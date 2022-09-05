https://ria.ru/20220905/dollar-1814463098.html

Курс доллара поднялся выше 61 рубля

Курс доллара поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 05.09.2022

Курс доллара поднялся выше 61 рубля

Курс рубля усилил снижение к доллару – американская валюта поднялась выше 61 рубля, впервые с 17 августа, при этом курс евро продолжает снижаться, следует из... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:47

2022-09-05T10:47

2022-09-05T10:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару – американская валюта поднялась выше 61 рубля, впервые с 17 августа, при этом курс евро продолжает снижаться, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.37 мск растет на 41 копейку, до 60,99 рубля, но минутами ранее поднимался до 61,02 рубля.Курс евро в то же время снижается на 42 копейки, до 60,42 рубля, юаня - на 0,6 копейки, до 8,799 рубля.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, доллар, россия