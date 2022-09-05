https://ria.ru/20220905/dollar-1814622509.html

Официальный курс доллара на вторник составил 60,9 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 60,9 рубля - РИА Новости, 05.09.2022

Официальный курс доллара на вторник составил 60,9 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 53,2 копейки - до 60,9033 рубля, курс евро снизился на 7,79 копейки, до 60,1408... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:13

2022-09-05T17:13

2022-09-05T17:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

евро

доллар

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 53,2 копейки - до 60,9033 рубля, курс евро снизился на 7,79 копейки, до 60,1408 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, центральный банк рф (цб рф), евро, доллар