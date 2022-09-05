https://ria.ru/20220905/dokhod-1814495105.html
Нефтегазовые допдоходы бюджета в августе оказались выше прогноза
Нефтегазовые допдоходы бюджета в августе оказались выше прогноза - РИА Новости, 05.09.2022
Нефтегазовые допдоходы бюджета в августе оказались выше прогноза
Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в августе оказался выше оценки Минфина на 85,9 миллиарда рублей, сообщило... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:04
2022-09-05T12:04
2022-09-05T12:11
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в августе оказался выше оценки Минфина на 85,9 миллиарда рублей, сообщило министерство."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2022 года составило 85,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на август в размере 359,5 миллиарда рублей.В сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 403,4 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 489,3 миллиарда рублей.Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220904/neft-1814310134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
12:04 05.09.2022 (обновлено: 12:11 05.09.2022)
Нефтегазовые допдоходы бюджета в августе оказались выше прогноза
Нефтегазовые допдоходы бюджета в августе оказались выше прогноза на 85,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в августе оказался выше оценки Минфина на 85,9 миллиарда рублей, сообщило
министерство.
"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2022 года составило 85,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на август в размере 359,5 миллиарда рублей.
В сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 403,4 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 489,3 миллиарда рублей.
Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.