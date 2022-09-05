https://ria.ru/20220905/dobrovoltsy-1814658389.html

Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации

Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации - РИА Новости, 05.09.2022

Путин заявил о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в спецоперации

За россиянами, которые хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, сохранят рабочие места, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:23

2022-09-05T19:23

2022-09-05T20:21

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

владимир путин

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. За россиянами, которые хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, сохранят рабочие места, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.К главе государства, который сейчас находится в Петропавловске-Камчатском, с просьбой обратился один из сотрудников регионального управления МЧС. Он рассказал, что пришел в военкомат по месту жительства, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации.В то же время по закону мужчине не могут предоставить длительный отпуск, а сохранение той же должности по возвращении не гарантируется.Он добавил, что поправки в законодательство должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении должности добровольца.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, украина, владимир путин, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)