12:06 05.09.2022 (обновлено: 23:45 05.09.2022)
Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России
Боррель: после отказа от российских энергоресурсов политика ЕС будет более автономной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что политика Европы в отношении России будет гораздо более автономной после окончания периода зависимости от российских энергоресурсов.
"Позитивной стороной этого кризиса можно считать тот факт, что мы осознали необходимость энергетической независимости от России. <…> Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента", — заявил Боррель, выступая на межпарламентской конференции в Праге.
Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против России несколько пакетов персональных и экономических санкций и взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.