https://ria.ru/20220905/bolgariya-1814527439.html
Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов
Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов - РИА Новости, 05.09.2022
Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов
Власти Болгарии увеличат визовый сбор для гостей из РФ с 35 до 80 евро, сообщил министр туризма страны Ильин Димитров. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:09
2022-09-05T14:09
2022-09-05T14:09
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Власти Болгарии увеличат визовый сбор для гостей из РФ с 35 до 80 евро, сообщил министр туризма страны Ильин Димитров."Нельзя запретить въезд российским гражданам, но стоимость виз для них будет увеличена. Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с ним придется считаться", — приводит его слова телеканал БНТ.Он также отметил, что с начала этого года Болгарию посетили более 60 тысяч россиян. Свыше 70 процентов из них владеют курортной недвижимостью на море.Главы МИД стран Евросоюза на состоявшейся ранее неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает получение разрешения на въезд более длительным, сложным и дорогим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, болгария, россия, евросоюз, виза, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Болгария, Россия, Евросоюз, Виза, Туризм, туристы
Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов
Власти Болгарии увеличат визовый сбор для россиян до 80 евро