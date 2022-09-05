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В бундестаге призвали ЕС поспособствовать завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 05.09.2022
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В бундестаге призвали ЕС поспособствовать завершению конфликта на Украине
В бундестаге призвали ЕС поспособствовать завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 05.09.2022
В бундестаге призвали ЕС поспособствовать завершению конфликта на Украине
Европа и правительство ФРГ должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на Украине, считает депутат бундестага от фракции... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T00:34
2022-09-05T00:46
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Европа и правительство ФРГ должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на Украине, считает депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.По ее словам, нынешний конфликт на Украине может быть завершён "только путем переговоров"."На Путина следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс. Но Запад и Украина даже не пытаются это сделать", - сказала депутат в интервью немецкому изданию t-online.Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили, что переговоры бессмысленны. "Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Черному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?" - отметила депутат.Она подчеркнула, что для того, чтобы гибель людей прекратилась, необходима готовность к компромиссу с обеих сторон.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813200608.html
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в мире, украина, европа, германия
В мире, Украина, Европа, Германия
00:34 05.09.2022 (обновлено: 00:46 05.09.2022)
 
В бундестаге призвали ЕС поспособствовать завершению конфликта на Украине

Депутат бундестага Вагенкнехт призвала ЕС поспособствовать завершению конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Европа и правительство ФРГ должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на Украине, считает депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
По ее словам, нынешний конфликт на Украине может быть завершён "только путем переговоров".
"На Путина следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс. Но Запад и Украина даже не пытаются это сделать", - сказала депутат в интервью немецкому изданию t-online.
Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили, что переговоры бессмысленны. "Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Черному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?" - отметила депутат.
Она подчеркнула, что для того, чтобы гибель людей прекратилась, необходима готовность к компромиссу с обеих сторон.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 16:29Специальная военная операция на Украине
Сийярто попросит Евросоюз перестать эскалировать конфликт на Украине
 
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