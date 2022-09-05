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Курс доллара поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 05.09.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220905/dollar-1814463098.html
Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Курс доллара поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 05.09.2022
Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Курс рубля усилил снижение к доллару – американская валюта поднялась выше 61 рубля, впервые с 17 августа, при этом курс евро продолжает снижаться, следует из... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:47
2022-09-05T10:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару – американская валюта поднялась выше 61 рубля, впервые с 17 августа, при этом курс евро продолжает снижаться, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.37 мск растет на 41 копейку, до 60,99 рубля, но минутами ранее поднимался до 61,02 рубля.Курс евро в то же время снижается на 42 копейки, до 60,42 рубля, юаня - на 0,6 копейки, до 8,799 рубля.
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экономика, доллар, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Доллар, Россия
10:47 05.09.2022
 
Курс доллара поднялся выше 61 рубля

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 61 рубля впервые с 17 августа

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару – американская валюта поднялась выше 61 рубля, впервые с 17 августа, при этом курс евро продолжает снижаться, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.37 мск растет на 41 копейку, до 60,99 рубля, но минутами ранее поднимался до 61,02 рубля.
Курс евро в то же время снижается на 42 копейки, до 60,42 рубля, юаня - на 0,6 копейки, до 8,799 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларРоссия
 
 
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