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ЕС приостановит договор об упрощенной выдаче виз: что изменится для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220831/vizy-1813580335.html
ЕС приостановит договор об упрощенной выдаче виз: что изменится для россиян
ЕС приостановит договор об упрощенной выдаче виз: что изменится для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
ЕС приостановит договор об упрощенной выдаче виз: что изменится для россиян
После решения Евросоюза о приостановке действия соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, их стоимость для россиян может увеличиться вдвое, а... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:55
2022-08-31T21:55
туризм
жозеп боррель
россия
евросоюз
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. После решения Евросоюза о приостановке действия соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, их стоимость для россиян может увеличиться вдвое, а спрогнозировать точно, на сколько могут увеличиться сроки оформления шенгенских виз, пока невозможно - каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в среду, что Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, не уточнив, когда Евросоюз планирует уведомить Россию о приостановке действия соглашения, которое было заключено в 2007 году. Согласно документу, каждая из сторон может полностью или частично приостановить его действие и обязана не позднее 48 часов до вступления решения в силу уведомить другую сторону. Если же стороны хотят разорвать соглашение, то оно автоматически перестает действовать через 90 дней после письменного уведомления.МНОГОКРАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ВИЗЫСоглашение об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом должно было стать промежуточным этапом на пути к полной отмене виз. Изучить этот вопрос стороны договорились еще в 2003 году, через четыре года были оформлены договоренности об упрощенной выдаче, однако дальше этого переговоры не продвинулись, а в 2014 году и вовсе были заморожены.Соглашение, действие которого намерен приостановить Евросоюз, касается упрощения выдачи виз как для граждан России, которые едут в страны Евросоюза, так и для европейцев, путешествующих в Россию, на срок не более 90 дней в течение полугодового периода. Документ устанавливает стоимость визы для тех и других - 35 евро - и включает минимальный перечень документов, которые необходимо подать при оформлении визы. Некоторые категории лиц, например, члены официальных делегаций, участники программ обмена или близкие родственники граждан, проживающих в ЕС и России освобождались от уплаты сбора за визу.Кроме того, документ закреплял обязательство сторон выдавать многократные визы сроком от двух до пяти лет гражданам, которые использовали ранее выданные визы в соответствии с законодательством о въезде.Согласно документу, срок рассмотрения заявления на выдачу визы не должен был превышать 10 календарных дней, а в случае со срочными визами - трех. Только в исключительных случаях оформление визы могло занимать около 30 рабочих дней. После того, как действие соглашения будет приостановлено, сроки оформления виз увеличатся, но неизвестно точно, на сколько - каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.Обладатели дипломатических паспортов могли без виз въезжать на территорию России и ЕС и следовать через них транзитом.ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?По оценке Ассоциации туроператоров России, после приостановки действия соглашения, сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода, стоимость оформления визы увеличится с 35 до 80 евро, а количество выдаваемых многократных шенгенских виз сократится."Дата прекращения соглашения об упрощенном порядке выдачи виз россиянам пока не названа. Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Так, сумма визового сбора увеличится с 35 евро до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до 6 месяцев", - рассказали в АТОР."Кроме того, это означает, что долгосрочных и многократных шенгенских виз для россиян станет сильно меньше, либо их вообще не будет. Однократный шенген, выдаваемый строго под даты поездки – такова будет типичная и самая распространенная схема", - добавили в ассоциации.Там уточнили, что худшего – полного запрета на выдачу краткосрочных виз под туристические поездки – удалось избежать."Нет и решения по аннуляции ранее действующих виз. Значит, россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания срока действия своего шенгена", - пояснили эксперты.
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жозеп боррель, россия, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, новости - туризм
Туризм, Жозеп Боррель, Россия, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Новости - Туризм
21:55 31.08.2022
 
ЕС приостановит договор об упрощенной выдаче виз: что изменится для россиян

ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз: что изменится для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. После решения Евросоюза о приостановке действия соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, их стоимость для россиян может увеличиться вдвое, а спрогнозировать точно, на сколько могут увеличиться сроки оформления шенгенских виз, пока невозможно - каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в среду, что Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, не уточнив, когда Евросоюз планирует уведомить Россию о приостановке действия соглашения, которое было заключено в 2007 году. Согласно документу, каждая из сторон может полностью или частично приостановить его действие и обязана не позднее 48 часов до вступления решения в силу уведомить другую сторону. Если же стороны хотят разорвать соглашение, то оно автоматически перестает действовать через 90 дней после письменного уведомления.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
Инфографика
МНОГОКРАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ВИЗЫ
Соглашение об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом должно было стать промежуточным этапом на пути к полной отмене виз. Изучить этот вопрос стороны договорились еще в 2003 году, через четыре года были оформлены договоренности об упрощенной выдаче, однако дальше этого переговоры не продвинулись, а в 2014 году и вовсе были заморожены.
Соглашение, действие которого намерен приостановить Евросоюз, касается упрощения выдачи виз как для граждан России, которые едут в страны Евросоюза, так и для европейцев, путешествующих в Россию, на срок не более 90 дней в течение полугодового периода. Документ устанавливает стоимость визы для тех и других - 35 евро - и включает минимальный перечень документов, которые необходимо подать при оформлении визы. Некоторые категории лиц, например, члены официальных делегаций, участники программ обмена или близкие родственники граждан, проживающих в ЕС и России освобождались от уплаты сбора за визу.
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Кроме того, документ закреплял обязательство сторон выдавать многократные визы сроком от двух до пяти лет гражданам, которые использовали ранее выданные визы в соответствии с законодательством о въезде.
Согласно документу, срок рассмотрения заявления на выдачу визы не должен был превышать 10 календарных дней, а в случае со срочными визами - трех. Только в исключительных случаях оформление визы могло занимать около 30 рабочих дней. После того, как действие соглашения будет приостановлено, сроки оформления виз увеличатся, но неизвестно точно, на сколько - каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Обладатели дипломатических паспортов могли без виз въезжать на территорию России и ЕС и следовать через них транзитом.
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
По оценке Ассоциации туроператоров России, после приостановки действия соглашения, сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода, стоимость оформления визы увеличится с 35 до 80 евро, а количество выдаваемых многократных шенгенских виз сократится.
"Дата прекращения соглашения об упрощенном порядке выдачи виз россиянам пока не названа. Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Так, сумма визового сбора увеличится с 35 евро до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до 6 месяцев", - рассказали в АТОР.
"Кроме того, это означает, что долгосрочных и многократных шенгенских виз для россиян станет сильно меньше, либо их вообще не будет. Однократный шенген, выдаваемый строго под даты поездки – такова будет типичная и самая распространенная схема", - добавили в ассоциации.
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Там уточнили, что худшего – полного запрета на выдачу краткосрочных виз под туристические поездки – удалось избежать.
"Нет и решения по аннуляции ранее действующих виз. Значит, россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания срока действия своего шенгена", - пояснили эксперты.
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