08:07 05.09.2022 (обновлено: 10:28 05.09.2022)
В Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии
Губернатор Орлов: в Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии
Солнечные батареи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Солнечный парк построят в Амурской области, он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики, заявил в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Амурской области Василий Орлов.
Проектом в регионе займется компания "ЭкоЭнерджи", эксперт по развитию возобновляемых источников энергии и солнечной генерации. Трехстороннее соглашение об этом подписали с компанией Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорация по развитию Дальнего Востока на ВЭФ. По его условиям, "ЭкоЭнерджи" создаст дочернюю компанию в Благовещенске, которая будет реализовывать объекты солнечной энергетики на территории всего Дальнего Востока.
"На территории нашего региона высокий уровень инсоляции, если сказать проще - активное солнце. Это хорошо для реализации проектов возобновляемых источников энергии, в частности для строительства солнечных парков. Скоро такой появится в Амурской области. Он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики и поможет закрепить лидерство нашего региона по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Как рассказала директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко, входящая в состав делегации форума, агентство работает над проектом крупнейшей в регионе солнечной электростанции. На площади 60 гектаров возле сел Ровное и Волково построят два объекта общей мощностью 27,6 МВт. Это позволит к 2024 году обеспечить территорию опережающего развития "Приамурская" необходимой электроэнергией.
Компания "ЭкоЭнерджи" занимается реализацией проектов возобновляемой энергетики в России и зарубежом. Ранее в регионе они уже проводили полевые изыскания в местах перспективного строительства ГЭС, создавали геоинформационную систему Амурской области и разрабатывали проект комплекса возможных природоохранных мероприятий при строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.