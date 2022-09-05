https://ria.ru/20220905/detsad-1814655250.html
В Москве задержали гендиректора частного детсада из-за отравления детей
В Москве задержали гендиректора частного детсада из-за отравления детей - РИА Новости, 05.09.2022
В Москве задержали гендиректора частного детсада из-за отравления детей
Следователи задержали гендиректора и повара частного детсада на северо-западе Москвы после отравления восьми детей, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:01
2022-09-05T19:01
2022-09-05T19:01
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следователи задержали гендиректора и повара частного детсада на северо-западе Москвы после отравления восьми детей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице в Москве.Отмечается, что 5 июля в частном детсаду по 3-й Хорошевской улице 27 детей ели продукты, не отвечающие требованиям безопасности. В результате восемь детей были госпитализированы, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает."Следствием получены необходимые заключения Роспотребнадзора о допущенных должностными лицами нарушений при организации питания. Сегодня задержаны генеральный директор и повар частного детского сада. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Иванова журналистам.Также в рамках предварительного следствия изъята и изучена документация детского дошкольного учреждения, допрошены сотрудники, предоставляющие услуги по обеспечению питанием детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Москве задержали гендиректора частного детсада из-за отравления детей
В Москве задержали гендиректора и повара частного детсада после отравления восьми детей