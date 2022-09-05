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Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/dobrovoltsy-1814658389.html
Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации
Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации - РИА Новости, 05.09.2022
Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации
За россиянами, которые хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, сохранят рабочие места, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:23
2022-09-05T20:21
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
владимир путин
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. За россиянами, которые хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, сохранят рабочие места, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.К главе государства, который сейчас находится в Петропавловске-Камчатском, с просьбой обратился один из сотрудников регионального управления МЧС. Он рассказал, что пришел в военкомат по месту жительства, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации.В то же время по закону мужчине не могут предоставить длительный отпуск, а сохранение той же должности по возвращении не гарантируется.Он добавил, что поправки в законодательство должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении должности добровольца.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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общество, россия, украина, владимир путин, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Владимир Путин, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:23 05.09.2022 (обновлено: 20:21 05.09.2022)
 
Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации

Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим пойти добровольцами на спецоперацию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП в Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий возле КПП в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. За россиянами, которые хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, сохранят рабочие места, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
К главе государства, который сейчас находится в Петропавловске-Камчатском, с просьбой обратился один из сотрудников регионального управления МЧС. Он рассказал, что пришел в военкомат по месту жительства, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации.
Инструктора на занятии по стрельбе из пистолета на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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"Моральный дух важнее умений". Как готовят добровольцев на Украину
В то же время по закону мужчине не могут предоставить длительный отпуск, а сохранение той же должности по возвращении не гарантируется.

"Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто", — сказал Песков.

Он добавил, что поправки в законодательство должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении должности добровольца.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаВладимир ПутинПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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