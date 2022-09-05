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Первую детскую модельную библиотеку открыли в Липецке - РИА Новости, 05.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220905/biblioteka-1814670314.html
Первую детскую модельную библиотеку открыли в Липецке
Первую детскую модельную библиотеку открыли в Липецке - РИА Новости, 05.09.2022
Первую детскую модельную библиотеку открыли в Липецке
Первая детская модельная библиотека открылась в понедельник в Липецке, книгохранилище площадью 390 квадратных метров превратилось в "Smart"-библиотеку,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T20:26
2022-09-05T20:26
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецк
елец
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ЛИПЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Первая детская модельная библиотека открылась в понедельник в Липецке, книгохранилище площадью 390 квадратных метров превратилось в "Smart"-библиотеку, сочетающую традиционный формат работы и новейшие технологии, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Для юных читателей работают несколько залов - от зоны творчества и просмотра спектаклей до лаборатории робототехники и пространства виртуальных возможностей. Библиотеку оснастили современными VR-технологиями, установили интерактивный пол и глобус, который может рассказать о разных странах мира.На модернизацию детской библиотеки по нацпроекту "Культура" из федерального бюджета было выделены 5 миллионов рублей. Еще 780 тысяч рублей добавил городской бюджет.По сообщению пресс-службы областной администрации, библиотека открыта в рамках национального проекта "Культура". В прошлом году такая же детская библиотека появилась в Чаплыгине, а в этом году к модельным присоединится и детская библиотека в Ельце.В Липецке уже действуют две взрослые модельные библиотеки - имени Петра Семенова-Тян-Шанского и военно-историческая библиотека имени Михаила Водопьянова. До конца года в регионе по нацпроекту "Культура" запланировано открытие еще двух модельных библиотек в Ельце - взрослой и детской.Всего в Липецкой области за три года работы по национальному проекту открыты 11 модельных библиотек.
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липецкая область, игорь артамонов, липецк, елец
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Елец
20:26 05.09.2022
 

Первую детскую модельную библиотеку открыли в Липецке

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСтеллажи с книгами в читальном зале библиотеки
Стеллажи с книгами в читальном зале библиотеки - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЛИПЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Первая детская модельная библиотека открылась в понедельник в Липецке, книгохранилище площадью 390 квадратных метров превратилось в "Smart"-библиотеку, сочетающую традиционный формат работы и новейшие технологии, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Для юных читателей работают несколько залов - от зоны творчества и просмотра спектаклей до лаборатории робототехники и пространства виртуальных возможностей. Библиотеку оснастили современными VR-технологиями, установили интерактивный пол и глобус, который может рассказать о разных странах мира.
На модернизацию детской библиотеки по нацпроекту "Культура" из федерального бюджета было выделены 5 миллионов рублей. Еще 780 тысяч рублей добавил городской бюджет.
По сообщению пресс-службы областной администрации, библиотека открыта в рамках национального проекта "Культура". В прошлом году такая же детская библиотека появилась в Чаплыгине, а в этом году к модельным присоединится и детская библиотека в Ельце.
В Липецке уже действуют две взрослые модельные библиотеки - имени Петра Семенова-Тян-Шанского и военно-историческая библиотека имени Михаила Водопьянова. До конца года в регионе по нацпроекту "Культура" запланировано открытие еще двух модельных библиотек в Ельце - взрослой и детской.
"Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки Липецкой области становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия", – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.
Всего в Липецкой области за три года работы по национальному проекту открыты 11 модельных библиотек.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЛипецкЕлец
 
 
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