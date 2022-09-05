01:31 05.09.2022 (обновлено: 01:45 05.09.2022)
В разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек
В потерпевшем крушение в Балтийском море самолете Cessna 551 находились шесть человек
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA.
"Согласно актуальной информации, в самолете находились шесть человек", - говорится в сообщении.
Что произошло
О том, что небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, ранее сообщила газета Bild. По данным таблоида, воздушное судно летело из Испании и должно было приземлиться в немецком аэропорту Кельн/Бонн. Согласно сведениям FlightRadar24, речь идет о модели самолета Cessna 551.
На его борту, как сообщало издание, находились четыре человека. После взлета на борту самолета возникли проблемы, а затем связь с ним прервалась.
В связи с инцидентом в воздух подняли испанские и французские истребители, но пилоты не смогли разглядеть кого-либо внутри самолета. Немецкий Eurofighter также не смог выяснить, что происходит. Позже пилоты датского F-16 стали свидетелями крушения самолета.
Пилот мог потерять сознание
По информации агентства dpa, инцидент произошел из-за того, что пилот Cessna потерял сознание.
Береговая охрана Швеции направила на место происшествия спасательные самолеты, катера и вертолет. Агентство гражданской авиации Латвии подтвердило факт крушения Cessna недалеко от Вентспилса.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсудил инцидент с министром внутренних дел страны Кристапсом Эклонсом. Пока точно неизвестно, в территориальных водах какой страны упал самолет.
Самолет Cessna
Cessna 551 — турбовентиляторный двухмоторный легкий самолет бизнес-класса семейства Citation II, первый экземпляр которого поднялся в воздух в 1977 году. Самолет вмещает до восьми пассажиров и имеет дальность полета до 3 700 километров.
Отличительной особенностью модификации Cessna 551 является возможность управления самолета одним пилотом.
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