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Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Курс доллара поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 05.09.2022
Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Курс рубля усилил снижение к доллару – американская валюта поднялась выше 61 рубля, впервые с 17 августа, при этом курс евро продолжает снижаться, следует из... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:47
2022-09-05T10:47
2022-09-05T10:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару – американская валюта поднялась выше 61 рубля, впервые с 17 августа, при этом курс евро продолжает снижаться, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.37 мск растет на 41 копейку, до 60,99 рубля, но минутами ранее поднимался до 61,02 рубля.Курс евро в то же время снижается на 42 копейки, до 60,42 рубля, юаня - на 0,6 копейки, до 8,799 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Доллар, Россия
Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 61 рубля впервые с 17 августа