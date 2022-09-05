Представительство ЕС в Москве продолжает работу после отъезда посла Эдерера
Представительство ЕС в Москве продолжает работу в прежнем режиме после отъезда Эдерера
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг у здания представительства Европейского Союза в Москве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Представительство Евросоюза в Москве продолжает свою работу в прежнем режиме после отъезда посла ЕС Маркуса Эдерера, смену главы миссии анонсировали заранее, сообщил РИА Новости представитель внешней службы союза Петер Стано.
Экс-посол ЕС в России Эдерер сообщал ранее телеканалу RTVI, что покинул свой пост с 1 сентября, его последним рабочим днем считается 31 августа.
"Ротация в нашем представительстве уже была объявлена 8 июня. Новый глава делегации - Ролан Галяраг. Представительство Евросоюза в Москве продолжает свою работу", - сказал Стано.
При этом он не стал называть сроки прибытия нового главы дипломатического представительства ЕС в Москву.
В июне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал назначение 31 главы представительств Евросоюза в разных странах, в том числе в России.
В частности, сообщалось, что в Москву отправится посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Ранее дипломат служил в министерстве иностранных дел Франции и отвечал за Россию, Украину, Кавказ и Центральную Азию.
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