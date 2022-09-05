https://ria.ru/20220905/es-1814525762.html

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала ЕС за неумение договариваться

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала ЕС за неумение договариваться - РИА Новости, 05.09.2022

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала ЕС за неумение договариваться

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскритиковала институты ЕС за излишнюю бюрократизацию и неумение договариваться. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:09

2022-09-05T13:09

2022-09-05T13:09

карин кнайсль

австрия

ливан

россия

дальневосточный федеральный университет

в мире

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскритиковала институты ЕС за излишнюю бюрократизацию и неумение договариваться.Ранее Кнайсль говорила РИА Новости, что покинула Австрию из-за постоянных угроз в свой адрес. Теперь она живет в Ливане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле негативно относятся к травле Кнайсль, считают произошедшее показателем нездорового общества."Для того чтобы выработать переговорную позицию, уходит много усилий технократического порядка. Конечно, я ценю факт того, что имеется возможность встретиться со своими партнёрами, и есть определенные позиции, которые мы обязаны упомянуть. Но мы слишком много внимания уделяем выработке тем для обсуждения, вместо того чтобы заниматься выработкой доверия, а именно этого и не хватает", - сказала она РИА Новости на полях ВЭФ.По ее словам, европейская политика формируется чисто на технократическом уровне. "Мы отказались от разговора", - говорит экс-министр. Безусловно, дискуссия с 28 участниками за одним столом представляется непростой, полагает она."Мы утратили ремесло и базовый навык говорить друг с другом, формулировать настоящую политическую позицию", - резюмировала Кнайсль.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/gaz-1814418098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

карин кнайсль, австрия, ливан, россия, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2022