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Представительство ЕС в Москве продолжает работу после отъезда посла Эдерера - РИА Новости, 05.09.2022
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Представительство ЕС в Москве продолжает работу после отъезда посла Эдерера
Представительство ЕС в Москве продолжает работу после отъезда посла Эдерера - РИА Новости, 05.09.2022
Представительство ЕС в Москве продолжает работу после отъезда посла Эдерера
Представительство Евросоюза в Москве продолжает свою работу в прежнем режиме после отъезда посла ЕС Маркуса Эдерера, смену главы миссии анонсировали заранее,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T21:40
2022-09-05T21:40
в мире
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маркус эдерер
россия
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Представительство Евросоюза в Москве продолжает свою работу в прежнем режиме после отъезда посла ЕС Маркуса Эдерера, смену главы миссии анонсировали заранее, сообщил РИА Новости представитель внешней службы союза Петер Стано.Экс-посол ЕС в России Эдерер сообщал ранее телеканалу RTVI, что покинул свой пост с 1 сентября, его последним рабочим днем считается 31 августа.При этом он не стал называть сроки прибытия нового главы дипломатического представительства ЕС в Москву.В июне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал назначение 31 главы представительств Евросоюза в разных странах, в том числе в России.В частности, сообщалось, что в Москву отправится посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Ранее дипломат служил в министерстве иностранных дел Франции и отвечал за Россию, Украину, Кавказ и Центральную Азию.
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в мире, москва, маркус эдерер, россия, евросоюз, жозеп боррель
В мире, Москва, Маркус Эдерер, Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель
21:40 05.09.2022
 
Представительство ЕС в Москве продолжает работу после отъезда посла Эдерера

Представительство ЕС в Москве продолжает работу в прежнем режиме после отъезда Эдерера

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг у здания представительства Европейского Союза в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Представительство Евросоюза в Москве продолжает свою работу в прежнем режиме после отъезда посла ЕС Маркуса Эдерера, смену главы миссии анонсировали заранее, сообщил РИА Новости представитель внешней службы союза Петер Стано.
Экс-посол ЕС в России Эдерер сообщал ранее телеканалу RTVI, что покинул свой пост с 1 сентября, его последним рабочим днем считается 31 августа.
"Ротация в нашем представительстве уже была объявлена 8 июня. Новый глава делегации - Ролан Галяраг. Представительство Евросоюза в Москве продолжает свою работу", - сказал Стано.
При этом он не стал называть сроки прибытия нового главы дипломатического представительства ЕС в Москву.
В июне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал назначение 31 главы представительств Евросоюза в разных странах, в том числе в России.
В частности, сообщалось, что в Москву отправится посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Ранее дипломат служил в министерстве иностранных дел Франции и отвечал за Россию, Украину, Кавказ и Центральную Азию.
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В миреМоскваМаркус ЭдерерРоссияЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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