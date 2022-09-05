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В Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии - РИА Новости, 05.09.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220905/elektrichestvo-1814432460.html
В Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии
В Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии - РИА Новости, 05.09.2022
В Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии
Солнечный парк построят в Амурской области, он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики, заявил в первый день Восточного экономического... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:07
2022-09-05T10:28
экономика
дальний восток
благовещенск
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Солнечный парк построят в Амурской области, он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики, заявил в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Амурской области Василий Орлов.Проектом в регионе займется компания "ЭкоЭнерджи", эксперт по развитию возобновляемых источников энергии и солнечной генерации. Трехстороннее соглашение об этом подписали с компанией Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорация по развитию Дальнего Востока на ВЭФ. По его условиям, "ЭкоЭнерджи" создаст дочернюю компанию в Благовещенске, которая будет реализовывать объекты солнечной энергетики на территории всего Дальнего Востока."На территории нашего региона высокий уровень инсоляции, если сказать проще - активное солнце. Это хорошо для реализации проектов возобновляемых источников энергии, в частности для строительства солнечных парков. Скоро такой появится в Амурской области. Он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики и поможет закрепить лидерство нашего региона по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке", - цитирует Орлова его пресс-служба.Как рассказала директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко, входящая в состав делегации форума, агентство работает над проектом крупнейшей в регионе солнечной электростанции. На площади 60 гектаров возле сел Ровное и Волково построят два объекта общей мощностью 27,6 МВт. Это позволит к 2024 году обеспечить территорию опережающего развития "Приамурская" необходимой электроэнергией.Компания "ЭкоЭнерджи" занимается реализацией проектов возобновляемой энергетики в России и зарубежом. Ранее в регионе они уже проводили полевые изыскания в местах перспективного строительства ГЭС, создавали геоинформационную систему Амурской области и разрабатывали проект комплекса возможных природоохранных мероприятий при строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html
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экономика, дальний восток, благовещенск, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Дальний Восток, Благовещенск, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Амурская область
08:07 05.09.2022 (обновлено: 10:28 05.09.2022)
 
В Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии

Губернатор Орлов: в Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСолнечные батареи
Солнечные батареи - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Солнечные батареи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Солнечный парк построят в Амурской области, он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики, заявил в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Амурской области Василий Орлов.
Проектом в регионе займется компания "ЭкоЭнерджи", эксперт по развитию возобновляемых источников энергии и солнечной генерации. Трехстороннее соглашение об этом подписали с компанией Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорация по развитию Дальнего Востока на ВЭФ. По его условиям, "ЭкоЭнерджи" создаст дочернюю компанию в Благовещенске, которая будет реализовывать объекты солнечной энергетики на территории всего Дальнего Востока.
"На территории нашего региона высокий уровень инсоляции, если сказать проще - активное солнце. Это хорошо для реализации проектов возобновляемых источников энергии, в частности для строительства солнечных парков. Скоро такой появится в Амурской области. Он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики и поможет закрепить лидерство нашего региона по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Как рассказала директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко, входящая в состав делегации форума, агентство работает над проектом крупнейшей в регионе солнечной электростанции. На площади 60 гектаров возле сел Ровное и Волково построят два объекта общей мощностью 27,6 МВт. Это позволит к 2024 году обеспечить территорию опережающего развития "Приамурская" необходимой электроэнергией.
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ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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