https://ria.ru/20220905/dtp-1814429036.html
В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись пять автомобилей
В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 05.09.2022
В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись пять автомобилей
Авария с пятью автомобилями произошла в Москве на въезде в Северо-Западный тоннель, перекрыты две полосы из трех, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:05
2022-09-05T07:05
2022-09-05T07:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Авария с пятью автомобилями произошла в Москве на въезде в Северо-Западный тоннель, перекрыты две полосы из трех, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На въезде в Северо-Западный тоннель столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение затруднено, перекрыты две полосы из трех.
https://ria.ru/20220904/dtp-1814392375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись пять автомобилей
В Москве на въезде в Северо-Западный тоннель столкнулись пять автомобилей
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Авария с пятью автомобилями произошла в Москве на въезде в Северо-Западный тоннель, перекрыты две полосы из трех, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На въезде в Северо-Западный тоннель столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Добавляется, что движение затруднено, перекрыты две полосы из трех.