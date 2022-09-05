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Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220905/bolgariya-1814527439.html
Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов
Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов - РИА Новости, 05.09.2022
Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов
Власти Болгарии увеличат визовый сбор для гостей из РФ с 35 до 80 евро, сообщил министр туризма страны Ильин Димитров. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:09
2022-09-05T14:09
туризм
новости - туризм
болгария
россия
евросоюз
виза
туризм
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Власти Болгарии увеличат визовый сбор для гостей из РФ с 35 до 80 евро, сообщил министр туризма страны Ильин Димитров."Нельзя запретить въезд российским гражданам, но стоимость виз для них будет увеличена. Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с ним придется считаться", — приводит его слова телеканал БНТ.Он также отметил, что с начала этого года Болгарию посетили более 60 тысяч россиян. Свыше 70 процентов из них владеют курортной недвижимостью на море.Главы МИД стран Евросоюза на состоявшейся ранее неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает получение разрешения на въезд более длительным, сложным и дорогим.
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новости - туризм, болгария, россия, евросоюз, виза, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Болгария, Россия, Евросоюз, Виза, Туризм, туристы
14:09 05.09.2022
 
Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов

Власти Болгарии увеличат визовый сбор для россиян до 80 евро

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Власти Болгарии увеличат визовый сбор для гостей из РФ с 35 до 80 евро, сообщил министр туризма страны Ильин Димитров.
"Нельзя запретить въезд российским гражданам, но стоимость виз для них будет увеличена. Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с ним придется считаться", — приводит его слова телеканал БНТ.
Он также отметил, что с начала этого года Болгарию посетили более 60 тысяч россиян. Свыше 70 процентов из них владеют курортной недвижимостью на море.
Главы МИД стран Евросоюза на состоявшейся ранее неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает получение разрешения на въезд более длительным, сложным и дорогим.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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