https://ria.ru/20220905/dnr-1814446641.html

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.09.2022

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив около 200 боеприпасов, ранены четверо мирных жителей, сообщило... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:33

2022-09-05T09:33

2022-09-05T09:33

в мире

украина

донецк (днр)

горловка

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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив около 200 боеприпасов, ранены четверо мирных жителей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм. Выпустив 199 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов, включая города Донецк, Горловка, Макеевка, ранения получили четверо гражданских.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 44 обстрела со стороны украинских силовиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/kadyrov-1814365273.html

украина

донецк (днр)

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецк (днр), горловка