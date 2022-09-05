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Эстонские СМИ заявили о начале подготовки к партизанской войне - РИА Новости, 05.09.2022
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Эстонские СМИ заявили о начале подготовки к партизанской войне
Эстонские СМИ заявили о начале подготовки к партизанской войне - РИА Новости, 05.09.2022
Эстонские СМИ заявили о начале подготовки к партизанской войне
Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации страны, сообщил в понедельник портал государственного... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:28
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 сен — РИА Новости. Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации страны, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR."Речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной. Министерство обороны готовит законопроект, который даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения", — говорится в сообщении.По словам вице-канцлера Министерства обороны Маргит Гросс, дополнительные полномочия нужны также для подготовки законспирированных лиц, которые будут работать на оккупированной территории. "Действующее законодательство таких полномочий Силам обороны не дает", — сказала она ERR.Министерство обороны планирует представить законопроект на утверждение правительству в сентябре и рассчитывает на его принятие парламентом уже в этом году.
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в мире, эстония, таллин
В мире, Эстония, Таллин
11:28 05.09.2022 (обновлено: 17:35 05.09.2022)
 
Эстонские СМИ заявили о начале подготовки к партизанской войне

ERR: Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 сен — РИА Новости. Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации страны, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR.
"Речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной. Министерство обороны готовит законопроект, который даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения", — говорится в сообщении.
По словам вице-канцлера Министерства обороны Маргит Гросс, дополнительные полномочия нужны также для подготовки законспирированных лиц, которые будут работать на оккупированной территории. "Действующее законодательство таких полномочий Силам обороны не дает", — сказала она ERR.
Министерство обороны планирует представить законопроект на утверждение правительству в сентябре и рассчитывает на его принятие парламентом уже в этом году.
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