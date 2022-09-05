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Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса
Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса - РИА Новости, 05.09.2022
Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса
Президент РФ Владимир Путин пообещал сориентировать регионы и кабинет министров, чтобы включить тему поддержку экологии Донбасса в совместную созидательную... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:19
2022-09-05T13:19
экология
владимир путин
россия
донбасс
общество
в мире
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сориентировать регионы и кабинет министров, чтобы включить тему поддержку экологии Донбасса в совместную созидательную работу."Я знаю, и вы наверняка знаете, что и регионы Российской Федерации оказывают поддержку соответствующим территориям на Донбассе. Сориентирую и своих коллег в регионах, и правительство Российской Федерации, которое формирует в соответствии с запросами этих территорий программы поддержки и помощи. И, безусловно, и это направление - защита окружающей среды - должно быть включено в совместную созидательную работу. Мы сделает это обязательно", - сказал Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
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экология, владимир путин, россия, донбасс, общество, в мире, украина
Экология, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Общество, В мире, Украина
13:19 05.09.2022
 
Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса

Путин пообещал сориентировать кабмин, чтобы включить поддержку экологии Донбасса в работу

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидента России Владимир Путин
Президента России Владимир Путин
© POOL
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Президента России Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сориентировать регионы и кабинет министров, чтобы включить тему поддержку экологии Донбасса в совместную созидательную работу.
"Я знаю, и вы наверняка знаете, что и регионы Российской Федерации оказывают поддержку соответствующим территориям на Донбассе. Сориентирую и своих коллег в регионах, и правительство Российской Федерации, которое формирует в соответствии с запросами этих территорий программы поддержки и помощи. И, безусловно, и это направление - защита окружающей среды - должно быть включено в совместную созидательную работу. Мы сделает это обязательно", - сказал Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
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