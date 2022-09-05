https://ria.ru/20220905/donbass-1814516353.html

Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим

Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим - РИА Новости, 05.09.2022

Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим

Трагедия в Донбассе - результат деятельности неонацистского режима, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:48

2022-09-05T12:48

2022-09-05T20:22

специальная военная операция на украине

донбасс

в мире

владимир путин

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Трагедия в Донбассе - результат деятельности неонацистского режима, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир Путин."Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе - это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".Он отметил, что долг России - оказать помощь жителям Донбасса. "Наш долг - оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиций киевского режима", - сказал президент РФ.Глава государства отметил храбрость российских военных, защищающих жителей Донбасса. "Меня поражает мужество этих людей", - заявил Путин.

https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистского режима Путин: трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистского режима 2022-09-05T12:48 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донбасс, в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр