https://ria.ru/20220905/bilayn-1814032811.html
Количество пользователей VoWiFi в сети билайн выросло почти в 4 раза
Количество пользователей VoWiFi в сети билайн выросло почти в 4 раза - РИА Новости, 05.09.2022
Количество пользователей VoWiFi в сети билайн выросло почти в 4 раза
Количество клиентов, использующих сервис VoWiFi в сети билайн, с 2021 года выросло почти в 4 раза, а у трети из них больше половины голосового трафика идет... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:00
2022-09-05T10:00
2022-09-05T10:12
россия
билайн
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Количество клиентов, использующих сервис VoWiFi в сети билайн, с 2021 года выросло почти в 4 раза, а у трети из них больше половины голосового трафика идет через звонки по Wi-Fi, сообщает пресс-служба билайна.Технологией Voice over Wi-Fi (VoWiFi), позволяющей клиентам звонить, принимать звонки и смс через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети, могут воспользоваться уже в 30 субъектах России, где проживает более 65% абонентов билайна. Сегодня сервис VoWiFi доступен для абонентов таких городов как Красноярск, Новосибирск, Краснодар, Москву и так далее. В ближайших планах запустить работу сервиса еще в 10 регионах. Опцию поддерживают только устройства и сим-карты, поддерживающие LTE. Также для корректной работы прошивка смартфона должна поддерживать VoWiFi.Одно из преимуществ данной технологии — доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где Wi-Fi есть, а сотовой сети почти нет. Например, в недавно застроенных районах, где еще недостаточно базовых станций. Кроме того, технология построена так, что телефонный аппарат сам выбирает оптимальную беспроводную технологию — Wi-Fi или сотовую сеть — через которую будет выполнять голосовой вызов."Мы реализуем комплекс мер, направленных на поддержание качественных характеристик услуг, предоставляемых нашим абонентам. Рассматривая технологию 4G/LTE в качестве основы мобильной связи в перспективе ближайших 2-3 лет, билайн продолжает строительство таких базовых станций, запускает в регионах технологии VoLTE и VoWiFi, а также проводит рефарминг, в рамках которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G/LTE", - сообщил исполнительный вице-президент билайна по технике Валерий Шоржин.ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.
https://ria.ru/20220825/bilayn-1811882765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, билайн
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Количество клиентов, использующих сервис VoWiFi в сети билайн, с 2021 года выросло почти в 4 раза, а у трети из них больше половины голосового трафика идет через звонки по Wi-Fi, сообщает пресс-служба билайна.
Технологией Voice over Wi-Fi (VoWiFi), позволяющей клиентам звонить, принимать звонки и смс через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети, могут воспользоваться уже в 30 субъектах России, где проживает более 65% абонентов билайна. Сегодня сервис VoWiFi доступен для абонентов таких городов как Красноярск, Новосибирск, Краснодар, Москву и так далее. В ближайших планах запустить работу сервиса еще в 10 регионах. Опцию поддерживают только устройства и сим-карты, поддерживающие LTE. Также для корректной работы прошивка смартфона должна поддерживать VoWiFi.
Одно из преимуществ данной технологии — доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где Wi-Fi есть, а сотовой сети почти нет. Например, в недавно застроенных районах, где еще недостаточно базовых станций. Кроме того, технология построена так, что телефонный аппарат сам выбирает оптимальную беспроводную технологию — Wi-Fi или сотовую сеть — через которую будет выполнять голосовой вызов.
"Мы реализуем комплекс мер, направленных на поддержание качественных характеристик услуг, предоставляемых нашим абонентам. Рассматривая технологию 4G/LTE в качестве основы мобильной связи в перспективе ближайших 2-3 лет, билайн продолжает строительство таких базовых станций, запускает в регионах технологии VoLTE и VoWiFi, а также проводит рефарминг, в рамках которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G/LTE", - сообщил исполнительный вице-президент билайна по технике Валерий Шоржин.
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн
) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.