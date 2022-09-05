https://ria.ru/20220905/elektrichestvo-1814432460.html

В Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии

В Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии - РИА Новости, 05.09.2022

В Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии

Солнечный парк построят в Амурской области, он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики, заявил в первый день Восточного экономического... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:07

2022-09-05T08:07

2022-09-05T10:28

экономика

дальний восток

благовещенск

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Солнечный парк построят в Амурской области, он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики, заявил в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Амурской области Василий Орлов.Проектом в регионе займется компания "ЭкоЭнерджи", эксперт по развитию возобновляемых источников энергии и солнечной генерации. Трехстороннее соглашение об этом подписали с компанией Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорация по развитию Дальнего Востока на ВЭФ. По его условиям, "ЭкоЭнерджи" создаст дочернюю компанию в Благовещенске, которая будет реализовывать объекты солнечной энергетики на территории всего Дальнего Востока."На территории нашего региона высокий уровень инсоляции, если сказать проще - активное солнце. Это хорошо для реализации проектов возобновляемых источников энергии, в частности для строительства солнечных парков. Скоро такой появится в Амурской области. Он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики и поможет закрепить лидерство нашего региона по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке", - цитирует Орлова его пресс-служба.Как рассказала директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко, входящая в состав делегации форума, агентство работает над проектом крупнейшей в регионе солнечной электростанции. На площади 60 гектаров возле сел Ровное и Волково построят два объекта общей мощностью 27,6 МВт. Это позволит к 2024 году обеспечить территорию опережающего развития "Приамурская" необходимой электроэнергией.Компания "ЭкоЭнерджи" занимается реализацией проектов возобновляемой энергетики в России и зарубежом. Ранее в регионе они уже проводили полевые изыскания в местах перспективного строительства ГЭС, создавали геоинформационную систему Амурской области и разрабатывали проект комплекса возможных природоохранных мероприятий при строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html

https://ria.ru/20220623/spetsialnost-1797490329.html

дальний восток

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, дальний восток, благовещенск, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)