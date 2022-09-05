https://ria.ru/20220905/evrosoyuz-1814496316.html

Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России

Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России - РИА Новости, 05.09.2022

Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что политика Европы в отношении России будет гораздо более автономной после окончания периода зависимости от... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:06

2022-09-05T12:06

2022-09-05T23:45

евросоюз

россия

экономика

жозеп боррель

цены на нефть

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что политика Европы в отношении России будет гораздо более автономной после окончания периода зависимости от российских энергоресурсов."Позитивной стороной этого кризиса можно считать тот факт, что мы осознали необходимость энергетической независимости от России. <…> Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента", — заявил Боррель, выступая на межпарламентской конференции в Праге.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против России несколько пакетов персональных и экономических санкций и взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220904/vygoda-1814295746.html

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Кирилл Волков

евросоюз, россия, экономика, жозеп боррель, цены на нефть, санкции в отношении россии