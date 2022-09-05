https://ria.ru/20220905/bolgariya-1814527439.html

Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов

Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов - РИА Новости, 05.09.2022

Болгария увеличит визовый сбор для российских туристов

Власти Болгарии увеличат визовый сбор для гостей из РФ с 35 до 80 евро, сообщил министр туризма страны Ильин Димитров. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:09

2022-09-05T14:09

2022-09-05T14:09

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Власти Болгарии увеличат визовый сбор для гостей из РФ с 35 до 80 евро, сообщил министр туризма страны Ильин Димитров."Нельзя запретить въезд российским гражданам, но стоимость виз для них будет увеличена. Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с ним придется считаться", — приводит его слова телеканал БНТ.Он также отметил, что с начала этого года Болгарию посетили более 60 тысяч россиян. Свыше 70 процентов из них владеют курортной недвижимостью на море.Главы МИД стран Евросоюза на состоявшейся ранее неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает получение разрешения на въезд более длительным, сложным и дорогим.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, болгария, россия, евросоюз, виза, туризм, туристы