https://ria.ru/20220905/ekologiya-1814528909.html

Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса

Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса - РИА Новости, 05.09.2022

Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса

Президент РФ Владимир Путин пообещал сориентировать регионы и кабинет министров, чтобы включить тему поддержку экологии Донбасса в совместную созидательную... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:19

2022-09-05T13:19

2022-09-05T13:19

экология

владимир путин

россия

донбасс

общество

в мире

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сориентировать регионы и кабинет министров, чтобы включить тему поддержку экологии Донбасса в совместную созидательную работу."Я знаю, и вы наверняка знаете, что и регионы Российской Федерации оказывают поддержку соответствующим территориям на Донбассе. Сориентирую и своих коллег в регионах, и правительство Российской Федерации, которое формирует в соответствии с запросами этих территорий программы поддержки и помощи. И, безусловно, и это направление - защита окружающей среды - должно быть включено в совместную созидательную работу. Мы сделает это обязательно", - сказал Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".

https://ria.ru/20220905/donbass-1814516353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экология, владимир путин, россия, донбасс, общество, в мире, украина