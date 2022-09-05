19:23 05.09.2022 (обновлено: 20:21 05.09.2022)
Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации
Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим пойти добровольцами на спецоперацию
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП в Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП в Запорожской области. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. За россиянами, которые хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, сохранят рабочие места, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
К главе государства, который сейчас находится в Петропавловске-Камчатском, с просьбой обратился один из сотрудников регионального управления МЧС. Он рассказал, что пришел в военкомат по месту жительства, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации.
В то же время по закону мужчине не могут предоставить длительный отпуск, а сохранение той же должности по возвращении не гарантируется.
"Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто", — сказал Песков.
Он добавил, что поправки в законодательство должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении должности добровольца.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.