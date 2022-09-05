https://ria.ru/20220905/ekologiya-1814528909.html
Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса
Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса - РИА Новости, 05.09.2022
Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса
Президент РФ Владимир Путин пообещал сориентировать регионы и кабинет министров, чтобы включить тему поддержку экологии Донбасса в совместную созидательную... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:19
2022-09-05T13:19
2022-09-05T13:19
экология
владимир путин
россия
донбасс
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украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сориентировать регионы и кабинет министров, чтобы включить тему поддержку экологии Донбасса в совместную созидательную работу."Я знаю, и вы наверняка знаете, что и регионы Российской Федерации оказывают поддержку соответствующим территориям на Донбассе. Сориентирую и своих коллег в регионах, и правительство Российской Федерации, которое формирует в соответствии с запросами этих территорий программы поддержки и помощи. И, безусловно, и это направление - защита окружающей среды - должно быть включено в совместную созидательную работу. Мы сделает это обязательно", - сказал Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
https://ria.ru/20220905/donbass-1814516353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, владимир путин, россия, донбасс, общество, в мире, украина
Экология, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Общество, В мире, Украина
Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса
Путин пообещал сориентировать кабмин, чтобы включить поддержку экологии Донбасса в работу