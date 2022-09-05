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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.09.2022
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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.09.2022
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив около 200 боеприпасов, ранены четверо мирных жителей, сообщило... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:33
2022-09-05T09:33
в мире
украина
донецк (днр)
горловка
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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив около 200 боеприпасов, ранены четверо мирных жителей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм. Выпустив 199 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов, включая города Донецк, Горловка, Макеевка, ранения получили четверо гражданских.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 44 обстрела со стороны украинских силовиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220904/kadyrov-1814365273.html
украина
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в мире, украина, донецк (днр), горловка
В мире, Украина, Донецк (ДНР), Горловка
09:33 05.09.2022
 
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР, выпустив около 200 боеприпасов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив около 200 боеприпасов, ранены четверо мирных жителей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм. Выпустив 199 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов, включая города Донецк, Горловка, Макеевка, ранения получили четверо гражданских.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 44 обстрела со стороны украинских силовиков.
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В миреУкраинаДонецк (ДНР)Горловка
 
 
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