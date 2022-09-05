https://ria.ru/20220905/ederer-1814680977.html

Представительство ЕС в Москве продолжает работу после отъезда посла Эдерера

Представительство ЕС в Москве продолжает работу после отъезда посла Эдерера - РИА Новости, 05.09.2022

Представительство ЕС в Москве продолжает работу после отъезда посла Эдерера

Представительство Евросоюза в Москве продолжает свою работу в прежнем режиме после отъезда посла ЕС Маркуса Эдерера, смену главы миссии анонсировали заранее,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T21:40

2022-09-05T21:40

2022-09-05T21:40

в мире

москва

маркус эдерер

россия

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Представительство Евросоюза в Москве продолжает свою работу в прежнем режиме после отъезда посла ЕС Маркуса Эдерера, смену главы миссии анонсировали заранее, сообщил РИА Новости представитель внешней службы союза Петер Стано.Экс-посол ЕС в России Эдерер сообщал ранее телеканалу RTVI, что покинул свой пост с 1 сентября, его последним рабочим днем считается 31 августа.При этом он не стал называть сроки прибытия нового главы дипломатического представительства ЕС в Москву.В июне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал назначение 31 главы представительств Евросоюза в разных странах, в том числе в России.В частности, сообщалось, что в Москву отправится посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Ранее дипломат служил в министерстве иностранных дел Франции и отвечал за Россию, Украину, Кавказ и Центральную Азию.

https://ria.ru/20220904/posol-1814366405.html

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в мире, москва, маркус эдерер, россия, евросоюз, жозеп боррель