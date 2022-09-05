https://ria.ru/20220905/dtp-1814429036.html

В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись пять автомобилей

В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 05.09.2022

В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись пять автомобилей

Авария с пятью автомобилями произошла в Москве на въезде в Северо-Западный тоннель, перекрыты две полосы из трех, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:05

2022-09-05T07:05

2022-09-05T07:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Авария с пятью автомобилями произошла в Москве на въезде в Северо-Западный тоннель, перекрыты две полосы из трех, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На въезде в Северо-Западный тоннель столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение затруднено, перекрыты две полосы из трех.

https://ria.ru/20220904/dtp-1814392375.html

москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва