Рейтинг@Mail.ru
В разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/cessna-1814416375.html
В разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек
В разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек - РИА Новости, 05.09.2022
В разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек
В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T01:31
2022-09-05T01:45
в мире
артис пабрикс
балтийское море
латвия
испания
eurofighter typhoon
f-16
cessna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149733/91/1497339170_0:168:3344:2048_1920x0_80_0_0_3a16908eea9ca9cce2263ef7f4ab4531.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA.Что произошлоО том, что небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, ранее сообщила газета Bild. По данным таблоида, воздушное судно летело из Испании и должно было приземлиться в немецком аэропорту Кельн/Бонн. Согласно сведениям FlightRadar24, речь идет о модели самолета Cessna 551.На его борту, как сообщало издание, находились четыре человека. После взлета на борту самолета возникли проблемы, а затем связь с ним прервалась.В связи с инцидентом в воздух подняли испанские и французские истребители, но пилоты не смогли разглядеть кого-либо внутри самолета. Немецкий Eurofighter также не смог выяснить, что происходит. Позже пилоты датского F-16 стали свидетелями крушения самолета.Пилот мог потерять сознаниеПо информации агентства dpa, инцидент произошел из-за того, что пилот Cessna потерял сознание.Береговая охрана Швеции направила на место происшествия спасательные самолеты, катера и вертолет. Агентство гражданской авиации Латвии подтвердило факт крушения Cessna недалеко от Вентспилса.Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсудил инцидент с министром внутренних дел страны Кристапсом Эклонсом. Пока точно неизвестно, в территориальных водах какой страны упал самолет.Самолет CessnaCessna 551 — турбовентиляторный двухмоторный легкий самолет бизнес-класса семейства Citation II, первый экземпляр которого поднялся в воздух в 1977 году. Самолет вмещает до восьми пассажиров и имеет дальность полета до 3 700 километров.Отличительной особенностью модификации Cessna 551 является возможность управления самолета одним пилотом.
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/samolet-1814264252.html
https://ria.ru/20220808/aviakatastrofa-1808053260.html
балтийское море
латвия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149733/91/1497339170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10365ed6799dc4c63e37432d77da5fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артис пабрикс, балтийское море, латвия, испания, eurofighter typhoon, f-16, cessna, происшествия
В мире, Артис Пабрикс, Балтийское море, Латвия, Испания, Eurofighter Typhoon, F-16, Cessna, Происшествия
01:31 05.09.2022 (обновлено: 01:45 05.09.2022)
 
В разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек

В потерпевшем крушение в Балтийском море самолете Cessna 551 находились шесть человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАэропорт "Аль-Массира" в Агадире
Аэропорт Аль-Массира в Агадире - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA.
"Согласно актуальной информации, в самолете находились шесть человек", - говорится в сообщении.

Что произошло

О том, что небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, ранее сообщила газета Bild. По данным таблоида, воздушное судно летело из Испании и должно было приземлиться в немецком аэропорту Кельн/Бонн. Согласно сведениям FlightRadar24, речь идет о модели самолета Cessna 551.
На его борту, как сообщало издание, находились четыре человека. После взлета на борту самолета возникли проблемы, а затем связь с ним прервалась.
Покупатели в магазине Walmart во время распродажи в Черную пятницу в Бентонвилле, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 19:21В мире
Угрожавший протаранить магазин на самолете мужчина посадил его в поле
В связи с инцидентом в воздух подняли испанские и французские истребители, но пилоты не смогли разглядеть кого-либо внутри самолета. Немецкий Eurofighter также не смог выяснить, что происходит. Позже пилоты датского F-16 стали свидетелями крушения самолета.

Пилот мог потерять сознание

По информации агентства dpa, инцидент произошел из-за того, что пилот Cessna потерял сознание.
Береговая охрана Швеции направила на место происшествия спасательные самолеты, катера и вертолет. Агентство гражданской авиации Латвии подтвердило факт крушения Cessna недалеко от Вентспилса.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсудил инцидент с министром внутренних дел страны Кристапсом Эклонсом. Пока точно неизвестно, в территориальных водах какой страны упал самолет.

Самолет Cessna

Cessna 551 — турбовентиляторный двухмоторный легкий самолет бизнес-класса семейства Citation II, первый экземпляр которого поднялся в воздух в 1977 году. Самолет вмещает до восьми пассажиров и имеет дальность полета до 3 700 километров.
Отличительной особенностью модификации Cessna 551 является возможность управления самолета одним пилотом.
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 14:34
Три человека погибли в Коми при крушении самолета Cessna
 
В миреАртис ПабриксБалтийское мореЛатвияИспанияEurofighter TyphoonF-16CessnaПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала