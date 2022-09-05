https://ria.ru/20220905/donbass-1814516353.html
Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим
Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим - РИА Новости, 05.09.2022
Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим
Трагедия в Донбассе - результат деятельности неонацистского режима, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:48
2022-09-05T12:48
2022-09-05T20:22
специальная военная операция на украине
донбасс
в мире
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россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Трагедия в Донбассе - результат деятельности неонацистского режима, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир Путин."Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе - это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".Он отметил, что долг России - оказать помощь жителям Донбасса. "Наш долг - оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиций киевского режима", - сказал президент РФ.Глава государства отметил храбрость российских военных, защищающих жителей Донбасса. "Меня поражает мужество этих людей", - заявил Путин.
https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html
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Путин: трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистского режима
Путин: трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистского режима
2022-09-05T12:48
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Донбасс, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:48 05.09.2022 (обновлено: 20:22 05.09.2022)
Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим
Путин назвал ситуацию в Донбассе результатом деятельности неонацистского режима в Киеве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Трагедия в Донбассе - результат деятельности неонацистского режима, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе - это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
Он отметил, что долг России - оказать помощь жителям Донбасса. "Наш долг - оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиций киевского режима", - сказал президент РФ.
Глава государства отметил храбрость российских военных, защищающих жителей Донбасса. "Меня поражает мужество этих людей", - заявил Путин.