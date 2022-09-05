https://ria.ru/20220905/biblioteka-1814670314.html

Первую детскую модельную библиотеку открыли в Липецке

Первую детскую модельную библиотеку открыли в Липецке - РИА Новости, 05.09.2022

Первую детскую модельную библиотеку открыли в Липецке

Первая детская модельная библиотека открылась в понедельник в Липецке, книгохранилище площадью 390 квадратных метров превратилось в "Smart"-библиотеку,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:26

2022-09-05T20:26

2022-09-05T20:26

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

елец

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ЛИПЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Первая детская модельная библиотека открылась в понедельник в Липецке, книгохранилище площадью 390 квадратных метров превратилось в "Smart"-библиотеку, сочетающую традиционный формат работы и новейшие технологии, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Для юных читателей работают несколько залов - от зоны творчества и просмотра спектаклей до лаборатории робототехники и пространства виртуальных возможностей. Библиотеку оснастили современными VR-технологиями, установили интерактивный пол и глобус, который может рассказать о разных странах мира.На модернизацию детской библиотеки по нацпроекту "Культура" из федерального бюджета было выделены 5 миллионов рублей. Еще 780 тысяч рублей добавил городской бюджет.По сообщению пресс-службы областной администрации, библиотека открыта в рамках национального проекта "Культура". В прошлом году такая же детская библиотека появилась в Чаплыгине, а в этом году к модельным присоединится и детская библиотека в Ельце.В Липецке уже действуют две взрослые модельные библиотеки - имени Петра Семенова-Тян-Шанского и военно-историческая библиотека имени Михаила Водопьянова. До конца года в регионе по нацпроекту "Культура" запланировано открытие еще двух модельных библиотек в Ельце - взрослой и детской.Всего в Липецкой области за три года работы по национальному проекту открыты 11 модельных библиотек.

https://ria.ru/20220831/internet-1813423732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецк, елец