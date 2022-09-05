https://ria.ru/20220905/estoniya-1814476974.html

Эстонские СМИ заявили о начале подготовки к партизанской войне

Эстонские СМИ заявили о начале подготовки к партизанской войне - РИА Новости, 05.09.2022

Эстонские СМИ заявили о начале подготовки к партизанской войне

Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации страны, сообщил в понедельник портал государственного... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:28

2022-09-05T11:28

2022-09-05T17:35

в мире

эстония

таллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6da69f5f01426ee9e3dfafe609afc013.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 5 сен — РИА Новости. Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации страны, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR."Речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной. Министерство обороны готовит законопроект, который даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения", — говорится в сообщении.По словам вице-канцлера Министерства обороны Маргит Гросс, дополнительные полномочия нужны также для подготовки законспирированных лиц, которые будут работать на оккупированной территории. "Действующее законодательство таких полномочий Силам обороны не дает", — сказала она ERR.Министерство обороны планирует представить законопроект на утверждение правительству в сентябре и рассчитывает на его принятие парламентом уже в этом году.

https://ria.ru/20220725/pribaltika-1804649286.html

эстония

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, таллин