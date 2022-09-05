https://ria.ru/20220905/cessna-1814416375.html

В разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек

В разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек - РИА Новости, 05.09.2022

В разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек

В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T01:31

2022-09-05T01:31

2022-09-05T01:45

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В самолете, упавшем в Балтийское море, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA.Что произошлоО том, что небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, ранее сообщила газета Bild. По данным таблоида, воздушное судно летело из Испании и должно было приземлиться в немецком аэропорту Кельн/Бонн. Согласно сведениям FlightRadar24, речь идет о модели самолета Cessna 551.На его борту, как сообщало издание, находились четыре человека. После взлета на борту самолета возникли проблемы, а затем связь с ним прервалась.В связи с инцидентом в воздух подняли испанские и французские истребители, но пилоты не смогли разглядеть кого-либо внутри самолета. Немецкий Eurofighter также не смог выяснить, что происходит. Позже пилоты датского F-16 стали свидетелями крушения самолета.Пилот мог потерять сознаниеПо информации агентства dpa, инцидент произошел из-за того, что пилот Cessna потерял сознание.Береговая охрана Швеции направила на место происшествия спасательные самолеты, катера и вертолет. Агентство гражданской авиации Латвии подтвердило факт крушения Cessna недалеко от Вентспилса.Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсудил инцидент с министром внутренних дел страны Кристапсом Эклонсом. Пока точно неизвестно, в территориальных водах какой страны упал самолет.Самолет CessnaCessna 551 — турбовентиляторный двухмоторный легкий самолет бизнес-класса семейства Citation II, первый экземпляр которого поднялся в воздух в 1977 году. Самолет вмещает до восьми пассажиров и имеет дальность полета до 3 700 километров.Отличительной особенностью модификации Cessna 551 является возможность управления самолета одним пилотом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/samolet-1814264252.html

https://ria.ru/20220808/aviakatastrofa-1808053260.html

балтийское море

латвия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, артис пабрикс, балтийское море, латвия, испания, eurofighter typhoon, f-16, cessna, происшествия