усилению возможностей союза в обороне и безопасности. В документе подчеркивается, что ЕС должен иметь возможность самостоятельно или совместно с партнерами реагировать на возникающие кризисы. В этой связи "Стратегический компас" предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса.Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности.При этом, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии.

https://ria.ru/20220904/peskov-1814347111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

жозеп боррель, украина, россия, евросоюз, в мире