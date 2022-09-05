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Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России - РИА Новости, 05.09.2022
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Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России
Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России - РИА Новости, 05.09.2022
Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что политика Европы в отношении России будет гораздо более автономной после окончания периода зависимости от... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:06
2022-09-05T23:45
евросоюз
россия
экономика
жозеп боррель
цены на нефть
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что политика Европы в отношении России будет гораздо более автономной после окончания периода зависимости от российских энергоресурсов."Позитивной стороной этого кризиса можно считать тот факт, что мы осознали необходимость энергетической независимости от России. &lt;…&gt; Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента", — заявил Боррель, выступая на межпарламентской конференции в Праге.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против России несколько пакетов персональных и экономических санкций и взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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евросоюз, россия, экономика, жозеп боррель, цены на нефть, санкции в отношении россии
Евросоюз, Россия, Экономика, Жозеп Боррель, Цены на нефть, Санкции в отношении России
12:06 05.09.2022 (обновлено: 23:45 05.09.2022)
 
Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России

Боррель: после отказа от российских энергоресурсов политика ЕС будет более автономной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что политика Европы в отношении России будет гораздо более автономной после окончания периода зависимости от российских энергоресурсов.
"Позитивной стороной этого кризиса можно считать тот факт, что мы осознали необходимость энергетической независимости от России. <…> Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента", — заявил Боррель, выступая на межпарламентской конференции в Праге.
Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против России несколько пакетов персональных и экономических санкций и взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЕвросоюзРоссияЭкономикаЖозеп БоррельЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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