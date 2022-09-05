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Официальный курс доллара на вторник составил 60,9 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 60,9 рубля - РИА Новости, 05.09.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 60,9 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 53,2 копейки - до 60,9033 рубля, курс евро снизился на 7,79 копейки, до 60,1408... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:13
2022-09-05T17:13
2022-09-05T17:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
евро
доллар
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 53,2 копейки - до 60,9033 рубля, курс евро снизился на 7,79 копейки, до 60,1408 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), евро, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), евро, Доллар
Официальный курс доллара на вторник составил 60,9 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 60,9 рубля, евро — 60,14 рубля