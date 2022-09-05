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Евросоюз планирует изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине - РИА Новости, 05.09.2022
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Евросоюз планирует изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине
Евросоюз планирует изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине - РИА Новости, 05.09.2022
Евросоюз планирует изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине
Евросоюз намерен внести изменения в свою многолетнюю стратегическую оборонную концепцию "Стратегический компас" из-за событий на Украине, заявил глава... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:15
2022-09-05T12:15
жозеп боррель
украина
россия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Евросоюз намерен внести изменения в свою многолетнюю стратегическую оборонную концепцию "Стратегический компас" из-за событий на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Стратегический компас" продолжает действовать, его положения должны быть реализованы, но мы уже начали думать о том, как адаптировать его к новой ситуации. Потому что эта новая ситуация определит наши будущие отношения с Россией, новые геополитические ориентации в мире… Мир сегодня гораздо более опасный, нежели еще в конце прошлого года", - сказал Боррель, выступая на межпарламентской конференции в Праге.По его словам, "Стратегический компас" разрабатывался, обсуждался и согласовывался до начала масштабной конфронтации на Украине. Он признал, что в этом документе рассматриваются различные варианты развития событий, различные угрозы, "но события масштаба нынешних там (в документе) предусмотрены не были".Лидеры ЕС в конце марта утвердили многолетнюю программу "Стратегический компас", которая призвана способствовать усилению возможностей союза в обороне и безопасности. В документе подчеркивается, что ЕС должен иметь возможность самостоятельно или совместно с партнерами реагировать на возникающие кризисы. В этой связи "Стратегический компас" предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса.Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности.При этом, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии.
https://ria.ru/20220904/peskov-1814347111.html
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жозеп боррель, украина, россия, евросоюз, в мире
Жозеп Боррель, Украина, Россия, Евросоюз, В мире
12:15 05.09.2022
 
Евросоюз планирует изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине

Боррель заявил, что Евросоюз намерен изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Евросоюз намерен внести изменения в свою многолетнюю стратегическую оборонную концепцию "Стратегический компас" из-за событий на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Стратегический компас" продолжает действовать, его положения должны быть реализованы, но мы уже начали думать о том, как адаптировать его к новой ситуации. Потому что эта новая ситуация определит наши будущие отношения с Россией, новые геополитические ориентации в мире… Мир сегодня гораздо более опасный, нежели еще в конце прошлого года", - сказал Боррель, выступая на межпарламентской конференции в Праге.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 14:35
Песков заявил, что у европейцев "короткая память"
По его словам, "Стратегический компас" разрабатывался, обсуждался и согласовывался до начала масштабной конфронтации на Украине. Он признал, что в этом документе рассматриваются различные варианты развития событий, различные угрозы, "но события масштаба нынешних там (в документе) предусмотрены не были".
Лидеры ЕС в конце марта утвердили многолетнюю программу "Стратегический компас", которая призвана способствовать усилению возможностей союза в обороне и безопасности. В документе подчеркивается, что ЕС должен иметь возможность самостоятельно или совместно с партнерами реагировать на возникающие кризисы. В этой связи "Стратегический компас" предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса.
Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности.
При этом, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 12:06
Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России
 
Жозеп БоррельУкраинаРоссияЕвросоюзВ мире
 
 
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